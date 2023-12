Punger ut for julelys: – Viktig for trivselen

ET LYS I MØRKETIDA: Oslo kommune sier formålet er å gi innbyggerne og besøkende et mer attraktivt byrom i den mørke årstiden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer

Kommunene og handelsstanden bruker store summer på julebelysning. Mens juleglade boligeiere trenger ikke bekymre seg for strømforbruket.

– Det gjør noe med humøret, letter på stemningen og skaper en hyggelig atmosfære.



I Bergen sentrum har kommunen montert vinterbelysning i 110 trær. I tillegg er det satt opp juletrær i fem sentrale byrom.

Kommunen bruker opp mot 1,3 millioner kroner på å lyse opp byen rundt juletider.



LYS I VINTERMØRKET: Bergen julemarkedet lyser opp sentrumskjernen. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Det å ha vinterbelysning nå i årets mørkeste periode anser vi som viktig for trivselen til innbyggerne i byen vår, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten i Bergen kommune, Lise Reinertsen.



Er du boligeier? Da trenger du ikke å ha dårlig samvittighet for å tenne julelys i hele desember. Les mer lenger ned i teksten.

– Holdes lave

Oslo kommune er kun ansvarlig for vinterbelysningen i trærne, mens handelsstanden står for den tradisjonelle julebelysningen i bygatene.



Kommunen sier det er vanskelig å fastslå totalkostnaden for deres jule- og vinterbelysning. Men opplyser at kostnadene holdes lave.

– I fjor var strømutgiftene for perioden med vinterbelysningen på rundt 50.000 kroner, sier pressevakt Hanne Sofie Fremstad i Bymiljøetaten.

Den totale strømkostnad for all vei-, gate- og parkbelysning i Oslo kommune er cirka 20 millioner per år.

– Kostnader for vedlikehold av vinterbelysning varierer veldig fra år til år. Klipping av trær, og vedlikehold av lenken, i tillegg til tenning og slukking varierer mellom 50.000 til 200.000, opplyser Fremstad til TV 2.

LAVE KOSTNADER: Her fra julemarkedet på Spikersuppa i Oslo. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Samarbeider om juleglede

I storbyene Trondheim og Tromsø samarbeider kommunen med den lokale handelsstanden.

Tromsø Sentrum AS, som Tromsø kommune er deleier i, bruker over en halv million kroner på belysning i bykjernen.

– Kostnadene varierer hvert år. Det går en del penger til vedlikehold og oppbevaring av julepynt og julelys, sier daglig leder i Tromsø sentrum, Gunnar Bruun.

Stavanger kommune bruker rundt en million. Da har kommunen regnet med lønnsutgifter for ansatte som rigger opp og ned julebelysning.

– Selve belysning er kjøpt inn tidligere år og blir hentet ut fra lager hvert år. Vi setter også ut to juletrær. Strømkostnadene er ingen stor post, sier rådgiver Marit Magdalene Schweiker i kommunens avdeling for idrett og utemiljø.

LYSER OPP: Turister og folk gjennom storgata i Tromsø sentrum som lyser opp under hele desember. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Gjør flere tiltak

Kommunene har tatt flere grep for å unngå sjokk-kostnader på grunn av høye strømkostnader de siste årene. Blant annet har kommunene gått over til LED-belysning.

I Oslo kommune ble det i fjor gjort en endring på når vinterbelysningen skulle tennes og slukkes.

– Nå tennes vinterbelysningen i midten av november og slukkes i slutten av januar. Lysene styres på lik linje som veibelysning, det vil si at det skrus på ved solnedgang og skrus av ved soloppgang, sier pressevakt Hanne Sofie Fremstad.



I Bergen har kommunen i år koblet de fleste lyssatte trærne sammen med veilysene, slik at de kun lyser når det er mørkt.

– God samvittighet

Har du på julelysene hjemme hele tiden – trenger du ikke bekymre deg.

– Juletrebelysninger og lysslynger består av LED-pærer og bruker lite strøm. Strømforbruket vil altså ikke ta nattesøvnen av boligeiere, sier leder for kommunikasjon og markedsføring Vidar Pedersen i Enova til TV 2.

Han kommer med konkrete eksempler på hva strømforbruket kan bli.

En stor lysslynge på 630 LED-dioder trekker 7,6 W. Står denne på 24 timer i døgnet i 30 dager så er energibruket ca. 5,5 kWh for en hel måned.

En mindre lysslynge med 100 LED (kraftig lys) vil trekke 2,4 W, energiforbruk en hel måned blir 1,7 kWh.

– Til sammenligning vil en ti minutters dusj med sparehode på ti liter i minuttet trekke 4 kWh, påpeker Pedersen.

Han legger også til at dersom man har en «timer» på lyslenkene, kan man redusere energibruken til under halvparten.

– Derfor er min konklusjon at lyslenker ikke vil gjøre det store innhogget i familieøkonomien. Bruk lyslenker med god samvittighet i denne mørketiden.

BRA: Fornybar Norge sier man skal unne seg litt ekstra lys i den mørke årstiden, fordi de mener det utvilsomt er bra for folkehelsa. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Kommunikasjonsdirektør i Fornybar Norge, Aslak Øverås, forteller det meste av strømforbruket i boligene våre går til oppvarming.

Han kommer en del tiltak for å redusere strømforbruket i huset.



– Det viktigste du kan gjøre for å spare på strømmen er å senke temperaturen i rom som ikke er i bruk, og dusje kortere. Andre triks kan være å montere tetningslister hvis det trekker fra dører eller vinduer.

Ifølge Øverrås kan det være en god investering å bytte panelovner med varmepumpe, etterisolere boligen og bytte gamle dører og vinduer.

– Men det koster naturligvis mer og er ikke gjort over natta.