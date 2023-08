– Putins makt slår sprekker

Norges fremste Putin-kjenner ser nå konturene av et regime som står for fall.

Han var blant de aller første som spådde Wagner-leder Jevgenij Prigozjin død etter opprøret i juni. Han møtte motstand, men fikk rett.

Aage Strom Borchgrevink er mangeårig spesialrådgiver i Helsingforskomiteen, og han har skrevet flere bøker. Den siste med tittelen «Krigsherren i Kreml», et dypdykk i president Vladimir Putins liv og tankeverden.

Nå mener han å se klare tegn på at despoten er i ferd med å miste grepet.

PRESSET: President Vladimir Putin fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Mikhail Klimentyev/ AFP

– En keiser som er trygg på sin egen posisjon ville ikke trenge å gjøre noe så voldsomt, sier han.

Det han sikter til er den spektakulære flystyrten onsdag, der Jevgenij Prigozjin og Dimitrij Utkin, henholdsvis leder og grunnlegger av Wagner-gruppen, angivelig omkom.

Flere eksperter er overbevist om at det er Russlands president Vladimir Putin som står bak. En talsmann for Putin har slått tilbake mot påstandene.

Presset Putin

Aage Strom Borchgrevink mener det antatte attentatet synliggjør en mer presset Putin, en president som har et økende behov for å markere at det er han som sitter med makten.

TATT IMOT SOM HELT: Da Wagner-gruppen nærmet seg Moskva, ble de møtt av jublende russere. Foto: AP / NTB

– Ja, jeg synes det gjør det. Nå er det nesten ikke fasade igjen. Man ser jo det som er en mafiastruktur, med Putin på toppen som en dommer og de forskjellige fraksjonene som krangler med hverandre. Disse stridighetene ble jo tydeligere med opprøret i juni, sier han.

Da Jevgenij Prighozjin og hans Wagner-soldater marsjerte mot Moskva den 24. juni, sto russere og jublet langs veien.

Om det var soldatene eller de jublende russerne som skremte Putin mest vites ikke, men Borchgrevink ser på dette øyeblikket som et taktskifte i opprøret mot den russiske presidenten.

– Han var den første opprøreren som trådte frem, og med det endret han hele spillet. Han satte et eksempel. Det var jo første gangen siden tyskerne sto utenfor byen i 1941 noe slikt har skjedd.

Andre kan prøve det samme

Også russerne så at posisjonen til den mektige presidenten vaklet.

– Det var ikke et sterkt Kreml eller en sterk Putin man så da. Og det må jo få andre til å tenke.

MOT MOSKVA: Bildet er tatt 24. juni, da tungt bevæpnede Wagner-soldater rullet mot Moskva. Foto: AP / NTB

– At det åpner for andre kan gjøre noe lignende, tenker du?

– Ja, jeg tror nok kanskje det. Du ser nå disse sprekkene i makten til Putin veldig tydelig. Både i det opprøret og den spektakulære «flyulykken» nå. Gudfarens hevn virker jo veldig tydelig i dette. Det fremstår som en offentlig henrettelse.

– Er det et steg mot Putins fall?

– Ja, jeg tror dette er dårlig nytt for regimet. Jeg kan ikke tolke det på en annen måte. Men dette er en kamp med mange dimensjoner. Den helt vesentlige er den på slagmarken i Ukraina. Hvis det ender i nederlag, vil problemene kunne bli så store at regimet hans vil falle.

Er opprøreren død?

Når Borchgrevink blir spurt om han kan være helt sikker på om opprøreren Jevgenij Prigozjin faktisk er død, om han faktisk var om bord i det flyet, drar forskeren på det.

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror alltid det er lurt å ta forbehold om slike ting i Russland, sier han.

Prighozjin har vært kjent for å ha ulike forkledninger, for å være i skjul i perioder.

Han skal også tidligere ha brukt to identiske fly, der han oppgir seg selv på passasjerlisten til det ene flyet, mens han selv bruker det andre flyet.

– Jo, han hadde det. Og det hadde han så vidt jeg vet også denne gangen. Det andre flyet, det som ikke gikk ned, landet i Moskva ikke lenge etter, sier forsker og Putin-forfatter Aage Storm Borchgrevink.