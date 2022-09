Professor sier vi bør juble over høye strømpriser

Samfunnsøkonom og professor Victor D. Norman, sier til NRK at han mener Norge burde glede seg like mye over økte strømpriser som over høyere oljepriser.

NHH-professor Victor D. Norman har et annet syn på strømprisene enn mange andre strømkunder. – vi bør juble for høyere strømpriser, sier han Foto: Terje Pedersen / NTB

NHH-professoren har et annet syn på strømprisene enn mange andre strømkunder.

– Det eneste folk opplever, er at strømprisen blir høyere, akkurat som bensinprisen blir høyere når oljeprisen blir høyere. De ser bare halvparten av regnestykket, sier han til NRK.

– Den andre halvparten er altså at stat og kommune blir veldig mye rikere og så mye rikere at de kan kompensere oss strømbrukere og likevel sitte igjen med en netto. Det er det som gjør at jeg sier at vi bør juble for høyere strømpriser, sier han.

Norman sier han forstår at private husholdninger ikke har noen grunn til å juble.

– At folk er fortvilet, det skjønner jeg godt. Jeg sier ikke at de har noen grunn til å juble. Men poenget her er at det er penger nok til alle, sier NHH-professoren.

Norman er professor emeritus ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og for mange også kjent som arbeids- og administrasjonsminister fra 2001 til 2004.