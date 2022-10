PST: Mange nye dronetips det siste døgnet

PST har fått en rekke nye tips det siste døgnet etter at de ba folk over hele landet være ekstra årvåkne etter drone-pågripelsene.

– Det har kommet inn ganske mange nye tips til oss etter at vi gikk ut og etterlyste det, men jeg har ikke foreløpig oversikt over graden av relevans på de ulike tipsene, sier kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST til NTB.

De siste dagene er to russiske statsborgere pågrepet i to ulike saker etter å ha fløyet med drone i Norge. De to er menn i 50-årene, og begge er varetektsfengslet i to uker. Foreløpig er de kun siktet for å ha brutt sanksjonsreglene som forbyr russere å fly med droner i Norge.

Det er ikke kjent om politiet har funnet materiale som peker direkte på spionasje.

– PST er i tett kontakt med politidistriktene. Det er naturlig at lokalt politi gjør de innledende etterforskningsskrittene. Dersom mistankegrunnlaget styrkes i retning ulovlig etterretning, er det mer naturlig at PST tar over, sier Hugubakken.

– Dersom mistankegrunnlaget svekkes og det blir snakk om henleggelse, så er det naturlig at sakene fullføres av politiet.

TIPS: Trond Hugubakken i PST ber folk ha en lav terskel for å tipse om mistenkelige hendelser, særlig ved kraftanlegg til lands og havs, og militære anlegg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ber folk være oppmerksomme

Den siste tiden er det gjort en lang rekke observasjoner av ukjente droner ved oljeplattformer og kraftanlegg i Norge. PST har bedt folk om å tipse dersom de ser noe mistenkelig.

– De som bor ute i de ulike lokalsamfunnene, er kanskje de beste til å oppfatte hva som er unormalt, underlig og mistenksomt, sier Hugubakken.

Han sier at etterretningstrusselen fra Russland nå i stor grad er rettet mot kraftanlegg, samt petroleums- og forsvarssektoren. PST ønsker tips om mistenkelige hendelser i nærheten av slike anlegg.

– Det behøver ikke bare å være droner, det kan også være andre ting, understreker han.

– Vi skal ikke være naive

Russeren som ble pågrepet i Tromsø fredag, hadde filmet både lufthavnen i Tromsø og Kirkenes, samt tatt bilder av Forsvarets Bell-helikopter.

Det er ikke kjent hva politiet har funnet i materialet fra russeren som tirsdag ble pågrepet i kontroll ved grensen på Storskog, på vei ut av Norge. Han hadde to russiske pass og ett israelsk pass på seg da han ble pågrepet.

Han skal ha delt bilder fra norsk natur i sosiale medier fra ulike steder i Norge den siste tiden, ifølge VG. Bekjente av mannen hevder at han er en amatørfotograf som reiser mye.

– Det er jo i utgangspunktet ingen grunn til å mistenke folk som gjør normale ting. Samtidig skal vi ikke være naive. Vi må være årvåkne for mistenkelige ting og melde det inn som tips. Så får det være opp til politi og PST om det er noe som skal følges opp, sier Hugubakken.

– Det kan være at ett enkelt tips ikke fremstår så viktig, men flere tips av samme hendelse kan gi oss en helhet som er viktig for å avklare om det skal følges opp eller ikke.

– Bruker alle virkemidlene de har

Norge har hevet beredskapen på norsk sokkel og ved kraft og gassanlegg i kjølvannet av Nord-Stream-lekkasjene i Østersjøen og droneobservasjonene, som det stadig kommer flere av – senest ved gassanlegget Kårstø i Rogaland lørdag.

– Vi er i en situasjon hvor et naboland til Norge har invadert et av sine andre naboland, sier Hugubakken.

Han påpeker at Russland bruker etterretning og alle muligheter tilgjengelige for å dekke et umettelig informasjonsbehov.

– Blant annet info om hvordan Nato forholder seg til denne konflikten. Det er ingen statisk tilstand, men noe som forandrer seg hele tiden. Derfor har de behov for å samle info til enhver tid om holdningen Nato har til Russland, sier Hugubakken.

– Og da bruker de alle de virkemidlene de har, sier han.

