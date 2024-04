– Puslete forslag fra regjeringen

Karakterfokuset i dag er for stort, mener Norsk Studentorganisasjon. De vil skape andre veier inn til høyere utdanning.

Leder i Norsk Studentforening, Oline Sæther, er ikke imponert over hva regjeringen la frem fredag.

– Vi tenker at dette er et puslete forslag. Her hadde regjeringen mulighet til å gjøre større endringer i opptakssystemet.

Opptakssystemet slik det fungerer i dag baserer seg i stor grad på karakterer fra videregående.

– Vi mener tiden er forbi der man kun skal legge karakterer til grunn for vurdering, sier Sæther.

Fredag la regjeringen fram nye forslag til høyere utdanning.

Her er noen av forslagene:

Tilleggspoengene man kan opptjene reduseres kraftig. Nå kan man få to poeng for å ta realfag på videregående, og ett poeng for å avtjene førstegangstjeneste. Før kunne man få så mange som 14 poeng.

Kjønnskvoten justeres. Nå vil regjeringen at kjønnspoeng kun skal brukes for å sikre opptil 20 prosent andel av ett kjønn, på studier hvor balansen er skjev.



Kravene om karakter 3 i norsk og matematikk fjernes for sykepleierutdanningene. Kravene for karakterer i lærerutdanningene består.

Regjeringen vil ikke innføre opptaksprøver.

En alternativ vei

Sæther er glad for at regjeringen ønsker å fjerne tilleggspoeng.

– Med tilleggspoeng må studenter i noen tilfeller bruke mange år på å samle opp poeng. Det bidrar til en karakterinflasjon som ikke er hensiktsmessig.

– Vi vil fjerne alle tilleggspoengene, og heller vektlegge kompetansen søkeren sitter med når de ønsker å studere.

EN ANNEN VEI: Studentleder Sæther mener man bør legge til rette for å vurdere kompetanse på en annen måte enn man gjør i dag. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Hun er ikke fornøyd med at regjeringen ikke vil innføre opptaksprøver.

Sæther ønsker seg en kompetansevurdering for hvert studie, og viser blant annet til Politihøgskolen som har en slik vurdering gjennom både fysiske prøver og intervju.

– Vi ønsker at alle studieprogram i Norge skal ha en alternativ vei inn hvor man tester det som er relevant for det studiet.

– Flåsete retorikk

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna ønsker seg flere inn i både lærer- og sykepleieryrket.



– Da må vi både gjøre disse utdanningene mer attraktive og spennende, og vi må gjøre overgangen lettere fra det å være student til å plutselig stå med ansvaret for en hel skoleklasse eller personer som trenger pleie og omsorg, sier Brenna.

REFORMERER: Lærer- og sykepleierutdanningene er blitt for akademiske, mener statsrådene Oddmund Hoel og Tonje Brenna. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Høyre stusser over ordlyden til regjeringen når de snakker om lærer- og sykepleierutdanningen, og kaller det flåsete retorikk.

– Når regjeringen omtaler lærer- og sykepleierutdanningen som for akademiske, er det i beste fall flåsete retorikk, mener Høyres Kari-Anne Jønnes.

– I verste fall er det mangel på respekt for forskningsbasert kunnskap og de faglige innspillene, sier hun.

Hun synes regjeringen ikke svarer ikke på de utfordringene som samfunnet står i.

– Vi trenger mer kompetanse i tjenestene våre, ikke mindre. Det er veldig rart at de to viktigste utdanningene for offentlig sektor er de man skal senke kravene til. Det er helt feil vei å gå. Regjeringen øker ikke attraktiviteten eller hever statusen til yrkene ved å senke kravene, mener hun.