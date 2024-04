DYRERE: Trenger du nye dekk etter et par år med elbil? Prisen for fire slike dekk er 12.400 kroner. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Flere blir overrasket over at elbil-eiere må betale mer for dekk og skifte dekk oftere. Her er forklaringen – med sparetips.

April er høysesong for dekkskift, og i disse dager får mange bileiere seg en overraskelse, sier avdelingsleder Tommy Sørnes i DekkProff.

– Det kommer folk som har kjørt helt ned på felgen. De satser på at de kan kjøre litt til, men det går ikke.

SJEKK: Dekkselger Tommy Sørnes i DekkProff sjekker at mønsterdybden på sommerdekk er minimum 1,6 millimeter. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Flertallet av kundene hans kjører elbil. Han sier de ofte blir overrasket over hvor slitte dekkene på bilene har blitt på kort tid, og hvor mye det koster å kjøpe nye.

Forklaringen på elbilsjokket er todelt: Hjulene til elbiler er jevnt over større, og dekkene slites fortere.

Må punge ut mer

PRISØKNING: Petter Askautrud i Bileko Tires forklarer den kraftige økningen i pris. Foto: Privat

Uansett biltype, har dekk blitt 20 til 30 prosent dyrere på tre år, sier Petter Askautrud.

Han er salgssjef i Bileko Tires og forklarer prisøkningen med dyrere frakt og råvarer, blant annet på grunn av korona og Ukraina.

Askautrud bekrefter at elbileiere må betale enda mer for nye dekk.

– Dekk til elbiler er ikke nødvendigvis dyrere i utgangspunktet, men dimensjonene på dekk øker fra fossilbilenes 15-17 tommer til elbilers 18-23 tommer og da koster dekkene mer, forklarer han.

I helgen deltar Norsk elbilforenings seniorrådgiver Ståle Frydenlund på en nordisk elbilkonferanse med 1500 deltakere fra 40 land.

TUNGVEKTER: Seniorrådgiver Ståle Frydenlund ved en utstillingsbil på Nordic EV Summit 2024. Foto: Norsk Elbilforening

– Det kan handle om at moderne elbiler typisk utstyres med større hjul (fra 18 tommer) enn fossile biler gjorde før i tiden. Større felg og gummi er dyrere, og gir høyere vekt.

At elektriske biler, som ofte veier et halvt tonn mer på grunn av batteripakken, trenger større dekk enn tradisjonelle bilder som bruker bensin eller diesel er bare en del av forklaringen på at elbilister nå må punge ut.

Mykere, raskere, bredere

En annen viktig grunn til elbilistenes høyere dekk-kostnader er at elbiler trenger nye dekk oftere.

AKSELERASJON: Robert Næss har eid flere Tesla'er. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Dekk på elbiler slites i snitt 25 prosent raskere enn dekk til fossilbiler, sier Askautrud.

Han forklarer at elbilenes store, fete dekk er mykere, og slites ved raskere akselerering, svinger, og bremsing.

Noe også Tesla-eier Robert Næss erfarer:

– Tunge elbiler med rask akselerasjon sliter dekkene oftere.



Etter at elbil for alvor tok bilmarkedet i Norge, oppdager flere at dekk-kostnadene for tyngre, raskt akselererende elbiler kan være mer enn det dobbelte av dekk-utgiftene til bensin- og dieselbiler.

PRISSJOKK: Seniorinspektør Lars Harald Drange får reaksjoner fra ferske eiere av tyngre elbiler. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Kortere dek(k)ning

Seniorinspektør Lars Harald Drange i Statens vegvesen merker at bilistene reagerer.

– Elbiler sliter enormt mye dekk. De har rask akselerasjon, og voldsom bremsing. Det sliter mer på dekkene. Mange kjører bare et til tre år på et sett med dekk, og det er lite i forhold til hva de gjorde før bilene ble elektriske.

Dessuten er dekk til elbiler dyrere i innkjøp.

– Dekkene er veldig mye dyrere enn dekk til mindre biler med lavere vekt og motor.



