Punger ut milliarder i strømstøtte – mener et helt annet tiltak kan løse krisen

ETTERISOLERING: Flere vil ha mer penger til energisparende tiltak. Her etterisolerer Morten Svendsen, daglig leder i Isobygg, et hus for å spare på strøm til oppvarming. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Strømkrisen vil bli langvarig, har analytikere spådd.

I første omgang har regjeringen svart på de høye prisene ved å ta store deler av folks private strømregning.

Nå mener flere at det er på tide å tenke mer langsiktig, og at støtten til husholdningene kan forlenge det virkelige problemet.

Risikerer vanskelig vinter

– Så lenge forbruket stiger kan vi risikere nye dagsrekorder på strømprisene. Og forbruket skal bare stige fram mot vinteren, forklarer analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

Løsningen er ingen «quick fix», men Lilleholt er en av flere som mener dagens strømstøtte ikke er lønnsom på langsikt.

– Nå har man jo forsøkt mange ting fra statshold for å holde prisen nede, det har vært vanskelig. Vi har statsstøtte, men den vil kanskje gjøre at mange ikke ser den reelle prisen og sparer kanskje mindre, sier han.

I dag tar staten 90 prosent av alt som koster over 70 øre kilowattimen.

Lilleholt savner at energieffektive-tiltak, såkalte ENØK-tiltak, får en større plass i debatten om løsningen på strømkrisen.

– Mange kroner å spare

Etterisolering er et av flere tiltak ekspertene anbefaler.

– De virkelig store tiltakene som vil monne er å etterisolere, og skifte vinduer og dører. Og så kan hver og en av oss installere varmepumper, solcellepanel på taket og lade bilen smart, sier generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten Andreas Meyer.

Isobygg er en av aktørene som isolerer vegger i private boliger. I disse dager har de fått mye å gjøre.

OPPTATT: Da TV 2 møter daglig leder av Isobygg på en av dagens prosjekter, har han allerede fått flere henvendelser denne dagen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Strømprisen har gått opp så mye at folk har funnet ut at det er mye penger å spare, sier daglig leder i Isobygg Viken AS, Morten Svendsen.

Når han fyller veggene med blåseisolering, skal innetemperaturen øke med tre til fem grader.

– Og kan du gå ned fem grader, så sier det seg selv at det er mange kroner å spare, forklarer Svendsen.

Dette kan man gjøre

Men slike tiltak kan koste husholdningene dyrt. Både Lilleholt og Meyer mener Enova nå må kjenne sin besøkelsestid.

Enova er en statlig organisasjon som kan, gjennom mandat fra regjeringen, dele ut tilskudd til privatpersoner og bedrifter som bidrar til det grønne skiftet.

Her kan du se hvilke tiltak du kan søke om støtte til.

Men effektive tiltak som etterisolering og å montere tettelister, er ikke en del av tilskuddsordningen.

– Enova-ordningene i dag gir tilskudd til de som er særlig interessert og som har mye penger til å legge inn en stor egeninnsats. Skal vi nå boligeiere som bor i hus fra 40, 50, eller 60-tallet, må det helt andre ordninger til, sier Meyer.

Krever endring

Huseierne har foreslått at det i en tidsbegrenset periode gis momsfritak på isolasjonsmateriale og vinduer og dører, og at det gis et skattefradrag for håndverkerutgifter til å gjøre energieffektivisering.

– Det har dessverre vært altfor liten oppmerksomhet rundt dette. Verken myndighetene eller vi som boligeiere har hatt nok interesse for å gjøre den type tiltak. Nå tror jeg alle forstår at tiden er inne, sier han.

FORESLÅR LØSNING: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes landsforbund, har pekt på ENØK-tiltak i lang tid, uten hell. Foto: Sverre Saabye / TV 2

I disse dager jobber regjeringen med neste års statsbudsjett. Olje- og energiminister har kommet med et løfte i retning ENØK-tiltak.

– Vi har sagt vi kommer med en ENØK-pakke, og det kommer vi til å levere på, sier Aasland til TV 2.

– Kortsiktig løsning

Men hva som kommer, og når, er uvisst. Samtidig vokser milliardbeløpet på strømstøtte-ordningen dag for dag.

– Strømstøtten er en kortsiktig løsning for å gi folk trygghet og forutsigbarhet i en meget krevende tid, sier Meyer og legger til:

– Vi tror det er lurt av myndighetene å legge inn tilskuddsordninger som motiverer den brede delen av boligeiere til å gjøre tiltak som vil hjelpe på langsikt.