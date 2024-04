Profilert bergenspolitiker har overtatt «russerhytte»

BEKREFTER: Trond Tystad og konen Zhanna Petryaeva Tystad bekrefter at de har overtatt en av «russerhyttene» i Målselv Fjellandsby. Foto: Daniel Berg Fosseng / Frode Hoff

Lørdag avslørte TV 2 at hytter i Målselv Fjellandsby ved Bardufoss kan kobles til den russiske makteliten. Sakene har vakt reaksjoner i flere nordiske land.

Nå kan TV 2 fortelle at én av hyttene i TV 2s sak er overtatt av bergenspolitikeren Trond Tystad og hans kone Zhanna Petryaeva Tystad, etter en avtale med den russiske eieren.

Det bekrefter ekteparet til TV 2.

– Hytten ble sendt til tinglysning på fredag, sier Zhanna Petryaeva Tystad til TV 2.

AVSLØRING: TV 2 avslørte lørdag at russere med bånd til Putin eier hytter midt i et av Norges viktigste militære områder. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Dette er også omtalt av Nordlys.



– Så da kan vi si at vi har gjort Norge en tjeneste med å kjøpe den vekk fra russerne, sier Trond Tystad.

Trond Tystad sier de reagerte med en gang da de så sakene til TV 2, og har stilt både hytte og inventar tilgjengelig for PST og andre som måtte ha interesse av å undersøke hyttene.

– Vi har skrevet til tipstelefonen til Politiets sikkerhetstjeneste, forteller han.



Hevder hytta er tilbakebetaling



Petryaeva Tystad sier at hun i slutten av mars fikk de nødvendige papirene fra Moskva som gjør at hun formelt kan overta hytta. Fredag sendte hun tinglysingen til Kartverket.

Dagen etter publiserte TV 2 saken om russerhyttene på Bardufoss.

Hytta Tystad-paret nå har overtatt, tilhørte datteren til den fremtredende regionale politikeren i Russland, Viktor Saygin. Han er en av de rikeste politikerne nord i Russland og har tette bånd til det russiske militæret.

Det var han som kjøpte datterens hyttetomt.

TETTE BÅND: Viktor Saygin sitter i dumaen, den lovgivende forsamlingen, i Murmansk, og har tette bånd til militæret i Russland. Foto: Dumaen i Murmansk

I starten av mars varslet TV 2 både Saygin og datteren, at TV 2 jobbet med saker om hyttene.

Zhanna Petryaeva Tystad har vært kontaktpersonen deres til Målselv Fjellandsby. Det er henne fjellandsbyen har forholdt seg til når det gjelder «russerhyttene», på vegne av eierne.

Derfor forsøkte TV 2 også å komme i kontakt med Tystad-paret i starten av mars, og kommuniserte at det gjaldt Målselv Fjellandsby. Henvendelsen ble aldri besvart, men Trond Tystad bekrefter overfor TV 2 at de mottok TV 2s henvendelse.

TJENESTE: Trond Tystad mener han har gjort Norge en tjeneste ved å overta hytta. Foto: Frode Hoff / TV 2

Når TV 2 spør Zhanna Petryaeva Tystad om hvorfor tinglysingen skjer nå, sier hun at hun lenge har hatt en avtale om å overta hytta, og at den russiske kvinnen som eier hytta lenge har villet kvitte seg med den.

– Vi har betraktet hytta som min siden 2016. Den har bare ikke vært tinglyst, sier hun.

Ifølge Zhanna Petryaeva Tystad er overtakelsen av hytta tilbakebetaling av et gammelt lån.

Ifølge Petryaeva Tystad lånte hun penger til Viktor Saygins datter tilbake i 2012. Hun sier til TV 2 at det var cirka tre millioner kroner i dagens kurs.

– Jeg hadde penger i Russland. Jeg har foreldre som alltid har tjent godt, sier Petryaeva Tystad.

Avtalen var at pengene etterhvert skulle betales tilbake.

Disse skal nå være tilbakebetalt til Zhanna, i form av at hun har overtatt hytta i Målselv Fjellandsby, opplyser hun selv.

UTSIKT: «Russerhyttene» har god utsikt til den militære flyplassen på Bardufoss. Hytta til høyre i bildet tilhørte datteren til Viktor Saygin. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Vi snakket lenge om å overføre det formelt. Jeg skulle hjelpe med å fylle ut skjøtet. Men jeg har mye å gjøre. Nå har jeg fått litt fart på meg.

Skjøtet, som TV 2 har sett, skal være blant papirene som er signert og sendt til tinglysing hos Kartverket.

I skjøtet står det at kjøpesummen er tre millioner kroner. Skjøtet er datert 21. mars 2024.

Den russiske kvinnen, som er Viktor Saygins datter, har stått som tinglyst eier siden 2010. Per 9. april, står hun fortsatt tinglyst som eier av hytta i grunnboken hos Kartverket.

Tirsdag klokken 14.30 opplyser Kartverket til TV 2 at de ikke har mottatt papirer om tinglysingen enda. Kartverket sier at det kan ta tid for dem å motta papirer på tinglysning, fordi privatpersoner må sende disse med posten.

Zhanna Petryaeva Tystad og den russiske kvinnen som har eid hytta siden 2010, har kjent hverandre siden hyttetomtene ble kjøpt i 2009, forteller hun.

Trond Tystad forteller at kona skal ha kommet i kontakt med de russiske hytteeierne da hun selv jobbet i Målselv Fjellandsby.

