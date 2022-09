Putins trekk skaper frykt: – Vil bli brutalt

Russlands annektering av de okkuperte fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraina skal etter planen erklæres offisielt under en storslått seremoni i Moskva, fredag klokken 14 norsk tid.

Russland vil innlemme de ukrainske fylkene i selve Russland ved å annektere dem. Det skjer etter at falske folkeavstemninger i de aktuelle områdene tidligere denne uken ble avsluttet.

Oberstløytnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier at annekteringen av de fire områdene først og fremst er en politisk eskalering av krigen.

OBERSTLØYTNANT: Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, sier Russland kan utnytte annekteringen på flere måter. Foto: Christian Bugge Hjort

– Det ble umiddelbart kraftig fordømt av den norske regjeringen, og amerikanske myndigheter har sagt de kommer med kraftige reaksjoner, sier Hågen Karlsen.

– Mye verre

Rent militært betyr annekteringen at Russland kan bruke russiske vernepliktige i henhold til russisk lov i de annekterte områdene, forklarer Hågen Karlsen.

– Det som er mye verre er at de kan komme til å skrive ut ukrainske borgere som bor i de okkuperte områdene og tvinge de til å slåss mot sin egen regjering.

– Hvordan vil annekteringen påvirke den russiske aktiviteten på slagmarken?

– Direkte vil det gi bruk av nye russiske styrker og tvangsutskrevne. Det vil neppe ha noen stor betydning.

SEREMONI: Det er fredag ventet en seremoni som skal markere annekteringen av de fire ukrainske fylkene. Oppriggingen var torsdag i gang. Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters

Hågen Karlsen påpeker at annekteringen føyer seg inn i rekken av elementer som bidrar til en kraftig eskalering av konflikten. Han eksemplifiserer:

– Sammen med den russiske mobiliseringen og forfalsket folkeavstemning bidrar det til en ytterligere eskalering. I tillegg til sprengingen av gassrørledningene som alle mistenker at Russland står bak, uten at jeg kan bekrefte det.

– Vil vokse frem motstandsbevegelser

Forsker i Nupi (Norsk utenrikspolitisk institutt), Jakub Godzimirski, er enig i refleksjonene til Hågen Karlsen om at Russland vil bruke annekteringen til å verve ukrainere til den russiske hæren med tvang.

– Det er nettopp det mange frykter. Men veldig mange av de etniske ukrainere som bodde i disse regionene har allerede flyktet til andre deler av Ukraina, eller blitt vervet til de lokale, ukrainske styrkene eller frivillige bataljoner.

Forskeren sier at særlig i de to fylkene Donetsk og Luhansk kan det være vernepliktige menn, særlig etniske russere som innfinner seg i annekteringen.

– Der finnes de som mener det er helt «ok» å bo i disse områdene som fra før er kontrollert av pro-russiske krefter. Men en ting er å bli en del av Russland, noe helt annet er å bli tvangsinnlemmet i russiske styrker og sendt til fronten.

MOTSTAND: Forsker i Nupi, Jakub Godzimirski, sier russerne må regne med motstandsbevegelser i de annekterte områdene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I de to resterende fylkene som vil annekteres, Kherson og Zaporitzjzja, påpeker Godzimirski at etniske russere er i et klart mindretall, og at det der er mer sannsynlig at flere er misfornøyd med annekteringen.

– Der må man nok regne med at det blir en slags motstandsbevegelse som russerne må forholde seg til. Det vil bli brutalt, noe man allerede har sett i flere områder. Og det er ikke kun snakk om lokale ukrainere som vil engasjeres, men også ukrainske spesialstyrker som vil sendes inn i de annekterte områdene.

Forsterker atom-retorikken

På spørsmål om Russland vil bruke annekteringen til å rettferdiggjøre bruk av atomvåpen, svarer oberstløytnant Hågen Karlsen at det mest av alt vil bli brukt til å rettferdiggjøre krigen internt i Russland.

– Vi kan og frykte at russiske myndigheter sier at de angripes på russisk territorium som et virkemiddel for å øke atom-retorikken. En retorikk som ble svært mye brukt i vår, sier Hågen Karlsen.

FREMRYKKING: Ukrainske soldater oppå en russisk stridsvogn i Kharkiv tidligere i september. Foto: Juan Barreto/AFP

Hågen Karlsen påpeker at denne typen retorikk har blitt kraftig trappet opp etter at Russland har gjort det svært dårlig på slagmarken.

Oberstløytnanten understreker at det er flest argumenter som taler imot at Russland vil ta i bruk atomvåpen, men:

– Bare det at de bruker retorikken er veldig bekymringsfullt.

NUPI-forsker Godzimirski samstemmer med Hågen Karlsen om at Russland vil bruke annekteringen i et narrativ om at Ukraina angriper «russisk» territorium.

– Det er akkurat det de skal bruke annekteringen til. Akkurat som på Krim-halvøya, som ble annektert i 2014 som nesten ingen stater har anerkjent, men det har ikke så mye å si for Russland, sier Godzimirski.

Han viser til den russiske miltærdoktrinen fra 2014:

– Der står det at å beskytte Russlands territorium er en del av et tilfelle hvor man kan bruke atomvåpen.

Putin: – Vesten vil provosere

Torsdag holdt Russlands president, Vladimir Putin, en tale til CIS-landene. CIS (Samveldet av uavhengige stater) består av 10 tidligere sovjetrepublikker.

I talen sa Putin blant annet følgende:

– Vesten står klare til å provosere frem «fargerevolusjoner» og et «blodbad» i et hvilket som helst land.

Putin uttalte også at Sovjetunionens fall er årsaken til konflikten i Ukraina.

– Fargerevolusjon har alltid vært et tema Putin har brukt mye. Han har uttalt mange ganger at Russland ikke kan angripes utenfra, men bare innenfra. At bare interne krefter kan ødelegge Russland, kommenterer Godzimirski.

Godzimirski sier at annekteringen av de fire fylkene vil bli viktig i etterspillet av Ukraina-krigen – «når den en gang tar slutt».

– En gang vil krigen ta slutt, og da vil det spille en viktig funksjon i forhandlingene.

Resultatene av at Russland forrige uke kunngjorde «delvis mobilisering» har så langt bare ført til flukt ut av landet og større intern uro, sier Godzimirski.

– Når vil krigen ta slutt?

– Det et veldig åpent spørsmål, og helt umulig å svare på. Men det skal sannsynligvis avgjøres på slagmarken.