Prøvde å unndra seg kontroll før krasjet

ULYKKE: To biler havnet i en alvorlig ulykke i Meråker. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Politiet i Trøndelag meldte søndag om en trafikkulykke mellom to biler, med til sammen seks personer involvert i Meråker.

To personer ble først betegnet som alvorlig skadet. Disse er fraktet vekk med luftambulansen til St. Olavs hospital. I tillegg ble det opplyst at to personer var lettere skadet.

Sent søndag kveld sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til Adresseavisen at skadeomfanget er nedjustert.

– Skadeomfanget er nedskalert til at fem er tilnærmet uskadd, mens én er lettere skadd, sier han til avisen.

Skulle undra seg kontroll

Det var tollvesenet som kom først frem til stedet, ifølge politiets innsatsleder på stedet Marie Fossen Bredeli.

Til TV 2 forteller hun om en dramatisk hendelse.

TRØNDELAG: Marie Fossen Bredeli er innsatsleder på stedet. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– På veien inn fra svenskegrensen til Meråker har det vært en trafikkontroll ved tolletaten. Tollvesenet ville stanse kjøretøyene, men de unndro seg kontroll.

– Bilene kjørte fra stedet i høy hastighet. Da tollvesenet kom til stedet var den ene bilen kjørt utenfor veien, sier Fossen Bredeli.

Det skal ikke ha vært snakk om en biljakt, men at tollerne fulgte etter på en avstand. Politiet understreker at da tollerne kom til stedet var ulykken skjedd.

Ulykken har skjedd i høy hastighet.

Store skader

På Twitter skriver politiet at airbager er utløst og at det er store materiale skader på kjøretøyene.

SKADER: De involverte bilene hadde store skader. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Selve ulykken skjedde på en sidevei til E14. Luftambulansen vil lande på hovedveien, og det forventes derfor at veien vil bli stengt en periode. Det sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kirsten Bergstrøm.

Veien har nå blitt åpnet igjen.

Politiet har nå tatt avhør av tollvesenet og personalia på de involverte i ulykken.

– Vi vil gjennomføre avhør av de involverte senere. Nå driver vi å gjør undersøkelser på stedet og sikrer spor, sier Fossen Bredeli.