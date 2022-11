PST-video viser tiltalt (53) som mottar 14.000 kroner fra russisk agent

SPANINGSVIDEO: Et stillbilde fra PSTs spaningsvideo viser den tiltalte 53-åringen (til venstre) og den russiske etterretningsoffiseren like før pågripelsen 15. august 2020. Foto: Politiets sikkehretstjeneste

I dagene før pågripelsen på restauranten Villa Paradiso, hadde PST full spaning på den tiltalte 53-åringen, forklarte overbetjent Kim Ordal i PST i tingretten onsdag.

Mannen var siktet for grov avsløring av statshemmeligheter, etter at spanere et par måneder i forveien hadde observert ham i et møte med den russiske SVR-offiseren Aleksandr Stekolsjtsjikov på restauranten Mangiamo på Grünerløkka.

Politioverbetjent Kim Alexander Ordal i PST har vært hovedetterforsker i saken. Foto: Kjell Persen / TV 2

Hemmelige metoder

1. juli 2020 besluttet PST å iverksette såkalt skjult avvergende etterforskning mot 53-åringen, som på dette tidspunktet jobbet som ingeniør i Det Norske Veritas (DNV).

Metoder som telefonavlytting, hemmelige ransakinger, romavlytting og teknisk sporing av tiltaltes kjøretøy var tatt i bruk.

I tingretten ble PSTs videoopptak av det siste møtet mellom tiltalte og den russiske etterretningsoffiseren spilt av. I den 47 minutter lange videoen ser man at russeren overleverer en pose som blant annet inneholder 14.000 kroner i 500-sedler.

Da russeren gir ham posen, sier han på engelsk at den tiltalte skal få en liten belønning, som er mye større enn før - 14.000 kroner.

– Too much, too much, svarer den tiltalte 53-åringen.



PST beslagla 14.000 kroner, to minnepinner og en blå almanakk som tilhørte den russiske etterretningsoffiseren.

I almanakken hadde russeren notert navn på firmaer og kontakter som den tiltalte 53-åringen hadde gitt opplysninger om.

I videoen ser man også at 53-åringen kvitterer i almanakken for å ha mottatt de 14.000 kronene fra russeren.

Viste frem ambassadekortet

Frem til pågripelsen hadde den tiltalte hatt 14-15 møter med russeren, som ifølge 53-åringen var en selvstendig konsulent. Han hadde ikke gitt noe visittkort til 53-åringen, og brukt en gmail-adresse i sin kontakt.

Utenriksdepartementet erklærte den russiske diplomaten for persona non grata og utviste ham. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Pågripelsen skjedde klokken 14.10 lørdag ettermiddag 15. august 2020.

Mens tiltalte ble ført ut av restaurantlokalet på Sagene i Oslo, ble den russiske borgeren undersøkt. PST fant den blå almanakken og et minnekort på ham.

– Han tok umiddelbart frem et ambassadekort og påberopte seg diplomatisk immunitet. Han ble dimittert klokken 14.52, forklarte PST-overbetjent Ordal i retten.

53-åringen er tiltalt for grov korrupsjon, og risikerer inntil ti års fengsel. Ifølge tiltalen skal den tidligere senioringeniøren i Det Norske Veritas (DNV) ha mottatt 40-50.000 kroner i kontanter av den russiske etterretningsoffiseren Aleksandr Stekolsjtsjikov fra april 2018 til august 2020.