– Putin er «suicidal» om han bruker atomvåpen

Russland taper stadig mer terreng i Ukraina, også i de nylig annekterte fylkene Donbas og Kherson. Likevel tror ikke oberstløytnant Palle Ydstebø at atomkrig-faren øker av den grunn.

TAPER TERRENG: Putins regime taper stadig mer terreng i Ukraina, også i de nylig annekterte fylkene Donbas og Kherson. Foto: Dmitry Astakhov/ Sputnik, Government Pool Photo via AP

– Vi bryr oss ikke om prisen, sang folkemengden på Den røde plass støttende til nyheten om at Russland hadde annektert fire ukrainske fylker.

Samtidig taper russerne stadig mer terreng i regionene de nylig har annektert ulovlig.

ANNEKTERING: Folk deltar på et møte og en konsert som markerer annekteringen av fire regioner i Ukraina som russiske tropper okkuperer - Lugansk, Donetsk, Kherson og Zaporizhzhia, på Den røde plass i sentrum av Moskva 30. september 2022. Foto: STRINGER / AFP

Samtidig tap av militært personell har ført til en større mobilisering av sivile russere med militær erfaring. De ferske, utrente soldatene sendes nå til en frontlinje i full kollaps, ifølge Institute for the Study of War.

– Russerne har tilsynelatende ikke klart å sette opp nye avdelinger med de soldatene de mobiliserer:

– De sendes nærmest som «bete for bete» inn i striden, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han synes russerne ser ut til å ha havnet på hælene som følge av den ukrainske motoffensiven.

Tygger i stykker russerne

Søndag kom det melding om at ukrainske styrker hadde gjenerobret to landsbyer i Kherson fylke, sør i landet.

Det er landsbyene Arkhanhelske og Myrolyubivka som er frigjort, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Russisk-installerte myndigheter bekrefter ukrainernes gjennombrudd.

– Det er anspent, la oss si det sånn, sa Vladimir Saldo, den russisk-installerte lederen av Ukrainas Kherson-region, på statlig fjernsyn, ifølge Reuters.

I tillegg har det blitt lagt ut video av ukrainske soldater i Khreshchenivka. Byen ligger rundt 150 km fra regionshovedstaden Kherson, som siden mars har vært under russisk kontroll.

Kherson er en av de fire regionene Russland annekterte tidligere denne uken.

I sommer iverksatte Ukraina en omfattende offensiv i regionen hvor russerne er godt befestet.

– Her er det mer å regne at ukrainerne tar de små jafsa, litt her og litt der, og så tygge seg stadig innover i det russiske forsvaret: metodisk, sier Ydstebø til TV 2.

Krigen i Ukraina har en stor pris, og dødstallene hos både ukrainerne og russerne stiger hver dag. Foto: Leo Correa / AP Photo

Samtidig motoffensiv i øst

Mens den ukrainske motoffensiven i sør gir noe effekt, pågår en mer suksessfull motoffensiv i Donbas fylke i østlige Ukraina.

Den strategisk viktige byen Lyman er igjen under ukrainsk kontroll.

– Ukraineren har kjempet smart. De avskjærer og nedkjemper russerne på en slik måte at de ikke har noe valg utover å trekke seg tilbake, påpekte hovedlærer i etterretning Tom Røseth ved krigshøgskolen etter at ukrainerne Lyman for russere.

I neste fase fører ukrainerne trolig styrkene sine mot Kreminna, som en inngangen til de to byene Lysytsjansk og Syeverodonetsk.

En ukrainsk soldat hviler på en gyngestol ved et sjekkpunkt i Kharkiv-regionen 28. september 2022. Foto: YASUYOSHI CHIBA /AFP

Byene er viktige logistikk- og transportknutepunkter for det russiske forsvaret. Det samme var Lyman.

– På den måten kan de kanskje begynne å knekke opp det russiske forsvaret i Donbas, spekulerer Ydstebø.

Fare for tredje verdenskrig?

Ukraina sin suksess på bakken skyldes i stor grad bistand fra Vesten, som har donert store mengder med våpen.

Det har ført til spekulasjoner på hvor vidt det kan eskalere til krig mellom Russland og Nato.

Dette bildet, tatt i 1970, viser en fransk atomprøvesprengning ved Mururoa, Fransk Polynesia. Foto: AFP / NTB

For øker faren for krig?

Nei, det gjør det ikke, mener Ydstebø.

Han argumenterer med at Putins regime rett og slett ikke har mer styrker å gå til krig med; alt er bundet opp i Ukraina.

– Du har disse truslene med atomvåpen, men så langt, med mindre Putin og hans maktelite er helt suicidale, tror jeg ikke at vi ser noe til det, konkluderer oberstløytnanten.

Annekterte fire ukrainske fylker

Fredag kunngjorde den russiske presidenten Vladimir V. Putin fire ukrainske fylker: Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Annektering av et annet lands landområde under en militær okkupasjon er et brudd på folkeretten.

Handlingen ble fordømt av flere nasjoner og organisasjoner. Som følge av annekteringen, svarte Ukraina med å sende en offisiell søknad om Nato-medlemskap.

30. SEPTEMBER: FNs sikkerhetsråd holdt 30. september en avstemning om en resolusjon om å ikke anerkjenne Russlands annektering av fire ukrainske fylker i FNs hovedkvarter i New York City. Foto: SPENCER PLATT / Getty images/ AFP

Nye sanksjoner

De to stormaktene USA og Storbritannia innfører ytterligere sanksjoner etter den ulovlige annekteringen.

Sanksjonene som USA nå innfører er blant annet mot flere internasjonale selskaper, med tilknytning til Russland. I tillegg blir nær 300 personer i det russiske parlamentet sanksjonert.

Det er og varslet at det vil bli innført restriksjoner på visumet til mer enn 900 russiske tjenestemenn.

Blant sanksjonene som Storbritannia innfører er forbud mot eksport på rundt 700 varer. Alle varene skal være avgjørende for russisk industri og teknologi.