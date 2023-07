Professor: Like aktuelt å snakke om korrupsjon

GIKK AV: Ola Borten Moe (Sp) gikk av som både statsråd og nestleder i partiet fredag Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Økokrim skal undersøke Borten Moe-saken for innsidehandel. Korrupsjon er like aktuelt, mener jussprofessor.

Økokrim skal undersøke om de skal åpne etterforskning mot forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Økokrim sier at innsidehandel er en bestemmelse de skal se nærmere på.

Borten Moe innrømmet fredag overfor E24 at han har brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel og habilitetsregler ved et aksjekjøp, blant annet i Kongsberg Gruppen.

Senere fredag ettermiddag gikk han av som både statsråd og nestleder i Senterpartiet.

Innsidehandel-reglene er laget for at finansmarkedet skal fungere; alle skal ha tilgang på lik informasjon, slik at man ikke kan påvirke markedet.

PROFESSOR: Jan Petter Rui ved Universitetet i Bergen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen sier at straffebudet om innsideinformasjon rammer den som sitter på informasjon som har vært betydning for aksjeverdien som markedet ikke kjenner til.



– Hvis svaret er ja, uavhengig om Borten Moe var uforsiktig eller gjorde det med vilje, kan han straffes for innsidehandel, sier Rui til TV 2.

Professoren sier at vestlige land slår hardt ned på innsidehandel fordi man ønsker at det skal være tillit til finansmarkedene.

Korrupsjon

Regjeringsmedlemmer skal vise «stor aktsomhet» med aksjer. De skal ikke eie eller handle med aksjer hvis det kan «være egnet til» å svekke tilliten til statsråden, regjeringen eller departementene.

Professor Rui sier at formålet med regelverket overfor politikere er at vi skal ha tillit til dem.

Rui mener det er vel så viktig å nevne korrupsjon som innsidehandel i denne saken.

Han forklarer:

– Dersom du er stortingspolitiker med store eierinteresser i en industri, og plutselig får en sak på bordet der du ser at en beslutning du fatter vil ha betydning for verdien på aksjene dine, vil du være inhabil.

– Hvis du ikke erklærer seg inhabil, kan du opptre korrupt, sier han.

Etter straffeloven er det å gi seg selv eller andre en «utilbørlig fordel» straffbart som korrupsjon. Rettspraksis har nylig trukket svært vide rammer for hva som er korrupsjon, senest i Tjøme-saken, opplyser Rui.

Rui forklarer videre at hvis du som stortingspolitiker selger eller kjøper aksjer fordi du sitter på informasjon som kan påvirke kursen, er det innsidehandel.

Borten Moe satt blant annet på aksjer i Kongsberg Gruppen samtidig som regjeringen skulle behandle en ny rammeavtale med Nammo, som er delvis eies indirekte av Kongsberg Gruppen.



Han sier at han burde ha erklært seg inhabil ved to møter han deltok om Nammo.

Tidslinjen i Borten Moe-saken Kunnskapsdepartementet har gitt TV 2 en tidslinje over saken: 5. januar 2023: Borten Moe kjøper 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen.

Borten Moe kjøper 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen. 11. januar 2023: Kunnskapsdepartementet og Borten Moe mottar informasjon om at Forsvarsdepartementet planlegger et stort kjøp av artilleriammunisjon fra NAMMO.

Kunnskapsdepartementet og Borten Moe mottar informasjon om at Forsvarsdepartementet planlegger et stort kjøp av artilleriammunisjon fra NAMMO. 12. januar 2023: Regjeringen behandler kjøp av artilleriammunisjon fra NAMMO i regjeringskonferanse. Borten Moe sier i ettertid at han burde erklært seg inhabil på dette tidspunktet.

Regjeringen behandler kjøp av artilleriammunisjon fra NAMMO i regjeringskonferanse. Borten Moe sier i ettertid at han burde erklært seg inhabil på dette tidspunktet. 30. mars 2023: Regjeringen gjennomfører den endelige behandlingen av kjøpet av artilleriammunisjon fra NAMMO. Kostnadsrammen for prosjektet ble økt. Borten Moe sier han burde ha erklært seg inhabil.

Regjeringen gjennomfører den endelige behandlingen av kjøpet av artilleriammunisjon fra NAMMO. Kostnadsrammen for prosjektet ble økt. Borten Moe sier han burde ha erklært seg inhabil. 11. juli 2023: Borten Moe kjøper 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen.

