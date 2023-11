PST frykter angrep mot norske jøder: – Økt antisemittisme

Etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut den 7. oktober har jøder i Norge følt på en større frykt.

PST er bekymret for angrep mot jøder i Norge.

De beskriver trusselen som skjerpet.

Det mosaiske trossamfunn sier de ikke kan huske en lignende situasjon i landet tidligere.

Men seksjonssjef for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kai Roger Bastesen, presiserer til TV 2 at trusselnivået ikke er økt.

– Trusselsituasjonen er på nivå tre av fire. Det betyr at vi vurderer det til at det er en eller flere som evner og har vilje til å gjennomføre terror i Norge.

– Når det gjelder jøder og israelske mål har vi vurdert den som skjerpet.

– Det er skummelt

Det betyr at PST opplever og observerer en økning i antisemittiske holdninger i de miljøene som PST følger med på.

De ser i tillegg at jødiske og israelske mål er tydeligere i fiendebildet nå enn det har vært tidligere.

Bastesen forklarer at dette er informasjon de har hentet fra både åpne kilder og i miljøer som de følger med på i det daglige. Miljøene er både i de høyreekstreme miljøene, men også i de ekstreme antisemittiske miljøene.

– Vi ser at det er en økende grad av polarisering, antisemittiske holdninger og ytringer. Og ikke minst at sentrale terroraktører, som ISIL og al-Qaida, også tydeliggjør sine trusler mot jødiske og israelske mål i fiendebildet sitt.

BRANN: En brann som startet etter et israelsk angrep i Gaza City den 8. oktober. Foto: Fatima Shbair / AP

Dette er med på å gjøre at jøder i Norge føler på en frykt.

Yuval Regey er jødisk og israeler. Han forteller at han skulle gjerne gjort alt annet enn å sitte på TV og forsvare at jøder har en rett til å være stolt av sin identitet.

– Det å komme hit er skummelt for oss. Jeg tror ikke det er tilfeldig at TV 2 måtte bruke lang tid på å få noen til å komme hit, sier han.

Han opplever at det å være jødisk og israeler aldri har vært finere, fordi han får mye støtte av vennene sine. Han forteller at vennene hans oftere kommer bort til han og spør om hvordan det går med familien hans i Israel.

Klar oppfordring

– På den andre siden føler vi at det å bare være fra Israel eller ha en annen tilknytning til Israel, blir en provokasjon i seg selv. Og det mener vi er veldig feil.

– Det er fint at folk forsvarer oss, men det er samtidig litt trist at det er et behov for det, sier Regey.

GAZA: De israelske angrepene har vært intense i en måned. Foto: Mahmud Hams / AFP

Selv opplever han ikke noe frykt i hverdagen, men han vet at det er mange som er det. Spesielt er han bekymret for de yngre som ikke har voksne rundt de som spør hvordan det går med de, eller skjønner at krigen går utover de fordi de er jødisk.

– Har du en ung jøde i klassen din som kanskje ikke er helt trygg i identiteten sin, fordi de er unge, strekk ut en hånd og hjelp de å stå i det. De skal ikke trenge å skjule sin egen identitet fordi det er krig i Midtøsten.

Overraskende funn

Vibeke Moe er prosjektleder for Holocaust-rapporten, som ble publisert i fjor. De ser at et av hovedfunnene er at rundt ni prosent i Norge har fordommer mot jøder.

– Det betyr at de støtter flere av de stereotypiske ideene mot jøder som vi hadde med i undersøkelsen. Dette er for eksempel konspirasjonsteorien om at jøder jobber i det skjulte for å fremme jødiske interesser, sier Moe.

OSLO: Det Mosaiske Trossamfunn sin synagoge i Bergstien i Oslo. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Selv om ni prosent betyr at Norge har relativt lav oppslutning av slike holdninger blant landene i Vest-Europa, har de funnet noen holdninger som de mener er bekymringsfulle.

– Det gikk på at ti prosent som støttet en påstand om at vold og trakassering rettet mot jøder kan forsvares med tanke på hvordan Israel behandler palestinere.

– Det var overraskende høyt synes vi.

Moe understreker at dette er en rapport som ble lagt frem i fjor, og at den kun sier noe om holdninger og kan ikke si noe om risikoen som jøder står ovenfor i Norge.

– Demonisering

Regey mener det nå blir malt et bilde av at det er en konkurranse, men sier at denne krigen kun har tapere.

– Bildet som males er også det som utsetter oss jøder veldig fordi det skaper en demonisering og en forståelse for at vi jøder ikke skal oppleve antisemittiske i Norge må vi ta avstand, og mene ditt og datt.

RAFAH: Palestinere evakuerer etter et israelsk angrep mot flyktningleiren i Rafah. Foto: Hatem Ali / AP

– Men det mener jeg ikke skal være jøders ansvar og hva vi sier for at det ikke skal være antisemittiske. Det skal være helt betingelsesløst.

Dette synspunktet sier Moe seg enig i. Hun understreker at antisemittisme har lite å gjøre med jøder å gjøre, men forteller at det er en måte å forstå verden på.

– Det er noe av grunnen til at antisemittisme er så seiglivet. Den tilpasser seg situasjoner og blir en måte å forklare verden på.