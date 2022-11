Proffgameren Ester (21) tester storspillet for første gang

«Call of Duty» er blant verdens mest populære spillserier. Det originale «Warzone»samlet på et tidspunkt 100 millioner spillere verden over.

Oppfølgeren «Warzone 2.0» har allerede gått som en farsott over PC-er og spillkonsoller siden det ble sluppet onsdag kveld. Det er i skrivende stund den tredje største tittelen som spilles via PC-spilltjenesten Steam.

«Call of Duty: Warzone 2.0» spilles på PC, Playstation og X-Box. Spillet samler opp til 150 spillere i samme konkurranse. Målet er å eliminere de andre spillerne, og bli stå igjen som vinner til slutt. Opp til fire venner kan spille sammen på ett lag.

Gjennom en spillrunde må spilleren, alene, eller med et lag, samle våpen og ressurser. For å sikre seieren krever det strategi og god kommunikasjon.

Denne måten å spille på har blitt svært populært de siste årene. «Fortnite», som er et av de mest populære spillene blant norske barn, baserer seg på de samme prinsippene.