Programlederen hadde funnet tilbake til seg selv – så ble livet snudd på hodet

ÅPNER OPP: Én måned etter at programleder Henriette Bruusgaard fikk kreft, bestemte hun seg for å være åpen med følgerne sine. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Rett før nyttår delte programleder Henriette Bruusgaard (42) nyheten om at hun har fått brystkreft.

«Vi vet aldri hva som venter rundt neste sving. Jeg har fått brystkreft. Det føles sårbart å dele, men jeg har troen på åpenhet», skrev hun på sin Instagram.



Nå åpner hun opp om den nye hverdagen.

Ble sendt rett til sjekk

Bruusgaard forteller at hun bestilte en time hos fastlegen etter at hun hadde kjent en endring i brystet.

– Jeg var berørt av en person som fikk brystkreft. Alle vi som kjente den personen sjekket oss litt ekstra og da fant jeg en forandring i brystet, men jeg tenkte at det bare var noen kjertler.

Da hun var hos fastlegen merket han at det var en påfallende forandring og han sendte henne rett til Radiumhospitalet.

– På mammografi så de med en gang at det var noe galt, og sendte meg videre for flere prøver i løpet av noen timer.

Fra fastlegen oppdaget forandringene til hun fikk konstatert brystkreft gikk det fire dager. På dette tidspunktet kunne de ikke si omfang eller type. Etter to uker fikk hun svar.

– Hva sa legen?



– Det var litt mer omfattende enn jeg håpet på. I noen tilfeller må man rett inn og operere og halitt noe behandling, men jeg må ha en relativt lang behandling.

– Men legene sier at de skal kunne gjøre meg frisk. Alt kan skje og ting kan spre seg, men det tror de ikke skjer, så da forholder jeg meg ikke til noe annet enn det vi nå har planlagt, og mest sannsynlig går dette veldig bra, sier hun bestemt.

HAR FÅTT BRYSTKREFT: Programleder og journalist, Henriette Bruusgaard, fikk påvist brystkreft før jul. Foto: Privat

Turbulente år

Da programlederen fikk beskjeden hadde hun nettopp lagt bak seg noen turbulente år med samlivsbrudd, jobbendringer og depresjon – samtidig som at pandemien herjet som verst.

– Det er aldri sånn at det passer å få kreft, men før jeg fikk beskjeden hadde jeg endelig begynt å opparbeide overskudd og jeg hadde noen jobbprosjekter på gang, som var veldig spennende, sier hun og fortsetter:



– Jeg hadde på mange måter funnet tilbake til meg selv, med et skikkelig godt driv, etter mange år med vanskeligheter. Jeg var så klar for det som måtte komme. Også får jeg den beskjeden som er så nedslående. Man skulle ikke tro det var mulig.

Hun innrømmer at sjokket ikke ennå har lagt seg. Likevel har 42-åringen hentet frem en styrke det er mange år siden hun har kjent på.

– Det er rart hva man mobiliserer når man må. Man får et overlevelsesinstinkt som slår til. Jeg tenkte: «Nå må jeg mobilisere - jeg trenger å føle meg sterk».

Velger åpenhet

Bruusgaard beskriver seg selv som et utadvent menneske, som ikke er redd for å heve stemmen. Hun kjente at det er nettopp dette som er en av hennes styrker som person, så hun bestemte seg tidlig for å være åpen om kreftdiagnosen.

– Jeg tenkte også at dette var så nedslående at jeg var nødt til å snu det om til noe positivt. Det eneste jeg vil er å bidra til noe kontruktivt for andre. Alternativet er å sitte og være lei seg.

Tilbakemeldingene har vært mange og overveldende.

– Folk er glad for at jeg deler. Mange heier og sender gode tanker. Det aller fineste er de meldingene av folk som har opplevd noe av det samme, og som tilbyr meg å stille spørsmål og snakke med dem. Men også mange som takker for at jeg kan være med på å gi denne kreftformen et ansikt. Det er utrolig mange som kjenner seg igjen, for dette er noe som berører veldig mange.

– Men det er også viktig å si at jeg har stor respekt for at ikke alle klarer å være like åpne. Det å fortelle så mye er ikke for alle, men jeg personlig tror i hvert fall at det å øve seg på mer åpenhet er bra for alt her i verden, uansett hvilket utgangspunkt man har.

Involverte barna

42-åringen var fast bestemt for å være åpen – også med barna sine på seks og åtte år. Likevel var hun usikker på hvordan hun skulle ta praten. For hvordan forteller man det aller kjæreste man har at mamma er alvorlig syk?

Hun rådførte seg med Kreftforeningen, som også oppfordret henne til å være ærlig på en forenklet måte.