Borten Moe kjøper 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen. 12. juli 2023: På NATO-toppmøtet i Vilnius offentligjør forsvarsministeren at Norge donerte NASAMS-materiell til Ukraina, i form av en NASAMS-støttepakke som inneholder to ekstra ildledningssentraler, to utskytingsenheter og reservedeler. Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) produserer NASAMS. Borten Moe sier at han ikke kjente til donasjonen på forhånd, og at timingen med aksjekjøpet dagen før var en tilfeldighet.

– Oppsiktsvekkende

Advokat Erling Grimstad mener at Borten Moe-saken er «ganske oppsiktsvekkende».

– Det er ikke sånn at regjeringens medlemmer er avskåret til å handle verdipapirer, men da handler man i fond. Det er andre måter å benytte aksjemarkedet på når man er statsråd, sier han.



Grimstad har tidligere jobbet som politietterforsker, førstestatsadvokat og assisterende Økokrim-sjef.



Han mener det mest alvorlige i saken er at han kan ha misbrukt sin rolle for å skaffe egen profitt.

Grimstad sier at selv uaktsomme kjøp kan være straffbare etter verdipapirloven. Det er en strafferamme på inntil seks år for brudd på denne loven ved innsidehandel.



Ifølge Grimstad bygger definisjonen på innsideinformasjon på fire kriterier:

ADVOKAT: Erling Grimstad Foto: Ilja C. Hendel

1. Opplysninger som er presise som han har hatt tilgang til som har påvirket hans beslutning



2. Disse presise opplysningene kan ikke ha vært offentliggjort

3. Opplysninger som direkte eller indirekte vedrører en eller flere utstedere eller ett eller flere finansielle instrumenter

4. Egnet til å påvirke kursen på de aksjonene han har kjøpt

– Det er mange frifinnelser i slike saker, blant annet fordi krav nummer fire kan være vanskelig å bevise, sier Grimstad.

Men man kan også bli dømt; Grimstad trekker fram en nylig innsidehandel-dom fra tidligere i år. To personer ble dømt til ubetinget fengsel for innsidehandel i det Oslo Børs-noterte selskapet Aker Horizons.

– Bør etterforskes



Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans F. Marthinussen, mener Økokrim skal etterforske Borten Moe for innsidehandel.

– Har du informasjon som andre ikke har, har du ikke lov til å handle aksjer. Det er grunnkravet for en fungerende børs er at alle har samme informasjon om et selskap, sier Marthinussen til TV 2.



– Her har Borten Moe kjøpt aksjer kort tid før regjeringen har inngått avtale som er kurssensitiv informasjon. Da kan vi ikke ta for gitt at han forklarer seg sannferdig om hvilken informasjon han har hatt. Da må Økokrim inn og etterforske, fortsetter han.

– Uhyre lei meg

Ola Borten Moe beklager feilene han har gjort.

Siden april i 2022 har statsråden investert henholdsvis 1,4 millioner kroner i Yara, 882.000 kroner i Kongsberg Gruppen og 499.000 kroner i Sparebank 1 SMN.



– I retrospekt så er jeg enig i at disse reglene egentlig er enkle. Dette skulle aldri ha skjedd, sa en preget Borten Moe til TV 2 kort tid etter nyheten ble kjent.

– Har du forsøkt å profittere på krig i Ukraina?

– Jeg ville kjøpe aksjer i det jeg anså som trygge, norske industriselskap.

Borten Moe hevder også at han i netto har tapt penger da han solgte aksjene torsdag.

Har fått råd

TV 2 har ikke fått svar fra Kunnskapsdepartementet etter Ola Borten Moes avgang, men Anders Lundell, kommunikasjonssjef i Kunnskapsdepartementet, svarte tidligere fredag til TV 2 at Borten Moe har fått råd fra den juridiske avdelingen deres i saken.

– Både embetsverket i departementet og Statsministerens kontor har bistått med innspill i denne saken de siste dagene, men egentlig er det en ganske rett frem vurdering, sier Lundell.

– Det handler om er man inhabil til å fatte beslutninger slik som Borten Moe gjorde i møtet 12. januar, samtidig som man eier en aksjepost slik som han gjorde på det tidspunktet. Konklusjonen er ja, han er inhabil og har brutt reglene.

– Når fikk Borten Moe beskjed om at han var inhabil?

– Borten Moe har bedt om en vurdering av det de siste dagene. Jeg har ikke oversikt over når han fikk beskjeden. Han valgte å selge seg ut av aksjene i går, og det var en direkte konsekvens av de tilbakemeldingene han fikk, sier kommunikasjonssjefen.