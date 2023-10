Programskaper og moromann Harald Tusberg er død

Harald Tusberg gikk bort tirsdag kveld, opplyser familien til VG. Hans karriere i NRK strakte seg fra 1961 til 1996.

I fjernsynets barndom utgjorde han radarparet Tuss og Smarty med Harald Heide-Steen jr.

Mot slutten av 1960-tallet lo hele Norge seg skakke av dem som lot seg lure av skjult kamera. Serien med Harald Tusberg gikk på NRK Fjernsynet så langt tilbake som i 1967 og 1969 – men lever i beste velgående som repriser og klipp på nettet.

Konseptet lignet en svensk TV-serie og den amerikanske Candid camera, som hadde gått siden 1949.

– Glitrende programskaper

I programmet ble folk på gata utsatt for pussige og overraskende stunt mens et skjult kamera filmet reaksjonene deres. Tusberg fikk hjelp av blant andre Andreas Diesen, Trond Kirkvaag og komponisten Egil Monn-Iversen.

Andreas Diesen jobbet også med Tusberg om programmet «Si det som det er».

– Han var en glitrende programskaper, med en mengde fine ideer som han fikk til å bli suksesser. Han var et stå-på-menneske. Og da han ble sjef, ble programmene mye mer moderne, sier Diesen til VG.

Harald Tusberg og kona Ulla Tusberg på konsert i Ekeberghallen i 1989. Foto: Knut Nedrås

Revymann

Humor var en sterk, rød tråd i Tusbergs karriere helt fra begynnelsen.

Sammen med Bengt Calmeyer skrev han tekstgrunnlaget til Lysthus-revyene på midten av 1960-tallet. Disse revyene var på mange måter gjennombruddet for Harald Heide-Steen jr. og Rolv Wesenlund som komikere. De to improviserte gjerne videre på grunnlaget som var lagt av tekstforfatterne.

Tusberg var i tillegg låtskriver og filmmanuskriptforfatter. Han samarbeidet tett med komponist Egil Monn-Iversen, blant annet om musikalen «Ungen», basert på skuespillet av Oskar Braaten, og «Bør Børson».

Han ble i 1993 tildelt NOPA-prisen «Årets verk» for tekster fra «Den Stundesløse» av Ludvig Holberg.

Forfatteren og humoristen Kjell Aukrust (th) var gjest i NRKs fjernsynsprogram 'Dette er ditt liv' i 1985. Programleder var som vanlig Harald Tusberg. Foto: Inge Gjellesvik / NTB

I storfilmen om Christian Radich – «Windjammer» fra 1958 – var han selv å se på det store lerretet. Selv om dette var en amerikansk film, produsert av Louis de Rochemont og regissert av hans sønn Louis De Rochemont III, var det norske folk i hovedrollene: Lasse Kolstad og Harald Tusberg var matroser om bord, mens Erik Bye hadde den engelske fortellerstemmen.

Kronprins Harald (i midten) slår av en prat med Lasse Kolstad (f.v.) og Harald Tusberg (t.h.) under Operation Sails festforestilling i Konserthuset i Oslo i 1978. Foto: Erik Thorberg / NTB

Den varme programlederen

På 1980-tallet var den blide bergenseren programleder for seermagneten «Dette er ditt liv». Her var kjente mennesker hedersgjester og fikk møte igjen kjente og kjære fra en lang karriere. Mange lot seg røre og begeistre av det spontane som skjedde i møtene mellom gamle kjente.

Fra 1979 var Harald Tusberg sjef for underholdningsavdelingen, og fra 1990 til 1996 programdirektør for kulturavdelingen i NRK. I 1996 fikk han et hjerneslag som gjorde at han måtte trekke seg fra arbeidslivet.

Tusberg etterlater seg kona Ulla Holm og fire barn, blant annet artisten Harald Tusberg jr.