– Jeg lot det gå litt tid før jeg fortalte det. De reagerte på hver sin måte. Jeg har ikke et fasitsvar på dette, men jeg har troen på at det å inkludere barn i det som skjer er riktig, slik at de ikke skal føle seg utenfor, sier hun og fortsetter:

– Jeg ser at de reagerer, så iblant blir jeg usikker på om det var riktig å være så åpen, men det å gå gjennom disse reaksjonene er også en god ting. Jeg tenker at de vil lære å håndtere ting senere i livet.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, møter denne problemstillingen ofte. Hun roser åpenheten til Bruusgaard.

– Det er veldig mange som lurer på dette, så all honnør til henne som løfter dette, for det er kjempeviktig for folk, sier hun til TV 2, og påpeker at det er viktig å anerkjenne at det er sårt og vanskelig når man skal prate med barn om kreft.

– VÆR ÆRLIG: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, oppfordrer foreldre til å være ærlige når de snakker med barna sine om kreft.

– Vi anbefaler at man snakker så enkelt og ærlig som mulig, selvfølgelig tilpasset alderen til barnet. Det å bruke ordet «kreft» er viktig og det er viktig å snakke om at behandlingen kommer til å påvirke, i dette tilfellet mamma, og at man kan se syk ut, kanskje mister håret og lignende. Ved å være åpen skaper man en trygghet hjemme, slik at barnet vet at de kan stille spørsmål underveis og dele sine tanker.

Hvordan snakke med barn om kreft? Forbered barna på en viktig beskjed. Du har rett til å få hjelp av helsepersonell når du skal informere barna dine. I helsepersonelloven (lovdata.no) kan du lese mer.

Bruk ordet kreft.

Snakk om hvordan behandlingen vil påvirke den som er syk.

Fortell at kreft er en alvorlig sykdom som må behandles.

Formidle tro og håp på at medisinen og behandlingen virker.

Snakk om hvordan hverdagen vil bli for barna. Trenger du noen å snakke med? Kontakt Kreftforeningens rådgivningstjeneste på 21494921 eller via Kreftforeningen.no

Kilde: Kreftforeningen.no

Finnes hjelp

Ifølge generalsekretæren er det også viktig å snakke håpefullt om behandlingen og at den er til for at man skal bli frisk. Likevel kan vanskelige spørsmål dukke opp.



– Veldig mange barn har spørsmål om man kan dø og da er svaret ja, men da er det viktig å påpeke at det heldigvis finnes god behandling, medisiner som fungerer og flinke leger.

– Når i sykdomsforløpet bør man fortelle det?



– Det er alltid godt å ha noen svar selv også, så det er fordelaktig å ha rukket å forstå litt selv. Når man har kommet dit er det viktig å involvere barna. Vår erfaring er at barn ofte frykter at ting er mye verre enn det det egentlig er, så ved å våge og snakke om det, så tar vi vekk de verste bildene de har i hodet, forklarer hun.

Stenstadvold Ross understreker at foreldre og barn ikke trenger å gå gjennom dette på egenhånd, og at det finnes viktig støtte i helsepersonell.



– De er gode på det og vår erfaring er at barn og unge blir godt ivaretatt. Mitt neste råd er å involvere skole, barnehage og bruke de tilbudene som finnes, enten det er skolehelsetjenesten eller din lokale helsestasjon, slik at de kan få støtte videre.

Operasjon

10. januar, på Bruusgaard sin bursdag, hadde hun sin andre runde cellegift. Formen er foreløpig fin, men håret har begynt å falle av. Hun legger ikke skjul på at hun synes det er vanskelig.

– I det store og det hele er det en bagatell fordi, fordi jeg er mest opptatt av å bli frisk, men jeg må innrømme at jeg tenker masse på det og synes det er vanskelig. Jeg er også singel, så de aspektene dukker også opp. Jeg blir redd for å føle meg mindre attraktiv, forteller hun åpenhjertig.



OPTIMISTISK: Henriette Bruusgaard ser lyst på fremtiden, og håper hun kan begynne å jobbe igjen til høsten. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Hva er veien videre nå, da?

– Planen nå er å gå gjennom denne behandlingen fram til høsten. Så skal jeg opereres for disse kreftsvulstene. Jeg starter på en restitusjon etter det, men da må jeg gå på medisiner i mange år. Til høsten håper jeg at jeg kan jeg gjøre noe jobb igjen - det er hvert fall planen.



Henriette Bruusgaard har tidligere jobbet som reporter i God morgen Norge. Redaksjonelle vurderinger har blitt gjort i forkant av dette intervjuet.