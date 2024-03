Psykologer overrasket over ny studie: – Gir kortvarig lykke

– Vi har et samfunn hvor folk blir motiverte til å ta den type operasjoner, mener psykolog og professor ved Universitetet i Oslo, Tilmann von Soest.

En ny norsk studie gjort av forskere ved Universitetet i Oslo viser at ti prosent oppgir å ha fikset på utseende med kosmetisk kirurgi.

Tre av fire av respondentene som oppga å ha gjennomført kosmetisk kirurgi, var kvinner. Den aldersgruppen som var høyest representert, var unge i alderen 18–29 år. Det overrasker psykologen.

KIRURGI: I følge den nye studien har en av ti lagt seg under kniven. Foto: Frode Hoff / TV 2

Overrasker

SELVFØLELSE: Tilman von Soest har forsket på kvinner som har gjennomført kosmetisk kirurgi. Foto: Universitetet i Oslo

Antallet på responder som oppgir å ha lagt seg under kniven, har doblet seg på 16 år, ifølge forskerne bak undersøkelsen.

Professor von Soest er overrasket over den unge målgruppen som oppgir at de har tydd til kosmetiske operasjoner.

– Hvis man skulle tenkt på hva som anses som attraktivt i dagens samfunn, så er det jo unge mennesker som oftere tilsvarer skjønnhetsidealet. I tillegg har jo eldre hatt mer tid til å gjøre disse operasjonene, derfor er det litt overraskende, forteller han.

Professor Von Soest mener det er vanskelig å peke på en spesifikk grunn til at et økende antall unge legger seg under kniven, men tror dagens medier kan spille en rolle.

SOSIALE MEDIER: Ikke bare reklame for kosmetiske inngrep, men også bilder av retursjerte kropper i sosiale medier kan påvirke eget selvbilde, ifølge psykologen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– En forklaring kan være sosiale medier hvor utseende er blitt ett fokus. Bildene som vi ser dag er av folk som ofte er retusjert, og det blir veldig vanskelig å oppnå for folk, sier professoren. Han fortsetter:

– Det fører til en type normativ misnøye; Man klarer nesten ikke bare være fornøyd med egen kropp fordi man er omgitt av bilder av kropper som det er veldig vanskelig å sammenligne seg med, forteller han.

Blir ikke lykkeligere

Von Soest har tidligere forsket på sammenhengen mellom kosmetisk kirurgi og lykkefølelse.

Han forteller at de aller fleste som gjennomfører kosmetiske inngrep for å endre på utseende, ikke blir lykkeligere etterpå.

– Folk vi har spurt i våre undersøkelser sier at de er mer fornøyd med eget utseende etter operasjon, og det skulle vel bare mangle når man har investert mye i det. Men når man ser på påvirkningen på de mer generelle psykologiske fenomenene som selvfølelse og psykisk helse, så kan man ikke se noen store positive effekter etterpå.

– En uheldig konsekvens av å ta en slik operasjon er at du bruker mye ressurser på det, et inngrep som er risikofylt. Og så er det ofte sånn at livet ditt ikke blir veldig mye bedre etterpå.

BEVISST: Pyskolog Hans-Petter Karstad mener mange bør bli mer bevisst på styrkene man har, før man legger seg under kniven. Foto: Kristian Berge

Von Soest får støtte fra psykolog Hans-Petter Karstad, som er videreutdannet i institutt for psykoterapi.

Han mener at noen mennesker som opererer seg for å fikse på utseende, leter etter en «quick fix» dersom man ikke er fornøyd med seg selv.

– Mange tror at svarene ligger i en handling, noe man må gjøre, som å tjene mer penger og se penere ut, men der er forskningen også tydelig på at det å være tilfreds i seg selv handler mer om å vite hvilke signaturstyrker man har. Det å være mer bevisst på disse styrkene og bruke dem i jobbsammenheng, i kjærligheten og i barneoppdragelse. Der ligger brorparten av lykkefølelsen, forteller han.



PUPPER: Kosmetiske operasjoner som gikk inn i undersøkelsen var blant annet brystoperasjon, rumpeoperasjon, nese og underlivs-kirurgi. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Leger har et ansvar

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos med et representativt utvalg av befolkningen i Norge i 2022. Resultatene viser også at 67 prosent i den yngste målgruppen rapporterer at de har fått kroniske smerter etter kosmetiske inngrep.

Psykolog Karstad mener kosmetiske kirurger må være bevisste.

– Leger har et enormt samfunnsansvar. De skal alltid tenke over om dette vil gagne personer eller om det skaper mer skade. Hvis funnene i denne undersøkelsen er korrekt og at folk på grunn av inngrepene får kroniske smerter, så må de, som klassiske kirurger, opplyse om at noen får det. Og opplyse om at det er forskning som viser at man får ikke et bedre forhold til seg selv i etterkant, sier han og legger til:

– Det er en kortvarig lykke for å si det sånn.

Psykolog Karstad synes likevel ikke det er er rart at noen ønsker å operere seg for å bli mer fornøyde med seg selv.



KORTVARIG LYKKE: Psykologene mener man skal tenke seg godt om før man gjennomfører ofte irreversible operasjoner. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Alle mennesker er forfengelige, og alle mennesker har selvdestruktive tilbøyeligheter. Vi har en tendens til å ødelegge for oss selv. For at man da skal gjennomføre irreversible kosmetiske operasjoner skal det være gode grunner. Man skal virkelig meg tenke seg godt om. For mange bør det prøves en god del timer hos en dyktig psykolog først, før man legger seg under kniven, forteller Karstad.

– Så dette er ingen «quick fix»?

– Det er jo det vi fort leter etter, men det å endre seg selv og dype følelser i seg selv krever hardt terapeutisk arbeid med ordentlige fagfolk med lang utdannelse og erfaring, sier han.