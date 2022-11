Prøvde å «ta» Munch: – Jeg ville ikke, men jeg måtte

Klimaaksjonene har blitt mer dramatiske de siste årene: – Noe vi trenger for klimahandling, mener klimaaktivist.

For flere uker siden bestemte Lena Mair (24) og Kristina Visakporpi (33) for å gå til aksjon for å skape debatt rundt klimakrisen.

De ville lime seg fast til det kjente maleriet Skrik av Edvard Munch.

– Jeg var ekstremt nervøs. Men rett før vi gikk til aksjon ble jeg rolig, for jeg visste hvorfor jeg gjorde det. Jeg ville ikke, men det måtte gjøres. Jeg følte meg dedikert, men ekstremt ukomfortabel, sier Mair til TV 2.

–Var det fordi du følte dere gjorde noe galt?

– Ikke fordi det føltes galt. Men fordi vi visste mange ville bli frustrerte og sinte, svarer Lena.

MILJØSKRIK: Lena Mair og Kristina Visakporpi stod bak aksjonen mot Munch sitt kjente maleri. Foto: Frank Lervik / TV 2

Aksjonene er en del av en internasjonal trend. Klimaengasjert ungdom angriper kjent kunst.

– Flere sier dette ikke hjelper saken, men bare bidrar til polarisering og at oppmerksomheten rundt klimakrisen forsvinner?

– Jeg vet at noen sier det ikke hjelper, men det er ikke så mye debatt som det egentlig burde vært. I det lange løp, vil debatten gå framover. Det handler om langsiktighet, forklarer klimaaktivistene.

Trente i to døgn

Aktivistene fra Trondheim fløy til Oslo. Her brukte de to dager på å trene til selve aksjonen. De måtte være raske og få fram budskapet sitt.

PÅGRIPES: De to aksjonistene prøver å lime seg til det kjente maleriet Skrik, men blir raskt pågrepet. Foto: Stopp oljeletinga

– Vi har tenkt på dette i lang tid, og vi har gjort undersøkelser på hvor vi skulle gå til aksjon. Resarchen gjorde vi fordi vi ikke ville ødelegge kunsten. Vi vil gi klimakrisen oppmerksomhet, sier Mair.

– Vi visste vi måtte være raske på å henge opp budskapet og lime oss fast, forteller Mair.

– Hvorfor kunst?

– Kunst er en måte å uttrykke følelser og problemer. Museum er, og trenger å være et sted for å trykke sosiale problemer. Kunsten har makt til å bringe følelser inn i klimadebatten, noe vi trenger for klimahandling, svarer Mair.

Men aksjonen gikk ikke slik de ønsket. De ble tatt av sikkerhetsvaktene idet de gikk til verks. Skrik sto igjen uskadet.

Aktivismen har endret seg

I 2018 kom en rapport om klimakrisen fra FNs klimapanel. Den slo alarm om ødeleggelsene krisen kan føre til.

Med rapporten ble klimaaktivisme forandret til det med radikale.

KLIMASUPPE: Klimaksjonister kastet tomatsuppe på Van-Gogh maleri for en måned tilbake Foto: Just Stop Oil

Det sier Emma Arnold, postdoktor på Universitet i Oslo. Hun har har forsket på klimaaktivister og aksjonene deres.

– Det skjedde noe nytt i 2018 da rapporten kom. Spesielt for de unge, så mistet de håpet og vil ta handling. Nå skjer aksjonene oftere og mer dramatisk enn tidligere, sier Arnold.

Forsker på universitet

Visakporpi er forsker på NTNU. En jobb som krever tillit og objektivitet. Hun erkjenner risikoen for karrieren.

– Jeg tar selvfølgelig en stor risiko. Jeg skulle ønske at jeg ikke trengte å risikere min egen karriere. Vi har forskningen som beviser krisen, vi vet også hvordan vi skal løse det, men likevel skjer ingenting. Da føler jeg at jeg må handle, sier Visakporpi til TV 2.

– Dere går til vold mot materiell?

– Dette er ikke vold. Bildene blir ikke ødelagt. Jeg tror det voldelige er den politikken som føres mot oss. Lime oss selv på kunstverk er ikke noe sammenlignet med den volden vi blir utsatt for av klimakrisen, sier Visakporpi.

– Dere får kritikk fra egne i klimabevegelsen?

– Ja, vi vet aksjonene er kontroversielle. Det må de også være, vi trenger dette, fordi vi trenger en debatt om hva vi syns er viktigst, kunst eller liv? Vi må prøve alle metoder, forteller Mair.

– Lavere grense for skader

Ellen Lerum Boasson er professor på Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Boasson sier de nylige aksjonene, er annerledes enn tidligere miljøaksjoner i Norge.

– Det er ikke noe nytt med sivil ulydighet, men det har vært en strengere tolkning av ikke-vold i Norge. Disse aksjonistene en lavere grense for å skade materiell, enn det vi har sett tidligere. Sånn sett er det et skille, forteller Boasson.

– Nødvendig

De to klimaaktivistene ble siktet for grovt skadeverk da de gikk til aksjon fredag.

De er ikke fremmed for å utføre slike aksjoner igjen, til tross for reaksjonene.

– Vi vil gjøre alt som er nødvendig for at Norge ikke skal gi ut mer olje-lisenser, sier Mair.