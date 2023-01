Professor: – Det vi ser nå er urovekkende

Trange økonomiske tider påvirker hvor mye veier som skal bygges det kommende året.

Før jul ble det klart at flere større veiprosjekter legges på is i statsbudsjettet for 2023. Tidligere i januar ble det også kjent at Statens vegvesen utsetter utbyggingen av E18 ut av Oslo.

De ønsker å få ned kostnadene som per nå er tre milliarder kroner dyrere enn først anslått.

Mye av årsaken kommer fra økte byggekostnader for veianleggsbransjen.

UTSATT: E18 ut fra Oslo må vente på grunn av milliardsprekk i kostnadene Foto: Javad Parsa / NTB

Dyrere råvarer

Denne uken presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) rekordhøy vekst for byggekostnader i 2022.

Byggekostnadene for veganlegg økte med cirka 14 prosent i 2022, mens drift og vedlikehold av norske veier ble tilnærmet 13 prosent dyrere i året som har gått.

Den største prisveksten har materialene som stål, sprengstoff og asfalt. På ett år har disse prisene steget med litt under 25 prosent.

JERNLOVEN: Malin Arve, professor på Norges Handelshøyskole, er kritisk til veibyggebransjens kostnadshåndtering. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Professor på Norges Handelshøyskole, Malin Arve, mener de høye kostnadene er urovekkende, men ikke overraskende:

– Det er en konsekvens av det som har skjedd de siste tre årene, spesielt under koronapandemien. Kostnadene er kjempehøye. Jeg er ikke sjokkert, men det vi ser nå er urovekkende, sier Arve til TV 2.

Hun mener at det derfor er vanskelig å forutsi kostnaden i et veiprosjekt:

– Endringer i priser på asfalt og råvarer er vanskelig å forutse. Det samme gjelder lønnskostnader. Det er mer sannsynlig at en kostnadssprekk skjer i store prosjekt som tunneler eller bygninger, forklarer professoren.

«Jernloven» rår

Samtidig mener hun at veianleggsbransjen opererer med det hun kaller «Jernloven».

Malin Arve forklarer jernloven slik: det er akseptert og nærmest forventet at et budsjett skal sprekke på et veiprosjekt.

– For å få det igjennom prosjektet er det bedre å få en budsjettsmell enn å foreslå et for høyt budsjett. Vi ender opp med å investere i prosjekter som vi kanskje ikke burde. Det er ikke samfunnsøkonomisk effektivt, mener professoren på NHH.

I Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 står det at utbyggerne selv skal ha en prioriteringsliste over veiprosjekter, fremfor at transportplanen selv skal lage prioriteringene.

Dette skal ifølge transportplanen sørge for at gode løsninger prioriteres, og at vi skal få «mer for pengene».

KONTROLL: Kjell Inge Davik, direktør for utbygging i Statens vegvesen, mener de har god kostnadsstyring. Foto: Alf Simensen

Statens vegvesens direktør for utbygging, Kjell Inge Davik, er uenig med NHH-professoren:

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av «jernloven». Våre prosjekter lyses ut når det foreligger et realistisk budsjett innenfor gitte styringsrammer, sier Davik.

Mer for pengene

Kjell Inge Davik forklarer at Statens prosjektmodell innebærer at prosjekter som koster over en milliard kroner alltid skal igjennom en ekstern kvalitetssikring.

Han mener Statens vegvesen treffer godt på de økonomiske målene som er gitt, og at bedriftene som gir anbud på veiprosjektene også har fokus på dette:

– Statens vegvesen opplever at bransjen er god til å tilpasse sine tilbud til kostnadsnivå. Samtidig opplever vi at markedet kommer med innspill til besparelser i dialogen før og under anbudskonkurransene våre, sier utbyggingsdirektøren.

ÅPNING: Kjell Inge Davik (t.v) forventer at snorklippingen går som normalt i 2023. Her med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Holmestrand. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Davik poengterer likevel at økte byggekostnader påvirker veiprosjektene:

– Vi ser at prisen i nye konkurranser går opp og at det blitt dyrere å bygge vei. Siden alle våre kontrakter er indeksregulert vil dette være slik at entreprenør får kompensert for økte priser på varer og tjenester, forklarer Davik.

Direktøren er likevel klar på at man må ha to tanker i hodet samtidig:

– Ett av våre toppmål er «mer for pengene» og det er viktig at vi bruker mye tid på å finne riktig balanse mellom pris og risiko i våre prosjekter, poengterer han.

Uenige om fremtidsutsiktene

På tross av de økte kostnadene, skal Statens vegvesen gjennomføre prosjektene sine som planlagt. I hvert fall inntil videre:

– Statens vegvesen gjør en løpende evaluering av prosjektporteføljen med tanke på prisutvikling og tilgjengelig kapasitet i markedet. Vi regner med at vi kan gjennomføre planlagte prosjekter og har derfor ikke planer om å gå ut med informasjon om eventuelt prioritering av planlagte prosjekter nå, sier Davik.

E6: Statsbudsjettet 2023 tar over stafettpinnen fra Solberg-regjeringen, når de skal prioritere tre strekninger, deriblant Storhove- Øyer (del av E6 Moelv - Øyer). Her ved åpningen av E6 Brumunddal - Moelv. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Malin Arve ved Norges Handelshøyskole har liten tro på at det ikke vil komme ytterligere forsinkelser av veiprosjekter:

– Budsjetter går til ting som allerede er i gang. Da må andre ting vente. Det kommer til å få konsekvenser for hvilke prosjekter som kan settes i gang, mener professoren.

– Tror du det vil påvirke etterslepet og effektiviteten av veiprosjekter?

– Det kan fort gjøre det, sier Arve.