SLITASJE: Tyngre biler med bredere dekk betyr mye dyrere hjul. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

NAF sier medlemmene må skifte dekk oftere på elbiler, avhengig av størrelsen på bilen og batteriet. Teknisk konsulent Tom Andre Nilsen i NAF sier vektøkningen på grunn av batteriet sliter dekkene mer ved akselerering, bremsing og svinger.

Askautrud sier elbildekk gjerne må skiftes etter 28.000 kilometer, mens dekk på fossilbiler kan kjøre 40.000 ( Broom).

Hyppigere kjøp

En gjennomsnittlig kjørelengde på 13.000 per år, vil si at du må kjøpe nye dekk etter drøye to år med elbil, mens du kan vente mer enn tre år med bensin- eller dieselbil.

Skift i tide Sommerdekk gj.sn.pris 11.973

Kjørelengde 50.000 Kostnad per km 0,24 Vinterdekk gj.sn.pris 15433 Kjørelengde 30.000 Kostnad per km 0,51 Kjørelengde per år 13.000 Kjørelengde per mnd 1083 Ved å kjøre på sommerdekk (når du kan) sparer du 298 per måned (Robert Næss)

– For fire nye Premium sommerdekk ender regningen fort på 15.000 – 20.000 kroner, og med såpass forkortet levetid blir det fort penger av dette.

Det blir tre ganger dyrere med elbildekk, hvis vi bruker Tesla-eier Robert Næss sin gjennomsnittspris for elbildekk. På ti år gir fem dekk-kjøp a 12.000 kroner en kostnad på 60.000 kroner, mens tre innkjøp av 16 tommers dekk til 5200 kroner blir 15.600 kroner i samme tiårsperiode.

TV 2 utfordret Næss som er investeringsdirektør i Nordea. Han sjekket prisen for nye dekk for Norges mest solgte bil, Tesla Model Y med dekk mellom 19 og 21 tommer.



– Dekk fra anerkjente merker havner på knappe 12.000 for fire sommerdekk og vel 15.400 for fire vinterdekk.



Tips til mindre slitasje:

På spørsmål om når det lønner seg å skifte dekk, svarer Næss:

– Vinterdekk slites raskere. Det gir en forventet kjørelengde på 50.000 for sommerdekk og 30.000 for vinterdekk. Jeg kommer frem til en dekk-kostnad på 24 øre per kilometer for sommerdekk og 51 øre for vinterdekk.

Med biler som kjører 13.000 kilometer i året, kan du spare flere hundrelapper på å skifte til sommerdekk så fort føret tillater det.

– En måneds utsettelse gir en økt dekk-kostnad på rundt 300 kroner.

- JÅLETE: Ståle Furuland i Norsk elbilforening sier det er penger å spare å gå ned i dekkstørrelse. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Furulund i elbilforeningen sier det er penger å spare å mindre dimensjoner:

– Til en viss grad handler større hjul om jåleri, siden det gjerne ser bedre ut på bilen enn mindre hjul. Mindre hjul gir - i tillegg til lavere pris - også bedre rekkevidde.

Det bekrefter Askautrud:

– Å gå litt ned på dekkdimensjon gir både lavere forbruk, lengre rekkevidde og billigere dekk.



Begge understreker at det er mye å spare på kjørestil.

INVESTERING: Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, fraråder billigste løsning. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er jo ikke smart verken for dekkslitasje eller forbruk å ha full fart inn mot rundkjøringene, bråbremse, og så gi full fart ut igjen!

Furulund legger til at dekk varer mye lenger med en rolig og avbalansert kjørestil.

– Dekkslitasje kommer først og fremst an på føreren. Dersom du er typen som skal først ut av alle lyskryss, gir det høyere slitasje.



Han minner også om å sjekke lufttrykk slik at bilen ruller lettere.

Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, understreker hvor viktig dekk er for sikkerheten på veien.

– Trenger du nye sommerdekk, ikke gå for de billigste. Det er en rimelig forsikring å investere i gode dekk som du skal kjøre med i flere år.