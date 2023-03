Prøver å kjenne igjen kvinner på legens hemmelige videoer

Overgrepssaken mot tidligere kommuneoverlege Arne Bye (53) vokser i omfang. Samtidig jobber politiet seg gjennom tusenvis av timer med opptak de mener at han tok av pasienter i skjul.

SIKTET: Tidligere kommuneoverlege i Frosta kommune, Arne Bye, er anklaget for overgrep av 84 kvinner. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det bor i overkant av 2500 personer i Frosta kommune i Nord-Trøndelag.

84 kvinner har nå anmeldt tidligere kommuneoverlege Arne Bye for overgrep.

– I tillegg er vi i kontakt med ytterligere fem kvinner som vi ikke har fått snakket ordentlig med ennå. Tallet er økende, sier politioverbetjent Ellen Mari Burheim i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Selv nekter Bye straffskyld etter siktelsen som gjelder misbruk av stilling til å oppnå seksuell omgang med pasienter, opplyser hans forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.

– Han opplever denne saken som en stor belastning, sier han.

FORSVARER: Advokat Erlend Hjulstad Nilsen sier at hans klient nekter straffskyld. Foto: Frank Lervik / TV 2

Den tidligere kommuneoverlegen er blant annet anklaget for å ha forgrepet seg på pasienter i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

Prøver å kjenne igjen kvinner

Bye, som vant prisen «Årets nordtrønderske lege» i 2021, skal blant annet ha utført «underlivsmassasje» på pasienter.

«Jeg dro hjem med en skikkelig dårlig følelse og begynte å gråte», skriver en av kvinnene i et varsel som TV 2 har fått innsyn i.

Flere kvinner har også mistenkt legen for å ha smugfilmet dem i forbindelse med undersøkelsene.

Underveis i etterforskningen har politiet funnet store mengder videoer som skal vise nettopp dette: Bye som gjør skjulte opptak av pasienter.

Politioverbetjent Burheim vil ikke si hvor politiet fant videomaterialet, men hun sier at det er snakk om tusenvis av timer med film.

Etterforskerne håper at de rekker å se gjennom alt før sommerferien.

STOR ETTERFORSKNING: Politioverbetjent Ellen Mari Burheim leder den omfattende etterforskningen mot Arne Bye. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Vi jobber nå med å gjenkjenne pasienter, og vi jobber med å undersøke om videoene viser straffbare forhold, sier Burheim.

Vurderer å utvide siktelsen

Hvor mange pasienter de har identifisert, vil hun ikke svare på, men det dreier seg om flere.

Byes forsvarer understreker at hans klient ikke er siktet for den påståtte smugfilmingen og at han derfor ikke vil kommentere anklagen.

Bye selv nekter for å ha gjort noe straffbart.

Politioverbetjent Burheim sier at det er aktuelt for politiet å hente inn eksperter på gynekologiske undersøkelser til å vurdere det som vises i videoene.

Spørsmålet de eventuelt må svare på, er om han handler i tråd med god praksis og om det han gjør er straffbart.

KONTORET: En rekke kvinner har anmeldt Arne Bye for overgrep som skal ha skjedd på legekontoret han jobbet ved. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet bruker store ressurser på å etterforske saken.

Nekter straffskyld

– Vurderer dere å utvide siktelsen til å gjelde enda mer alvorlige forhold enn misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang?

– Det er helt naturlig for oss å vurdere en utvidelse av siktelsen etter hvert som vi får mer informasjon, dersom det viser seg å bli aktuelt. Det gjøres fortløpende vurderinger, sier Burheim.

Arne Bye har vært i innledende avhør med politiet. Der har han blant annet forklart seg om hvordan han gjennomfører gynekologiske undersøkelser.

Han har også kommentert anklagene i siktelsen, som han nekter straffskyld for.

Bye er så langt ikke konfrontert med politiets funn i saken.

Politiet har tatt pant i huset til den tidligere kommuneoverlegen. Summen er på fem millioner for å ta høyde for potensielle erstatningskrav.

Bye ble formelt oppsagt fra sin stilling i Frosta kommune i januar.