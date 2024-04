«Putin-hviskeren»: – Europa må våkne

– Jeg tror vi alle følte det var viktig at noen kunne snakke med Putin. For å vite mest mulig om hva som foregikk i hodet hans, hva han tenkte, sier Sauli Niinistö.



TV 2 møter finnen på Gamle Logen i Oslo.

Der har han deltatt i en panelsamtale sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å markere at det nå er 75 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet i Washington.

PANEL: Finlands tidligere president Sauli Niinistö på scenen på Gamle Logen i Oslo sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og Den norske Atlanterhavskomiteens leder Kate Hansen Bundt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Med den ble Nato opprettet.

Og prinsippet ble nedfelt om at et angrep på én alliert skulle anses som et angrep på alle.

Natos mellommann

Finland sto utenfor da Nato så dagens lys i 1949. Slik var det fortsatt da Sauli Niinistö ble valgt til president i Finland for første gang i 2012.

Men til tross for utenforskapet har Niinistö vært en viktig aktør for de allierte – så viktig at den britiske avisa Sunday Times ga ham kallenavnet «Putin-hviskeren».

Gjennom årene som president var Niinistö nemlig en av de få på vestlig side som jevnlig snakket med den russiske presidenten.

Niinistö forteller at kontakten var koordinert.

– Nesten hver gang jeg snakket med Putin, så hadde jeg diskutert det med Tysklands statsminister Angela Merkel i forkant, og i senere år med USAs president Joe Biden, sier han.



LETTET PÅ SLØRET: I panelsamtalen på Gamle Logen fortalte Sauli Niinistö om flere samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det var vanlig at vi samarbeidet om dette.



På scenen i Gamle Logen kunne Niinistö også fortelle om hvordan Biden personlig hadde tatt ham til sides under klimatoppmøtet i Glasgow høsten 2021 for å be ham snakke med Putin.

På det tidspunktet hadde Russland allerede begynt å bygge opp militære styrker langs grensa til Ukraina, og alle muligheter til å bevare freden måtte utforskes.

Nyttårstalen som forandret alt

Senere den høsten krevde Putin direkte forhandlinger med USA om den spente situasjonen. Høyt på Russlands liste sto et krav om at Nato måtte stoppe utvidelsene østover.

Det tvang finnene til å tenke nytt.

– Vår tankegang hadde vært at vi holdt spørsmålet om en søknad åpent, og så visste vi at Natos dør sto åpen. Men nå ville Russland stenge den. Da tenkte iallfall jeg: «OK, situasjonen er endret, vi kan ikke fortsette som før.» Nå var det på tide å søke om medlemskap.

Niinistö valgte å sparke i gang debatten i nyttårstalen han holdt 1. januar 2022.

«Interessesfærer hører ikke hjemme i 2020-årene», sa han.

«Finlands handlingsrom og valgfrihet inkluderer også muligheten for å alliere oss militært og søke medlemskap i Nato, skulle vi bestemme oss for det.»

Foto: Javad Parsa / NTB

Talen ble tolket som et linjeskifte. Akkurat som Niinistö ville.

– Tanken var at det skulle bli starten på en diskusjon. Og det ble det, sier ekspresidenten til TV 2.

– Men jeg visste også at vi måtte ha demokratiet med oss fullt ut. Riksdagen måtte få tenke nøye igjennom hva dette ville bety. Det tok noen måneder.



En ny telefonsamtale

Den 26. februar 2022 ble Ukraina invadert av Russland. Da gikk det fort. Finland og Sverige sendte begge sine medlemssøknader til Nato mindre enn tre måneder senere, den 18. mai.

– Det var en triumf for demokratiet i Finland. Først skiftet folkemeningen, så de store partiene, og til slutt Riksdagen, forteller Niinistö i dag.

Da det var klart at medlemssøknaden ville bli sendt, ringte Niinistö til Putin på nytt. Da ønsket han ikke å gå rundt grøten.

ARKTISK FORUM: Sauli Niinistö sammen med daværende statsminister Erna Solberg og Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg i 2019. Foto: Berit Roald / NTB



– Så jeg bestemte meg bare for å fortelle ham at «det var det», nå beveger vi oss, dette kan bli slutten på den lange tradisjonen vår, sa han på scenen i Gamle Logen.

Der trakk han også fram et gammelt finsk ordtak: «En kosakk tar alt som er løst.»

– Og for finner betyr kosakk en russisk soldat. Det er en lekse som aldri blir glemt.



Ingen ende i sikte

I sin innledning til forsamlingen på Natos «bursdagsfest» i Oslo kom Niinistö også med en klar advarsel: Europa må våkne.

– Vi lever i en krigstid i Europa. Det er dessverre ingen ende i sikte for dette, sa han.

Niinistö tror den russiske trusselen blir langvarig.



– Russland har ikke endret kurs i sin aggresjonskrig i Ukraina. Russland respekterer ingen grenser.



FULLSATT SAL: Den norske Atlanterhavskomité, Norsk utenrikspolitisk institutt og YATA sto bak markeringen av Natos 75-årsdag i Gamle Logen i Oslo torsdag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Overfor TV 2 legger Niinistö likevel til at han ikke føler seg sikker på hvilken vei Russland tar på sikt.

– Men vi kan forsøke å gjette, og akkurat nå ser det ut til at Putin blir sittende nesten så lenge han kan. Og opinionen i Russland har kanskje endret seg litt – ikke til det bedre, men i den forstand at krigen har mer støtte nå enn for et år siden, sier han.

Og legger til:

– Det fins krefter som er enda verre enn Putin. Og de liberale har ikke lyktes i å organisere seg.