HJEM TIL JUL: Marius Haugstvedt, Nicolai Hegland Johansen, Thomas Seim Frotvedt og Sondre Eide tok taxi for å rekke julaften. Foto: Privat

– Vi må nok planlegge neste tur litt bedre, forteller Sondre Eide til TV 2.



Han og kompisene skulle hjem fra Berlin etter sin årlige storbytur, da de ble utsatt for en rekke flykanselleringer.

– Flyet vårt skulle tatt oss hjem den 22. desember, men på grunn av uvær og kanselleringer, kom vi oss ingen vei, sier Eide.



Kompisgjengen fikk et nytt alternativ via Frankfurt og hjem, men også denne turen ble innstilt. Men det gikk et fly fra Gdansk i Polen til Bergen.

Da så de seg nødt til å finne kreative løsninger.

Taxi fra Berlin til Gdansk

– Vi trodde et øyeblikk at vi måtte feire jul i Berlin. Men vi ble fort enige om at det var uaktuelt, forteller Eide.



Guttene kastet seg rundt og skjønte at taxi til Gdansk var den eneste muligheten de hadde, da det ikke var flere leiebiler å få tak i.

LANG REISE: Kjøreturen fra Berlin til Gdansk tar over fem timer. Foto: Skjermdump

Kjøreturen fra Berlin til Gdansk tok over fem timer. Og kostet kompisgjengen nærmere 15.000 kroner. I tillegg måtte de ut med 10.000 kroner for nye flybilletter.

– Egentlig ville sjåføren ha 1500 euro for å kjøre oss, men vi klarte å prute det ned til 1200 euro, forteller Eide.

Hjem til duk og dekket bord

Kompisene rakk flyet fra Gdansk til Bergen og Eide gikk inn døra hjemme i 19-tiden på julaften.

– Hele familien satt og ventet med pinnekjøtt og duk og dekket bord, forteller Sondre Eide til TV 2.



– Hva tenkte familien om taxituren?

– De sa egentlig ikke så mye. Jeg tror de bare var fornøyde med at jeg kom meg hjem i tide, forteller han.

Turen i sin helhet tok elleve timer fra de fant ut at de måtte ta taxi til guttene var vel hjemme i Bergen.

– Neste år legger vi nok ikke gutteturen så nærme julaften, avslutter Sondre Eide.