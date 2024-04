PST: Venter mange trusler mot pride i år

SVARER ETTER NY TRUSSELVURDERING: Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Thomas Evensen / TV 2

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la lørdag fram trusselvurderingen for årets pridefeiring på konferansen «Trygghet for pride 2024».

Pride-miljøet har fryktet terror siden angrepet natt til 25. juni 2022. To menn ble drept og mange såret da Zaniar Matapour åpnet ild mot flere utesteder. Rettssaken pågår nå.



I trusselvurderingen kommer det fram at PST foreløpig ikke har informasjon som tilsier at noen planlegger voldelige angrep mot pride eller LHBT+-arrangementer i sommer.

Men PST slår fast at det skeive miljøet inngår i fiendebildet til både ekstreme islamister og høyreekstreme. Ekstremistene har hatt et vedvarende fokus på pride i sin propaganda de siste årene.

ANGREP: To menn ble drept og flere såret da Zaniar Matapour åpnet ild mot flere utesteder før pride i 2022. Foto: Frode Sunde / TV 2

Venter trusler

– PST venter et høyt antall trusselytringer mot pride. De færreste som fremsetter trusler, har en reell voldsintensjon, skriver PST.

Det er særlig i sosiale medier PST venter et truslene skal komme. I fjor ble blant annet et pride-arrangement i Bergen avlyst etter at det kom trusler.

Truslene er ifølge PST ventet å komme både mot pride og det skeive miljøet generelt, men også mot spesifikke arrangementer.

– Det vil trolig komme flere trusselytringer mot kjente, større pride-arrangementer i Oslo, enn mot mindre, skriver PST.

Flere av dem som kommer med trusler, er mindreårige, ifølge PST. Hensikten er ofte å skape frykt.

Sikkerhetspolitiet sier også at andre potensielle mål rammes langt oftere enn det skeive miljøet. De trekker også fram at sikkerhetstiltak gjør at pride-arrangementer blir mindre aktuelle terrormål.

MÅL: Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) mener at angrepet i 2022 var et islamistisk angrep mot pride. Rettssaken mot Zaniar Matapour pågår nå. Foto: Javad Parsa / NTB

– Mulig med terrorangrep

– Sikkerhetstiltak kan imidlertid føre til at en potensiell trusselaktør velger lettere tilgjengelige mål, advarer PST.

Det er ventet en rekke pride-arrangementer i hele Norge. Oslo Pride går av stabelen fra 19. til 29. juni. Det største enkeltarrangementet er prideparaden som blir avholdt 29. juni.

PST opplyser at terrortrusselnivået i Norge nå er moderat, på nivå tre av fem. De vurderer det som mulig (40-60 prosent sannsynlig) at noen prøver å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i år.

– Trusselen fra ekstreme islamister er skjerpet sammenlignet med i fjor, og fremstår som noe mer alvorlig enn fra høyreekstremister, skriver PST.

PST påpeker at trusselvurderingen er preget av usikkerhet.

Rettssaken etter pride-angrepet i 2022 skal pågå fram til midten av mai.

Bilder fra blomsterhav i nærheten av London pub etter skyteepisoden natt til lørdag 25. juni 2022. Skyting, London Pub, Pride, spontan Pride-parade, blomster, markering. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

PST har generelt sagt at krigen i Gaza og oppmerksomhet rundt koranbrenninger gjør at trusselen fra ekstreme islamister er skjerpet sammenlignet med i fjor.

– Trusselbildet fra ekstrem islamisme kan forverres ytterligere dersom Norge fremheves som terrormål i propagandaen til terrororganisasjoner, skriver PST.