PST: Mener å ha spionsiktedes russiske identitet

Siktelsen mot gjesteforskeren som ble pågrepet i Tromsø, er høyst foreløpig.

Det opplyste politiadvokat Thomas Blom på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

PST vil varetektsfengsle mannen, som er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121, som handler om spionasje mot statshemmeligheter.

Blom sier at politiet har en russisk identitet på den spionsiktede mannen. Hans russiske identitet er 44 år gamle Mikhail Valerjevitsj Mikusjin.

Den spionsiktede mannen, som har utgitt seg for å være 37 år gamle Jose Assis Giammaria, hevder han er brasiliansk statsborger og nekter straffskyld.

Vil avgi forklaring

– Han har stilt seg positiv til å avgi forklaring, sier Blom.

Han sier at det trolig blir gjort avhør neste uke.

Siktede samtykket fredag til varetektsfengsling.

– Vi har hatt et møte, og han samtykker til fengsling i en fire ukers periode. Han har forståelse for at PST må ta en runde for å finne ut av ting, sier hans forsvarer, advokat Marijana Lozic, til NTB.

Fengslingen innebærer isolasjon de første to ukene og brev- og besøksforbud for hele fengslingsperioden.

Politiet har ikke vært i kontakt med russiske myndigheter om siktelsen.

– Foreløpig har jeg ikke hørt noe fra russiske myndigheter. Han fastholder at han er brasiliansk, sier Blom.

– Ikke brasiliansk

Politiet mener å vite identiteten til gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø.

– Vi mener det er av høy grad av sannsynlighet for at han ikke har identiteten har den han utgir seg å være, sier Blom.

– Når ble dere sikre på hans identitet?

– Vi er ikke helt sikre, men det er en sannsynlighetsovervekt om at han ikke er brasilianer, sier Blom.

Blom sier at de har mange beslag å gå gjennom i saken. Han sier det gjelder «en bråte med digitale enheter».

Politiet har beslaglagt et pass, som er brasiliansk.

Mannen mistenkes å ha vært i Norge under falsk identitet som brasiliansk forsker, og at han i stedet jobber for russiske myndigheter. PST mener mannen har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Enveis-billett ut av Norge

44-åringen deltok tidligere i høst på en konferanse i Vilnius sammen med en kollega ved UiT. Temaet på konferansen var treningsprogram mot hybride trusler, og hva man gjør dersom gassrørledninger blir sprengt eller hele strømnettet blir lammet.

Mannen hadde kjøpt en enveisbillett ut av Norge med avreisedag dagen etter at han ble pågrepet.

PST sier de har «avmålt optimisme» om hvorvidt paragrafen er dekkende i denne saken og peker på at paragrafen han er siktet for og dagens rettspraksis ikke nødvendigvis er tilpasset forholdene i denne saken.

– Dette er et løp som ikke nødvendigvis vil nå i mål, og det skyldes jo at dersom en illegalist gjør det de er opplært til, så skal ikke vi finne så mye, sier politiadvokat Thomas Blom i PST på spørsmål fra NTB om veien videre i spionsaken.