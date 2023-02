Psykolog ga kvinne «hjemmelekser» – måtte onanere og rapportere til ham

En psykolog som mistet bevillingen sin i 2019, er tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient han hadde i 2017.

OSLO TINGRETT: I mai må en tidligere psykolog møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient. Foto: Frode Sunde / TV 2

Av tiltalen kommer det frem at mannen skal ha gitt kvinnen «hjemmelekser».

Under påskudd om at det var en del av terapien skal han ha fått henne til å masturbere seg selv og rapportere tilbake til han.

Tiltalen beskriver at han fikk «henne til å masturbere seg selv, samt føre sine fingre, vibrator og sexleketøy inn i skjeden og i anus, etter at han over e-post og Skype ga henne hjemmelekser og instruksjoner om å gjennomføre slike handlinger og rapportere tilbake til ham».

– Han nekter straffskyld, men utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier mannens forsvarer, advokat Marianne Darre-Næss, til TV 2.

– Uheldig

Av tiltalen kommer det også frem at mannen i 60-årene mistet autorisasjonen sin som psykolog i 2019.

Årsaken til at han mistet autorisasjonen, er ifølge kvinnens bistandsadvokat Hege Salomon forholdet han nå er tiltalt for.

Til TV 2 sier hun at hun er tilfreds med at det nå er tatt ut tiltale i saken.

– Det er uheldig at Helsetilsynet ikke har rutiner for å henvise til bistandsadvokat for å vurdere anmeldelse i saker der det er begått seksuelle overgrep, sier Salomon.

Hun påpeker at alle som vurderer å anmelde seksuelle overgrep har rett til bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Skrev han var pensjonert

Den tidligere psykologen er også tiltalt for to brudd på Helsepersonelloven.

Ifølge påtalemyndigheten presenterte seg som en erfaren psykologterapeut med 27 års erfaring, etter at han hadde mistet autorisasjonen sin i 2019.

BISTANDSAVOKAT: Advokat Hege Salomon bistår den fornærmede kvinnen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På nettsiden sin skal han opplyst om at han var pensjonert, men at han likevel tok i mot pasienter over videokonsultasjon.

Kvinnen som er fornærmet i straffesaken var pasient hos psykologen i 2017.

Påtalemyndigheten har også tiltalt ham for å ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav som stilles til faglig forsvarlighet og den omsorg som kan forventes fra helsepersonell.

TV 2 har ikke lyktes i få en kommentar fra aktor i saken, politiadvokat Karoline Eide Arnesen.

Oslo tingrett har satt av tre dager til saken, som begynner 22. mai.