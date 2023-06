Prøvde å selge i to år – satte ned prisen med ni millioner

Luksushytta i Bamble ble forsøkt solgt i to år. Mange sliter med å selge hytta nå, mener ekspert.

Prøvde å selge i to år

Det har ikke bare vært enkelt å selge en luksuseiendom på fem mål i skjærgården i Bamble i Telemark.



Det krevde over to år, og to eiendomsmeglerselskaper, før hytta ble solgt.

Oppdatering fredag kveld: Vi skrev i en tidligere versjon at hytta fortsatt var ute for salg. Nå er den solgt.

LUKSUS: Den arkitekttegnede hytta har to etasjer. Eiendommen er på fem mål. Men prisen har blitt satt ned flere ganger. Foto: THT Foto/Tor Helge Thorsen.

Satt ned over ni millioner

Telemarksavisa omtalte saken først. Ifølge dem har prisen blitt satt ned flere ganger, uten at den har blitt solgt.



Da den ble først lagt ut for salg i april 2021 hadde strandeiendommen en prisantydning på 29 millioner kroner.

Nå er prisantydningen satt til 19,8 millioner. Luksushytta har dermed blitt satt ned i pris med totalt 9,2 millioner kroner.

Vil selge raskt

POSITIV: Eiendomsmegler i Privatmegleren Telemark, Morten Kvelland har troen på at de får solgt eiendommen. Foto: Privatmegleren Telemark.

Eiendomsmegler Morten Kvelland i Privatmegleren Telemark har stor tro på salg nå.

– Nå har det vært masse visninger, og det har vært forsøk på gjøre avtaler direkte med selger, sier han.

Kvelland forklarer at det ikke er uvanlig at det tar litt tid å få solgt eiendommer i dette prissjiktet.

I begynnelsen hadde selgeren god tid, men på grunn av sykdom har det begynt å haste. Det forklarer den siste prisdumpingen.

– Han ønsker å få gjennomført et salg for den prisen vi nå har lagt den ut for, sier Kvelland.

Hyttesalget har stupt

Det er ikke bare de aller rikeste som sliter med å få solgt hytta si nå.

Etter flere sterke år gjennom pandemien, stuper hyttesalget.

– Luksushytta i Bamble kan ses som et tegn på at det er vanskeligere å selge hytta nå enn under pandemien, sier senioranalytiker i Prognosesenteret, Carl Christian Mathiesen.

I årets første tre måneder gikk hyttesalget ned med nesten 25 prosent sammenlignet med året før.



Vi må tilbake 2003 for å finne lavere salgstall enn i år.



– Etterspørselen har falt betydelig som et resultat av fremskyndet pandemikjøp og tynnere lommebøker, sier Mathiesen.



EKSPERT: Senioranalytiker i Prognosesenteret, Carl Christian Mathiesen følger hyttemarkedet tett. Foto: Kilian Munch

Han tror mange sliter med å selge hytta si nå, og har kanskje utsatt salget til det er flere kjøpere i markedet.

Eiendomsmegler Kvelland forklarer det er lavere etterspørsel i luksussjiktet også.



– Vi opplever at det er færre som ser etter luksusgode fritidsboliger. Det generelle prisnivået og verden er litt mer usikker. Totalt sett opplever jeg at det er færre kjøpere, men de som er seriøse og ønsker å kjøpe, er også betalingsvillige.

– Tilbake til normalen

Selv om salget går ned, er ikke hyttemarkedet er i ferd med å kollapse, mener hyttesjef i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange.

– Før pandemien var det helt vanlig at hytter, også utenfor toppsjiktet, lå ute for salg i opptil ett og to år, sier hun.

EKSPERT: Tone Cecilie Krange er hyttesjef i DNB Eiendom. Foto: Per Haugen / TV 2

Krange understreker at pandemi-årene var annerledes-år. Nå er markedet mer slik vi kjenner det.

– Det generelle hyttemarkedet er tilbake til normalen, sier hun.

Ekspertene er tydelig på at inflasjonen og prisøkningen i samfunnet påvirker hvor mange som vil kjøpe hytte.

Mathiesen i Prognosesenteret tror markedet like vil gå oppover igjen snart.

– Det er betydelig færre potensielle kjøpere i markedet akkurat nå, men jeg tror dette vil normalisere seg neste år hvis den norske privatøkonomien blir mer forutsigbar enn det siste året.