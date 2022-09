– Dette hadde jeg aldri trodd om Senterpartiet, sier direktør for sjømatbedriftene Robert Eriksson, og raser mot den nye lakseskatten.

RASER: Direktør for sjømatbedriftene Robert Eriksson er forbannet på lakseskatten. Foto: Stian Lysberg Solum

Tidligere statsråd Robert Eriksson, som nå er direktør for Sjømatbedriftene, forteller at folk i oppdrettsnæringen fortviler når de ringer ham.

– Skatten rammer stygt, hardt og brutalt, sier Eriksson.

Han sier situasjonen oppleves dramatisk, og kaller «lakseskatten» et slag under beltestedet.

– Den lille familiebedriften på kysten kommer til å forsvinne, mener Eriksson.

Samtidig vil skatten føre til at de store oppdrettsgigantene blir enda større og flagger ut til Europa, mener Eriksson.

– At Senterpartiet skulle gå i spissen for at arbeidsplasser går ut av landet hadde jeg aldri forventet, sier han.

Krise for viktig næring

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er også svært skuffet i dag. Han mener dette er «å slakte Norges viktigste fremtidsnæring».

– Nå slokker regjeringen lysene langs kysten, sier Ystmark til TV 2.

KRITISK: Geir Ove Ystmark er direktør i Sjømat Norge. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han påpeker at det kan drives produksjon av laks hvor som helst i verden. Det investeres i landbasert produksjon i land som USA, Kina og Japan. Havbasert produksjon åpner nye havområder.

Ystmark sier at det også er stor konkurranse innenfor tradisjonell lakseproduksjon.

– Ingen andre land har en slik skattlegging. Derfor vris investeringer fra Norge til andre land. Vi gir fra oss ledertrøya, sier sjømatsjefen.

– Helt forbanna

Helge Møgster, som eier store deler av sjømatgigantene Austevoll og Lerøy, mener den nye grunnrenteskatten på havbruk er et forsøk på å rane kysten.

– Akkurat nå er jeg bare helt forbanna, sier Møgster til E24.

FORBANNET: Helge Møgster som eier store deler av sjømatgigantene Austevoll og Lerøy mener lakseskatten er et ran. Foto: Paul Sigve Amundsen/ NTB

Han sier det er om å gjøre for staten å rane kysten. Møgster er storeier i Austevoll Seafood, som igjen er majoritetseier i lakseoppdretteren Lerøy. Begge selskapene raser på børsen onsdag formiddag.

Møgster frykter at det blir slutt på videre utvikling av lakseoppdrett i Norge, og frykter at flere nå vil flagge ut.