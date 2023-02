Putins tale kan avsløre alvorlig endring i krigen

Russland president Vladimir Putin holder en tale om rikets tilstand tirsdag.

Talen holdes nøyaktig ett år etter at Russland anerkjente de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk som uavhengige.

Årets tale kan røpe alvorlig utvikling, ifølge Tom Røseth, etterretningsekspert og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

SPENT: Tom Røseth kommer til å følge med på talen til Putin. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg er spent på om han nevner noe om hjelp fra Kina. Slik jeg ser det, er det mest spenning til hvordan Kina omtales. Det er en utvikling hvor Kina synes å støtte Russland med materiell, men ennå ikke våpen, forteller Røseth.

Den siste tiden har det vært spenning knyttet til Kinas rolle i krigen.

USAs utenriksminister Antony Blinken hevder Kina vurderer å levere våpen til Russlands krig mot Ukraina.

– Signaliserer Putin at Kina støtter Russland mer, så vil det være en alvorlig utvikling. Da vil de binde Kina til masta, forteller Røseth.

BOMBADERT: Bakhmut i Donetsk har i lang tid vært utsatt for harde kamper. Foto: Libkos / AP / NTB

Kina har tidligere understreket landets «grenseløse» vennskap med Russland. Kina har avvist at de støtter Russland med våpen.

Dette kan komme:

Foruten om Putin sier noe om Kina, er Røseth spent på dette:

Vil han klare å presentere krigen som en seier, etter russisk fremgang i Bakhmut.

Kommer det trusler mot USA og vesten som gjør at forholdet blir forverret.

Blir det tatt grep innad i Russland med økende forpliktelse til samfunnet om å levere krigsmateriell,og justere økonomien til dette.

– Det kan være at han kommer inn på ytterligere mobilisering. Det er ikke noe man kan utelukke, men det vil i så fall mest sannsynlig handle om litt lengre frem i tid, forteller Røseth.

– Verdenskrig om Kina velger side

I et intervju med tyske Die Welt sier Volodymyr Zelenskyj at dersom Kina går sammen med Russland, vil krigen i Ukraina være en verdenskrig.

– For oss er det viktig at Kina ikke støtter Russland i denne krigen. Jeg vil at de skal være på vår side, men for øyeblikket tror jeg ikke det er mulig, sier Zelenskyj i et intervju med Die Welt i forbindelse med at det fredag er ett år siden den russiske invasjonen av Ukraina.

– Men jeg ser en mulighet for at Kina foretar en pragmatisk vurdering av det som skjer. For dersom Kina allierer seg med Russland, blir det en verdenskrig, og jeg tror Kina er klar over det, sier den ukrainske presidenten.

Kampene raser

Samtidig som Putin taler, fortsetter kampene i Ukraina. Den siste tiden har Russland hevdet kontroll i flere landsbyer rundt den symbolske byen Bakhmut.

President Volodymyr Zelenskyj sier at ukrainske soldater fortsatt vil forsvare byen, men erkjenner også at kampen koster svært mange liv.

– Det er viktig for oss å forsvare den, men ikke til enhver pris, og ikke slik at alle dør, sier han i et intervju med den italienske avisen Corriere della Sera søndag.

KAMPER: Ukrainske soldater avfyrer raketter mot russiske stillinger nær Bakhmut. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Slaget om Bakhmut, en mellomstor by som før krigen hadde 70.000 innbyggere, har pågått i månedsvis og regnes som det blodigste slaget hittil i Ukraina. Et ukjent antall soldater er blitt drept, mens frontlinjene har ligget nesten fast og byen er blitt lagt i ruiner i de russiske angrepene.

Noen mener at byen først og fremst har en symbolsk verdi, mens andre påpeker at russerne kan bruke den som utgangspunkt for å ta kontroll over flere byer.