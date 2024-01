PST om spionpågripelse: – Vi er kjent med hendelsen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de er kjent med spionsaken i Estland, som har forbindelser til det norske forskningsmiljøet.

– PST er kjent med denne hendelsen, men utover det ønsker vi ikke å gi noen kommentar, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til TV 2.

Ifølge nettsidene til universitetet i Tartu mistenker den estiske sikkerhetstjenesten (KAPO) Vjatseslav Morozov (51) for forbrytelser mot staten.



KAPO-sjefen og den estiske statsadvokaten sier at mannen, som opprinnelig er russer, ble vervet av russisk etterretning for flere år siden, og har mottatt betaling for etterretningsvirksomhet, skriver Delfi.

— Det er forkastelig at en person som er mistenkt for å undergrave sikkerheten til landet vårt har jobbet i årevis ved universitetet, skriver rektor Toomas Asser i en uttalelse.



Norsk samarbeid

Tirsdag ble det kjent at forskeren som er pågrepet for spionasje i Estland, samarbeider med Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i et prosjekt om russisk utenrikspolitikk.

– Morozov har vært på besøk i Norge, og deltatt på Nupis Russlandkonferanse, sier Nupis kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien til TV 2.

I OSLO: Den spionmistenkte forskeren deltok på Nupis Russlandkonferanse i november. Foto: Nupi / Youtube

Kommunikasjonssjefen sier at forskningssamarbeidet i prosjektet har bestått av at partnerne har bidratt med eget vitenskapelig arbeid. I tillegg har deltakerne hatt noen møter og faglige diskusjoner der disse bidragene ble diskutert.

Weltzien sier at forskningen i dette prosjektet har fulgt reglene til Forskningsrådet med hensyn til åpen publisering og behandling av forskningsdata. Universitetet i Tartu er ansvarlig for at deres deltakere overholder disse reglene.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Nupi leder det internasjonale prosjektet som startet i 2020. Hun sa tirsdag at mannen som er pågrepet, er en respektert akademiker som har vært ansatt ved universitetet i en årrekke.

Morozov, som inntil nylig var ansatt som professor i internasjonal politikk ved universitetet i Tartu, har ifølge en estisk oversikt mottatt pengestøtte fra Norges forskningsråd i forbindelse med Nupi-prosjektet.

Millionprosjekt

Benedicte Løseth, områdedirektør for Forskningssystemet og internasjonalisering i Forskningsrådet, bekrefter at de finansierer prosjektet.

– Vi kan bekrefte at Forskningsrådet finansierer prosjektet «When every act is war: Post-Crimea conflict dyamics and Russian foreign policy», som startet opp i 2020 og varer til 2024. Prosjektet, der Nupi er prosjektleder, har en totalramme på 7,1 millioner kroner. Forskningsrådets kontrakt er med Nupi, og det er Nupi som har ansvar for å følge opp samarbeidspartnere i prosjektet, sier Løseth til TV 2.

Hun sier at Forskningsrådet undersøker prosjektet, etter at de ble kjent med saken tirsdag.

– Vi ble gjort oppmerksom på denne saken i går kveld og har foreløpig ikke annen informasjon enn det som kommer frem i media. Vi undersøker saken og har dialog med Nupi og andre relevante aktører, sier Benedicte Løseth til TV 2.