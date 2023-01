Psykiaterens advokat: – Det oppleves som vanskelig og dramatisk

– Det er klart at det oppleves som vanskelig og dramatisk å bli utsatt for denne typen pågang, men det må nå håndteres og det skal vi gjøre, sier Helle til TV 2.

Statsforvalteren i Oslo og Akershus sendte mandag fire brev til psykiateren med en rekke spørsmål om saker de har funnet grunn til å undersøke nærmere gjennom tilsyn.

Bakgrunnen er flere varsler som er kommet mot psykiateren siden desember i fjor.

«Opplysningene inneholder påstander om mangelfull behandling og privatisering av relasjonen mellom pasient og behandler», opplyser Statsforvalteren.

Betalte ikke for timer

Psykiateren får inngående spørsmål blant annet om betaling av terapitimer i en av varslingssakene.

Det inngår også en klagesak fra 2020 i tilsynssaken om manglende rammer for behandlingen.

– Det er helt unaturlig for meg å gå inn i enkelthetene i de sakene som nå ligger på statsforvalterens bord som er viktig for meg å understreke er at to av sakene er håndtert og konkludert allerede. Det gjelder en sak fra 2003 og en sak fra 2020. Så er det en fjerde sak med en pasient som har vært misfornøyd med behandlingen. Alt dette skal vi nå svare på og og og og gi grundige svar til Statsforvalteren, sier Helle.

– Ikke i en gråsone

Det er metoo-påstandene mot psykiateren fra kulturprofilen Hilde Rød-Larsen før jul i fjor som er bakgrunnen for tilsynssaken.

– Det har aldri vært et behandlingsforhold mellom psykiateren og Rød-Larsen. Det har ikke vært noe som har berørt hans arbeid eller hennes helse, så dette har ingenting med helsepersonelloven å gjøre. Saken befinner seg heller ikke i en gråsone, men alt dette skal vi svare på til statsforvalteren, sier advokaten.

Rød-Larsen er på sin side lettet over at hennes varsel blir fulgt opp med et omfattende tilsyn.

Statsforvalteren gjenåpner også en tidligere klagesak fra 2003/2004 med anklager mot psykiateren om krenkende adferd mot en mindreårig pasient.

– Står på trygg grunn

Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte den gang med at psykiateren ikke hadde brutt helsepersonelloven eller handlet i strid med helselovgivningen.

– Det er vanskelig for meg å sette meg i helsemyndighetenes sted og se på hva som skulle ha vært gjort annerledes for 20 år siden. Hovedpoenget for psykiaterens del er at saken ble avsluttet, og hans forklaring ble lagt til grunn anklagene om at han skulle ha utvist noen form for krenkende adferd ble tilbakevist. Det er helt utenkelig å se for seg at konklusjonen skulle bli en annen i dag, sier advokaten.

ADVOKAT: Halvard Helle tar psykiateren i forsvar og sier ingenting rokker ved hans virksomhet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Hvilke refleksjoner gjør han når det gjelder konsekvenser for sin egen virksomhet på bakgrunn av tilsynssaken?

– Jeg ser det slik at han har drevet sin virksomhet i fire årtier. Han står på en trygg, faglig og menneskelig grunn. Han er psykiater, han er vant til å håndtere pasienter. Det er ingenting i disse sakene som rokker hans faglige eller personlige integritet, sier Helle til TV 2.