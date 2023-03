QR-koder på russedressen: – Et klikk unna for å få hjelp

Fylkeskommunen i Rogaland og russepresidentene i distriktet har gått sammen for å trygge russefeiringen for årets russekull.

– Veldig smart og enkel løsning, sier russepresident, Emma Sijamhodzic Sandbæk, ved Sola videregående skole til TV 2.

Russefeiringen kan være vanskelig for mange. En undersøkelse som ble gjort av Respons Analyse for alkovettorganisasjonen Av-og-til i 2022, viste at annenhver russ mente russefeiringen blir villere, og at det blir mer festing enn tidligere.

Det kom også frem at annenhver russ var bekymret for overgrep under russetiden.

BEKYMRET: Generalsekretæren i Av- og- til Ragnhild Kaski. Foto: Bård Gundersen

– Tallene er høye, og de er urovekkende. Mange har nok høye forventninger om positive opplevelser i russetiden, men disse tallene viser at russen også går inn feiringen med bekymring, sa Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til etter fjorårets undersøkelse.

Kodene

Som en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid, har russepresident Emma Sijamhodzic Sandbæk, og de andre russepresidentene i Rogaland vært med på å utvikle strykemerker til russen.

Håpet er at flest mulig av årets russ skal stryke merkene på russedressene sine.

– Dersom du havner i en krisesituasjon og glemmer alt du kan, da er det greit å kunne skanne koden, sier Sijamhodzic Sandbæk.

Slik fungerer det. Russen får utdelt to strykemerker. Det ene har budskap om en trygg russetid og består av en QR-kode som leder russen inn på nettsiden til Rogaland fylkeskommune.

QR-KODEN: Merket strykes rett på russedressen. Foto: Rogaland fylkeskommune

Her finner russen informasjon om hvem som kan hjelpe om de skulle havne i en vanskelig situasjon.

Det andre strykemerke skal bidra til inkludering, og har fått budskapet «Rogalandsrussen 2023».

Målet er å styrke samholdet blant russen på skolene i Rogaland, på tvers av grupper.

SKANBARE: Slik ser strykemerkene ut. Foto: Rogaland fylkeskommune

– QR-koden gir russen en trygghetsfølelse, både for russen, og de som er bekymret for russen. Dersom de ikke vet hva de skal gjøre er de bare ett klikk unna fra å få svar på det de trenger hjelp med eller lurer på, sier Emma Sijamhodzic Sandbæk.

STRYK I VEI: Russepresidenten stryker på QR-koden og merket på russedressen sin. Foto: Rogaland fylkeskommune

Informasjonen russen får opp er blant annet viktige telefonnumre som til nødetater og hvem man skal kontakte om man blir utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Det finnes også annen nyttig informasjon på siden.

– Målet er å oppnå en felles avgangsfeiring, som inkluderer alle elever, uavhengig av utdanningsprogram, kulturell tilhørighet, økonomi, religion, funksjonsmangfold og/eller seksuell identitet, sier rådgiver i Rogaland fylkeskommune og leder for tiltaksgruppen, Hilde Blesvik, og fortsetter:

– På sikt ser vi for oss en feiring som avgrenses i tid, som gjør at ungdommen ikke risikerer å sitte igjen med psykososiale-, økonomiske vansker eller et rulleblad, sier Blesvik.

RING HJEM: En tidligere russ hadde denne idéen skrevet på russedressen sin. Foto: Privat

Felles møte

– Alle russepresidentene i fylket foreslo sammen med fylkeskommunen om å lage plakater med QR-koder med samme formål. Vi uttrykte at vi mente at ingen russ kommer til å stoppe opp og scanne plakaten, så derfor foreslo vi å heller lage strykemerker som kan deles ut til alle avgangselevene, sier Sijamhodzic Sandbæk.

Hun tror dette kan være med å endre russefeiringen for mange.

– Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra russen. Mitt russestyre var også en del av design-prosessesen som har hjulpet med å lage et strykemerke som alle vil bruke, sier hun, og fortsetter:

– Vi håper det blir mindre forvirrende eller skremmende for russen å søke hjelp. Når all russ i hele fylket går rundt med en QR-kode som skaper trygghet, tror jeg det er lettere å være mer avslappet, avslutter russepresidenten.