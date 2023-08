Prøvene tilbys kun på norsk:

EKSKLUDERENDE: Daglig leder og eier av Svanen i Oslo, Yunus Yildiz, synes dagens regelverk er ekskluderende for de ansatte i bransjen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hos cocktailbaren Svanen i Oslo er halvparten av de ansatte engelsktalende. Ingen av dem får tatt skjenke- og etablererprøven.

Dette er fordi prøvene kun er tilgjengelige på norsk. Kan man ikke språket, klarer man ikke å bestå prøvene.

– Det er jo en bransje med veldig mye mangfold. Det er mange som ikke har bodd her så veldig lenge, men som ikke får muligheten til å ta prøvene, sier eier og daglig leder av Svanen, Yunus Yildiz.

REDD: Yunus Yildiz er redd for at flere i bransjen kommer til å slutte dersom de ikke får muligheten til å ta prøvene på engelsk. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han synes det er rart at prøvene ikke er tilgjengelige på engelsk, slik at alle får muligheten til å ta prøvene.

– Dessverre så er det bare vi som snakker norsk som kan ta den prøven. Det er litt synd, sier Yildiz.



Han trekker frem at serveringsbransjen er en bransje som sliter mye med å rekruttere nye folk etter pandemien. Dette får han medhold i fra administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Serveringsbransjen ble ekstremt hardt rammet under korona på grunn av restriksjonene og hjemmekontor. Dette har ført til at en del folk har tatt jobber i andre bransjer, sier Kaltenborn.



Får ikke høyere stillinger

For å være styrer eller stedfortreder for bevillingen trenger man skjenkeprøven. For å være daglig leder eller eier av en bar trenger man etablererprøven. Disse jobbene er bedre betalt.

Det er andre regler for å kunne skjenke og servere på en bar, men uten de nødvendige prøvene vil man ikke kunne ha ansvar i baren.

– Det er jo virkelig synd at det skal være så ekskluderende for de som har lyst til å jobbe lenge i bransjen, sier Yildiz.



Han frykter at engelsktalende ansatte i den allerede underbemannede bransjen vil slutte, siden de ikke kan få ansvar uten prøvene.

– Kanskje en del slutter fordi de ikke ser mulighet for å vokse, og vi er allerede en bransje som sliter veldig mye om dagen, sier Yildiz.

GAMMELT APOTEK: Svanens lokaler pleide å være et apotek før det ble bar. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Yildiz opplevde selv problemer prøvene har skapt for bransjen da han skulle åpne en ny bar.

Han måtte flytte en av de ansatte fra Svanen over i den nye baren, ettersom de manglet ansatte med skjenkeprøven i den nye baren.

– Det var kun fordi han kunne snakke norsk og kunne ta skjenkeprøven, sier Yildiz.

– Trenger en håndsrekning

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) engasjerer seg for problemstillingen som serveringsbransjen har.

– Dette er en bransje som sysselsetter veldig mange folk, det er en inkluderende bransje. Men de sliter med at man ikke kan ta den her på engelsk, sier Hagerup.



Hun ble nylig kjent med problemstillingen, og har nå snakket med flere i bransjen som forteller at dette har vært et problem for dem i lang tid.

– Etter pandemien så vi at dette er en bransje som virkelig trenger folk. De må hente folk fra andre steder enn Norge, så her trenger bransjen virkelig en håndsrekning. Det mener jeg vi må gi dem nå, sier Hagerup.



Partikollega Mathilde Tybring-Gjedde legger til at dette ikke er en bransje hvor det er nødvendig at de ansatte snakker norsk.

VIL HA ENDRING: Margret Hagerup (H) vil at prøvene skal tilbys på engelsk. Her er hun sammen med partikollega Mathilde Tybring-Gjedde (H). Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hagerup mener at det bør være en enkel sak å sørge for at prøvene tilbys på engelsk. Hun ber derfor næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) se nærmere på saken.

– Jeg tror dette er noe næringsministeren kan fikse ganske enkelt. Her er det bare å sende ballen over til han og si at nå må du gi bransjen den håndsrekningen de trenger, sier Hagerup.

– Ikke godt nok tilpasset

I november stilte Hagerup et skriftlig spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om hvorfor det ikke var mulig å ta skjenke- og etablererprøven på engelsk.

Da svarte Vestre blant annet at det er flere forhold som tyder på at etablererprøven ikke er godt nok tilpasset serveringsnæringen slik den ser ut i dag.

Men en endring i regelverket har enda ikke skjedd, til tross for at han ikke har endret mening.

ER PÅ SAKEN: Jan Christian Vestre (Ap) forteller at endringer av etablererprøven og serveringsregelverket er noe regjeringen ser på. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg er enig med Hagerup i at prøven ikke er godt nok tilpasset dagens serveringsbransje. Det skal være så enkelt som mulig å drive bedrift i Norge, også for serveringsbransjen, sier Vestre til TV 2.



Vestre forteller videre at regjeringen har satt i gang et forenklingsarbeid som skal spare næringslivet 11 milliarder innen 2025.

– Endringer av etablererprøven og serveringsregelverket er et av flere forenklingstiltak som vi ser på i den forbindelse, sier Vestre.