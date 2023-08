Raja fikk vite om ny trend: Folk kaster sexleketøy i sjøen

– Bare føl deg helt trygg først, så kan du hoppe uti, formaner Andreas Brandvoll i Plastpiratene, som går under kallenavnet «Admiralen».

Abid Raja presser de siste hårstråene inn i dykkerdrakten og gjør seg klar til å hoppe ut i båthavna i Bjørnstadvika i Bærum.

Blybeltet rundt livet skal hjelpe ham å dykke ned til bunnen.

– Trenger jeg det beltet her? Jeg tror ikke jeg trenger det beltet her. sier Raja.

FÅR HJELP: Venstres nestleder Abid Raja kommer inn i våtdrakten med hjelp fra presserådgiver, Lars Øye Brandsås. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han lærte å svømme som voksen, har knapt snorklet før, og er skeptisk til å bli dratt nedover i det skitne vannet med bly.

– Jo, tro meg, du trenger beltet, sier «Admiralen», og gir en ny kommando til Raja før han hopper:

– Hold munnen lukket!

Raja våger seg ut på dykking fordi Venstre vil redde Oslofjorden. Dette er hovedsak i valgkampen for Venstre i alle kommunene langs fjorden, og Raja er deres stortingsrepresentant.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Oslofjorden er i krise på grunn av søppel, miljøgifter, overfiske og nitrogenutslipp fra jordbruk og avløp, og Raja krever at regjeringen kommer med penger i høstens statsbudsjett.

– Jeg kjenner på en utålmodighet, Espen Barth Eide og Støre-regjeringen gjør for lite for å redde Oslofjorden. Det er for lite penger og for lite tiltak, og nå haster det før Oslofjorden dør helt, sier Raja.

Mer sexleketøy

Venstres miljøredder hopper i havet og treffer vannet med et stort plask før han går under. Der liker han seg dårlig, noe dykkeansvarlig Dag Reynolds i Plastpiratene raskt tar tak i.

– Jeg tar av deg blybeltet, jeg ser du er litt stresset, sier han.





I VANNKANTEN: Venstres nestleder, Abid Raja, dykker etter søppel i Bjørnstadvika med dykkeansvarlig Dag Reynolds i Plastpiratene Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

RUSTEN FANGST: Dykkeansvarlig i Plastpiratene, Dag Reynolds, fisket opp en rusten datamaskin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Reynolds og andre frivillige i Plastpiratene møtes hver søndag på ulike strender og brygger, og rydder rundt 300 tonn søppel fra Oslofjorden i løpet av året.

Han forteller om overraskende funn på bunnen.

– Etter at det ble påbudt med gjennomsiktige søppelposer, så finner vi mye mer sexleketøy i vannet, forteller han.

– Vi har lyst til å starte en kampanje – vær så snill og kast dildoen din i søppelet til naboen da, hvis du ikke tør å hive den i din egen søppel. Det er mye av det på bunnen.

Raja er oppgitt over hva folk kan finne på å kaste i sjøen.

– Folk som er voksne skjønner at søppelet skal kastes i søppelet og på renovasjonsanlegg. Så de som ikke kan oppføre seg trenger å lære seg god norsk folkeskikk.

Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Snusboks og sprøyte

Raja plasker rundt med svømmeføttene betryggende nær land, og plukker opp et plastrør. Reynolds gjør større fangst, en rusten datamaskin, som noen har kvittet seg med.

Langs stranda finner «Admiralen» typisk nok en tom snusboks og en brukt sprøyte. Han mener panteordninger er løsningen.

DRITTJOBB: «Plastpirat» Andreas Brandvoll ville ikke la barna sine gå barbeint på strendene i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Dette er verdens største drittjobb, bokstavelig talt. Jeg hater jobben min. Jeg hater virkelig jobben min. Gå rundt og plukke søppel gratis. Drømmen er å bli arbeidsledig, sier han.

De frivillige pleier å la søppelet de har tatt opp stå igjen på brygga en stund, slik at folk som er på søndagstur får se hva som skjuler seg under overflaten.

– Mange blir sjokkert, sier Reynolds.

– Vi må alle gjøre det vi kan for å redde klima og miljø rundt oss, og det minste vi kan gjøre, det er å ikke kaste dritt i havet, kommenterer Raja.



Det handler ikke bare om å plukke søppel, understreker han.

– Vi må sørge for at fjorden ikke dør som følge av avrenning fra jordbruket og avløpsvann som innbyggerne slipper ut fordi kommunene ikke har renseanlegg. Da må regjeringen stille opp med masse penger, slik at kommunene har muskler til å lage gode renseanlegg.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Hjelper det at du går i vannet?

– Jeg håper at det hjelper for å illustrere at dette er alvor, at vi bryr oss om det området vi bor i. Hundretusener av mennesker rundt Oslofjorden lever daglig med den, og syns den er vakker, men så dør den sakte hen. Det beste hadde vært hvis den var ren, frodig og frisk, med masse fisk, og masse godt liv. Men realiteten er at det er dager hvor det rett og slett er helseskadelig å være ute i vannet. Så hvis vi gjennom å være ute i vannet kan sette søkelyset på den saken, så er det verdt å være her ute, sier Raja.

VANNKANTEN: Andreas Brandvoll «Admiralen» er initiativtaker i Plastpiratene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2