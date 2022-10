Putins dilemma: – I ferd med å bli et fullstendig nederlag

Situasjonen i Kherson, sør i Ukraina, er spent.

Russland sier de har gjennomført operasjoner for å evakuere sivile ut av sørdelen av den okkuperte byen.

Minst 70.000 sivile skal ha krysset den østlige delen av Dnipro-elva, ifølge russiske myndigheter. Det skjer i forkant av et ventet slag om Kherson by.

Hvis det blir russisk nederlag i Kherson by, kan det føre til politiske konsekvenser for Putin. Det påpeker general og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen.

– Spørsmålet er om russerne kommer til å stå fast og forsvare seg for å unngå et nederlag. Det vil i så fall være en krevende operasjon for Ukraina, sier han.

ISOLERT: Ekspert Sverre Diesen tror Ukraina kommer til å utnytte at Russland er isolert i Kherson. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Politisk effekt

Diesen tror Ukraina heller vil «sulte ut» russerne og utnytte det faktum at russerne er isolert i Kherson på den ene siden av Dnipro-elva.

Ett moment har ekstra mye å si, tror Diesen.

– Om russerne velger å trekke seg ut av Kherson, avhenger av hvordan Putin vurderer den politiske effekten, mer enn hva det betyr militært. Det er fordi det vil være et så stort prestisjemessig nederlag.

Diesen sier Putin har et dilemma.

– På den ene siden kan han antagelig ikke ta inn over seg at han kan tape og er i ferd med å tape. På den annen side har han ingen mulighet til å hindre det og forbedre situasjonen. Putin er i stadig større grad ute av stand til å ta inn over seg realitetene, så er spørsmålet hvilken effekt det kommer til å ha på ham.

KHERSON: Det vil bli vanskelig å bekjempe et russiske styrker som «setter seg fast» og forsvarer seg i Kherson by, påpeker Sverre Diesen. Foto: Andrey Borodulin/AFP

Tenketanken Institute for the study of war (ISW) skrev i fredagens oppdatering om Ukraina-krigen at Russland hevder at de har hatt fremgang i Bakhmut i Donetsk fylke.

Dette tilbakevises imidlertid av ISW, som hevder at Russland kommer med falske opplysninger.

– Det gjøres trolig for å skape et bilde av at Russland har fremgang i minst ett område, mens de opplever tap i nordøst og Sør -Ukraina, skriver ISW.

Vær til fordel Russland

Været spiller en faktor i aktiviteten på slagmarken. Nå som det har blitt mer høstlig og vått vær i Ukraina er det en fordel for Russland, sier Diesen.

– Det favoriserer Russland, som er avhengige av å kunne grave skyttergraver og lignende fordi de er på defensiven.

– Ukraina vil, for å kunne manøvrere sine tyngre våpen og kjøretøy, være avhengige av at det blir frost.

Ukraina vil være avhengige av en periode med gjenvinning av stridsevnen, og da vil de nok gjenoppta offensive operasjoner i Kharkiv og Kherson, sier Diesen.

Torsdag holdt Putin en tale hvor han gikk til kraftig angrep mot Vesten.

– Han sender et signal som forteller at han blir mer og mer opprådd. Han har ingenting han kan gripe til som kan endre situasjonen på bakken til russisk favør.

– I ferd med å bli et fullstendig nederlag

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, hevder at russiske styrker systematisk stjeler medisinsk utstyr og ambulanser fra okkuperte områder.

Diesen tror ikke stjeling av medisinsk utstyr inngår i en bevisst strategi for å slå ut ukrainernes helsestrategi.

– Det er kanskje første gang vi hører om det i denne krigen, men det er ikke nytt at Russland stjeler og plyndrer under krig. Men de tar utstyr de har bruk for, som de ikke produserer selv, sier Diesen.

Russlands bombing av infrastruktur har imidlertid pekt seg ut som en tydelig strategi.

Zelenskyj sa fredag at fire millioner ukrainere er rammet av strømbrudd.

De russiske angrepene mot ukrainsk kraftinfrastruktur før en kald vinter, tror ikke Diesen vil ha noen effekt.

– Putin har egentlig ikke noe annet å ty til enn å skjerpe retorikken i håp om at det kan gjøre inntrykk. Men det blir mer og mer tydelig at så lenge ukrainerne får støtten de trenger fra Vesten, er dette i ferd med å bli et fullstendig nederlag for russerne.