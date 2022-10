Profesjonell dronepilot: – Folk kommer bort for å kjefte

OPPDRAG: Pilot Kjetil Waage på et av sine daglige dronevideo-prosjekt. Han merker tydelig at folk reagerer når han står bak spakene. Foto: Vestbris

De siste ukene har det vært full baluba rundt droner og observasjoner rundt norske flyplasser og olje- og gassanlegg.

Senest onsdag ble det også fullt kaos på Bergen lufthavn da drone-observasjoner stanset flytrafikken, og flere russere er pågrepet med droneutstyr i forbindelse med andre saker.

Alt oppstyret gir mildt sagt vanskeligere arbeidsforhold for de som faktisk lever av ærlig drone-arbeid.

FLYR: Dronepilot Kjetil Waage i Vestbris sier de negative reaksjonene ligner på dem han fikk i starten for seks-syv år siden Foto: Vestbris

Dronepilotene i film- og tv-selskapet Vestbris er noen av dem som har fått en ny hverdag.

– Vi har ikke blitt direkte truet ennå, men man merker at folk reagerer. Noen bretter opp ermene og virker å være på vei bort for å kjefte, men så roer de seg ned når de ser at vi står med profilerte vester eller biler, sier Kjetil Waage i Vestbris.

Denne uken gikk Vestbris faktisk ut på Facebook og minnet folk om at «ikke alle droner er russiske».

REGLER: Det er strenge reguleringer for de som flyr drone profesjonelt. Tydelig merking er en av reglene. Foto: Vestbris

– Fikk trusler

Han sier dagens reaksjoner fra folk minner om tiden da selskapet begynte med dronevideo for seks-syv år siden.

– Den gang fikk vi trusler fra folk om at de skulle skyte ned dronene våre, og noen beskyldte oss for å drive med spionasje. Vi ble rett og slett skjelt ut, og folk truet med å melde oss til politiet.

Deretter skjedde det noe. Droner ble vanlig, og allemannseie for foto- og filminteresserte.

De siste tre-fire årene har dronepilotene fått jobbe i fred, men med siste ukers droneoppstyr er den uønskede oppmerksomheten tilbake, dog i litt mildere form.

– Det går heldigvis fint når de ser hvem vi filmer for, sier Waage.

FOKUS: Dronepilotene sier de gjerne svarer nysgjerrige tilskuere, men helst ikke mens dronen er i luften. Foto: Vestbris

Dette er oppdragene

De siste årene har et vell av ulike kommunale, statlige og private aktører begynt å bruke drone til ulike oppgaver.

Både brannvesen, politi og kommuner bruker oversiktsvideo i sitt arbeid.

Vestbris har tre piloter som flyr drone nesten hver dag. Waage sier de filmer både byggeprosjekter, tv-serier, skip og båter.

– Men mesteparten av oppdragene er boligfotografering for eiendomsmeglere. Da filmer vi i boligfelt, der det ofte er mye folk til stede.

– Lov å si hei

Waage sier pilotene i Vestbris alltid plasserer seg synlig i området, slik at folk kan ta kontakt hvis de lurer på hvor dronen stammer fra.

– Det er lov å komme bort og si hei, men helst etter vi har landet. Vi følger selvsagt personvernreglene, og tar aldri bilde av mennesker.

– Du som flyr profesjonelt - har du en melding til folk som kanskje ser droner og er ekstra skeptiske i disse dager?

LUFTIG: – En drone kan være så mangt. Det er først og fremst bare et ubemannet fartøy, sier Waage. Foto: Vestbris

– Ja, tenk over hvor man ser dronen. Hvis den befinner seg over en flyplass eller et olje- eller gassanlegg, så skal man melde fra. Men hvis man ser den i et vanlig boligfelt, så er det av all sannsynlighet ikke spionasje. Se det litt an, sier Waage.

Politiet presiserer

I forbindelse med onsdagens drone-observasjoner rundt Bergen lufthavn Flesland, takker Vest politidistrikt for tips-strømmen fra folk.

Der understreker også de at ikke alle droner er fiendtlige.

«Politiet er takknemlig for at folk er årvåkne. Politiet ønsker imidlertid og å presisere at det finnes en rekke lovlig bruk av drone i det daglige.»