– Det var i en annen tid, da Russland og Norge hadde forretningsinteresser med hverandre, sier Tystad.

Da jobbet Petryaeva Tystad med å utvikle Målselv fjellandsby til en turistdestinasjon. Hun fungerte blant annet som tolk mellom russiske kjøpere og fjellandsbyen.

«Min kones hytte i Målselv er blitt storpolitikk»



Trond Tystad og hans kone har begge vært involvert i Målselv fjellandsby, som ligger i Troms fylke. Trond Tystad var selv involvert som konsulent i arbeidet med reguleringsplanen av fjellandsbyen.

I dag er Tystad en profilert politiker i bystyret i Bergen og startet i 2021 Bergenslisten. Han er kjent for mange som en stor motstander av bybanen over bryggen.

BERGENSLISTEN: Trond Tystad startet Bergenslisten og er en kjent for mange som stor motstander av bybane over bryggen. Foto: : Robert Reinlund / TV 2

Tidligere har han ledet Arbeiderpartiet i Bergen, hatt en rekke roller og verv og var finansbyråd på 2000-tallet.

Trond Tystad gikk selv ut på sin Facebook-profil tirsdag morgen, og omtalte hyttekjøpet og historien bak.

«Min kones hytte i Målselv er blitt storpolitikk etter at de tre såkalte russerhyttene er blitt mediesak», skrev han på Facebook.

Det gjorde han etter at Nordlys omtalte hytteovertagelsen først.

Siden kona har overtatt hytta regner også Tystad hytta som sin egen, skriver han også:

«Den hytten hun eier er da nå eiet av henne (og da meg som ektemann) av norske statsborgere, og hun har da hun så TV 2 saken skrevet til PST og gitt dem mulig adgang både inn i hytten og adgang til Målselv Fjellandsby sin utleie av hytten om de ønsker det, samt sendt dem skjøtet for sin overtakelse av den hytten», skriver Tystad i Facebook-innlegget.

Langt kjennskap med eierne



Zhanna Petryaeva Tystad sier hun ble kjent med de russiske hyttekjøperne i 2009, da de kom til fjellandsbyen for første gang. To av dem snakker verken norsk eller engelsk.

– Jeg jobbet med fjellandsbyen og hjalp med å utvide den til en turistdestinasjon, og jeg snakker russisk. Da hjalp jeg som tolk, sier hun.

Siden den gang har Petryaeva Tystad hatt jevnlig kontakt om praktiske forhold rundt hyttene, forteller hun.

– De har tatt kontakt med meg, og spør meg hvordan det går med hytta.

KAMPFLY: Et svensk Saab JAS 39 Gripen lander på rullebanen på den militære flyplassen i forkant av militærøvelsen Nordic Response. I bakgrunnen ligger hyttene i Målselv Fjellandsby. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Etter 2014, da Russland annekterte Krym, ble sikkerhetssituasjonen i Europa skjerpet. Da Russland gikk til fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022, ble situasjonen kraftig forverret.

To av hytteeierne har i dag koblinger til russisk maktelite.

Igor Morar er ordfører i Murmansk for Vladimir Putins parti. Viktor Saygin er en fremtredende politiker i Putins parti med tette bånd til det russiske militæret.

– Hva tenker du om at disse personene har eid hytter i Norge med tanke på deres posisjoner i Russland?

– De kjøpte dem for å tjene penger, men de vil gjerne selge hyttene sine. Jeg ser ikke hva som er problematisk, de vil selge så fort som mulig, sier hun.

Trond Tystad understreker at de ikke har noen privat relasjon til de russiske eierne.

– Jeg har ikke møtt noen av dem. Men jeg vet at eierne har vært opptatt av at de ønsket seg bort, sier han.

– Det ligger litt i kortene at det ikke har vært det mest naturlige for russere å eie hytter med denne nærheten til militære anlegg. Og verken jeg eller min kone har vært uenig i det, sier han.

Zhanna Petryaeva Tystad hevder at også Igor Morar vil selge hytta si.

– Jeg har aldri vært interessert i politikk. Hvis du møter en person, spør du dem om de stemmer Frp eller MDG, gjør du det? Det gjør ikke jeg, sier Zhanna når TV 2 spør om hun kjente til den politiske bakgrunnen til Igor Morar og Viktor Saygin.

Har håndtert utleien



– Zhanna Petryaeva Tystad har siden 2014 mottatt utleieinntektene for hyttene til Morar og datteren til Saygin, opplyser Ole-Johan Pedersen, daglig leder i Målselv Fjellandsby.

Petryaeva Tystad avviser at de russiske hytteeierne har mottatt leieinntekter for hyttene.

– Det var ikke så store inntekter. Det var en prosentvis avtale med Fjellandsbyen, noe går til dem og noe går til meg.

Målselv Fjellandsby opplyser til TV 2 at de to hyttene omsatte for 280.000 kroner i 2023. Av dette ble 173.000 kroner betalt til Petryaeva Tystad.

Petryaeva Tystad sier til TV 2 at pengene er brukt på å vedlikeholde hyttene, og at hun har gått i minus på hyttene i 2023. Hun kjenner seg ikke igjen i tallene fra fjellandsbyen.

TV 2 har vært i kontakt med den russiske hytteeieren som har vært eier siden 2010, hun har ikke ønsket å besvare TV 2s spørsmål. Heller ikke hennes far Viktor Saygin som betalte for hyttetomten i 2009, har besvart TV 2s henvendelser.