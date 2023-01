Privat fødestue rekrutter nesten halvparten av ABC-jordmødrene

PRIVATISERER: Jordmor Malene Braaten har sagt opp jobben som jordmor på ABC-klinikken, og skal nå være daglig leder i et privat selskap for hjemmefødsler. Foto: Ditlev Eidsmo

– Det er vanskelige etiske valg, sier jordmor Malene Braaten til TV 2.

Hun har én uke igjen som jordmor ved ABC-klinikken på Ullevål sykehus før hun skal starte som daglig leder i det nye private foretaket Min Fødsel.

Braaten sa opp jobben som vikar ved ABC-klinikken i desember i fjor for å satse på et privat tilbud for fødende kvinner. Det var ikke et enkelt valg.

– Jeg vil si at det er trist og ganske problematisk at det er nødvendig. Det er ikke til å forstå at et land som Norge, som har alle muligheter for å ha den beste fødselsomsorg, nå må ty til det private for å yte differensiert omsorg, sier jordmoren.

DAGLIG LEDER: Malene Braaten er utdannet jordmor, og skal være daglig leder på Min Fødsel. Foto: Ditlev Eidsmo, TV 2

Hun har elsket jobben sin på ABC-klinikken, og synes det er trist at den nå skal legges ned.

Første i Norge

– Det er et så velfungerende tilbud som har vist ekstremt gode resultater. Det er mest trist for fødende kvinner, men også for jordmor som yrke.

Sammen med initiativtaker, Christoffer James Falchenberg, opprettet de selskapet i desember.

Kutt i tilbudet på ABC var hovedårsaken til at de ønsket å starte et privat tilbud for fødende kvinner på Østlandet. De blir nå de første i landet til å starte eget selskap for hjemmefødsler.

– Hjemmefødsler har alltid vært godkjent, og er ikke noe nytt. Men vi setter det i system og følger retningslinjer og prosedyrer for utførelsen, forteller hun.

Oppgir pakkepris på tilbudet

Min Fødsel skal i hovedsak tilby hjemmefødsler med oppfølging, og tar utgangspunkt i hvordan fødsler foregår på ABC-klinikken.

– Vi har syv jordmødre med fra ca. mai måned, og er klare for sommeren, sier Malene Braaten.

LEGGES NED: Tillitsvalgte ved ABC-klinikken fikk beskjed mandag om at klinikken skal legges ned. Foto: Mina Maria Rise/TV 2

– Hvordan er det etisk for deg å være jordmor i privat sektor?

– Det at man skal be kvinner og familier om å betale for noe som de før har fått gratis i det offentlige er vanskelige, etiske valg, sier Braaten.

Hun mener samtidig det er viktig at kvinner har mulighet til å velge hvor og hvordan de vil føde.

Alle de syv jordmødrene er rekruttert fra ABC og utgjør nesten halvparten av jordmødrene som for tiden jobber på klinikken. Ifølge Braaten er det totalt ansatt 17 jordmødre på avdelingen.

En av dem som også skal si opp jobben og bli med på den private klinikken er Kristin Bøhn.

Hun er tillitsvalgt for jordmødrene ved ABC-klinikken og har reagert sterk på nedleggelsen.

– Det er forferdelig trist. Det river ned 25 år med erfaring, sa Bøhn til TV 2 rett etter at avgjørelsen ble kjent tirsdag morgen.

Flere hundre henvendelser

Jordmoren forteller at hun får opp mot 200 henvendelser daglig om tilbudet de skal starte med, og sier hun tror de etter hvert må si nei til fødende kvinner for å kunne opprettholde den oppfølgingen de ønsker.

– Det er helt tydelig at det er et marked for dette, sier Braaten.

Etter hvert vil Braaten og hennes kolleger se på muligheten for å starte en fysisk klinikk med fødestuer, men de juridiske retningslinjene for dette er mye strengere enn ved hjemmefødsler.

– Hvis interessen er der, er det nok noe vi kommer til å gjennomføre, sier jordmoren.

Kjerkol: – Synd

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en e-post til TV 2 at hun syns det er synd at jordmødrene begynner i privat sektor.

– Vi trenger alle de sterke fagpersonene vi har i vår offentlige helsetjeneste. Derfor synes jeg det er synd at de velger å starte et privat tilbud i stedet for å være med å styrke fødetilbudet ved OUS, sier Kjerkol.

Statsråden understreker at føde- og barseltilbudet er et offentlig ansvar, og at det skal fortsette å være det.

– Det har alltid vært noen som har tilbudt private ekstratjenester, men det blir feil å påstå at fødetilbudet privatiseres, sier Kjerkol.