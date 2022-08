Produksjonsfeil på nasjonale ID-kort – leveringstiden øker

Leverandøren av pass og nasjonale ID-kort, Thales, har avdekket en feil som kan berøre et helt parti med nasjonale ID-kort.

PRODUKSJONSFEIL: Det er funnet en svakhet i et parti nasjonale ID-kort, som vil gjøre at leveringstiden øker. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er avdekket en svakhet i et parti med nasjonale ID-kort. Det er usikkert om det gjelder hele partiet.

– Vi hadde fått informasjon om at det kunne være en svakhet mellom antenne og chip i kortet, som gjør at chipen ikke kan leses av. Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del, sier avdelingsdirektør i politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

For å være sikker på at kortene fungerer som de skal, velger derfor politidirektoratet å vente på et nytt parti.

Dette betyr at leveringstiden øker til seks til sju uker for søknader mottatt fra og med i dag, 26. august, opplyser Politidirektoratet.

– Det er svært leit at denne feilen har oppstått og vi vil beklage dette overfor innbyggerne, sier Vandvik.

Det har også tidligere vært produksjonsutfordringer med nasjonale ID-kort.