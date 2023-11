Ramsalt kritikk i nytt Ap-dokument

En intern gjennomgang viser at «dårlige tider for folk flest» skal være hovedårsaken til valgnederlaget til Arbeiderpartiet.

TV 2 har fått tilgang til hele dokumentet, som danner grunnlag for debatten på strategimøtet Ap skal holde førstkommende helg.

Notatet er en oppsummering av Arbeiderpartiets egen undersøkelse blant tillitsvalgte, meningsmålinger og velgeranalyser i forkant og etterkant av kommunevalget.

«Ikke lykkes»

Kommunevalget 2023 ble det dårligste på 100 år for partiet. Og for første gang i moderne tid ble ikke Ap Norges største parti.

Dyrere strøm, dyrere mat og drivstoff spredte usikkerhet i store deler av samfunnet.

Dette rammet et Arbeiderparti i posisjon ekstra hardt, særlig på sørøstlandet og langs kysten, konkluderer notatet:

«I en tid der en rekke kriser skaper uro og utrygghet hos folk, har ikke Arbeiderpartiet lykkes med å gi den tryggheten som er særlig nødvendig i en urolig tid.»

NEDERLAG: Kommunevalget 2023 ble det dårligste på 100 år for partiet. Og for første gang i moderne tid ble ikke Ap Norges største parti. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Folks hverdag

Gjennomgangen av velgeranalyser, medlemsundersøkelser og bred behandling i hele partiorganisasjonen viser ifølge notatet at:

«Budskapet om trygg styring har ikke nådd fram, og Arbeiderpartiet har ikke hatt en kommunikasjon som har skapt trygghet for folk. Vi må være mer samlet, ha felles eierskap til fortellingen om hvor vi vil og bli bedre til å løfte debatter og diskusjoner om de sakene som opptar folk i deres hverdag.»

Sakene om godtgjørelser og habilitet, som blant andre omfattet Tonje Brenna, Anniken Huitfeldt og Anette Trettebergstuen, har også svekket tilliten til norsk politikk og til Arbeiderpartiet.

For lite – for sent

I innspurten av valgkampen forsøkte Ap å komme på banen i debatten om eldreomsorg. Målet var å hente tilbake velgere fra gjerdet og fra Høyre. Det ga et lite løft, men, som notatet oppsummerer:

«Likevel kom denne veksten for sent og utgangspunktet var for lavt til at vi løftet oss nok til å beholde makten i mange nok kommuner rundt om i landet.»



For å gjenreise partiet til gamle høyder viser notatet til den samme oppskriften Trygve Bratteli brukte under gjenreisingen etter 2. verdenskrig.

«Arbeiderpartiet må presentere løsninger som svarer bedre på de utfordringene folk opplever i hverdagen. Det er behov for å være mer tydelig i kommunikasjonen av sakene og hvilke mål vi styrer etter.»

Svekket organisasjon

Ramsalt selvransakende er også partiets beskrivelse av eget partiapparat og organisasjon.

Ap er tradisjonelt beskrevet som en formidabel valgkampmaskin. Men nå er det rusk i dette maskineriet.

BASTION? Arbeiderpartiets valgkampmaskineri styres fra hovedkvarteret på Youngstorget. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

«Det er for lite eierskap til sakene i egen organisasjon og det er for få som føler trygghet nok til å argumentere for politikken i møte med kritikk.»

Bare 37 prosent av medlemmene i Ap deltok aktivt i valgkampen. Partiet sliter med aktiviteten og rekrutteringen, særlig blant de unge, og har mistet grepet i LO, ikke minst i de største og toneangivende forbundene.

Midt på treet for Jonas

Arbeiderpartiets medlemmer som har svart på partiets interne undersøkelse gir Jonas Gahr Støre og resten av partiledelsen en moderat godkjent-karakter for innsatsen – 4,98 på en skala til 10.

MIDT PÅ TREET: Arbeiderpartiets medlemmer som har svart på partiets interne undersøkelse gir Jonas Gahr Støre og resten av partiledelsen en moderat godkjent-karakter for innsatsen Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ordførerkandidatene og lokale partiorganisasjoner scorer høyest, henholdsvis 6,78 og 6,05. Fylkespartiene, statsrådene og de sakene som ble lansert av Ap i valgkampen scorer dårligst, rundt 4,4.

Notatet konstaterer at Aps tilbakegang har foregått over lengre tid, og at det vil kreve hardt arbeid å snu utviklingen. Stikkordene i det videre arbeidet er trygghet, arbeid, fellesskap, nærhet, muligheter og fremtidstro.

Politisk blir det viktigste å få kontroll på prisstigningen, sikre økonomien og arbeidsplassene for folk flest, kutte klimautslippene kutte forskjellene, fornye offentlige tjenester og skape gode og forutsigbare vilkår for næringslivet.

Internt trenger Arbeiderpartiet å løfte sin egen organisasjon og skoleringen og samarbeidet med fagbevegelsen, lyder konklusjonen i Arbeiderpartiets egen valgkampgjennomgang.