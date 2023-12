Prislappen på årets julefeiring vil overraske

«Alt» har blitt dyrere. Men særlig to faktorer gjør at utgiftene knyttet til julaften ikke blir så høye som du kanskje har sett for deg.

Det er vanskelig å komme seg gjennom jula uten å kjenne at det biter i lommeboka.

Gaver til kjente og kjære skal handles, julebordet ble kanskje dyrere enn planlagt og på toppen av det hele kommer julaften.

Er du en av dem som også skal ha gjester på besøk denne kvelden, vil det koste deg ekstra.

Men er det egentlig dyrere å feire julaften i år? Og hva kan denne festkvelden koste?

Julemiddagen

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer har steget med 9,1 prosent fra november 2022 til november 2023.

Men spiser du tradisjonell julemat, som for eksempel juleribbe eller pinnekjøtt, kan det faktisk hende at du ender opp med å betale mindre for julemiddagen i år.

Den elleville priskrigen har nemlig ført til at prisene på en rekke julevarer har gått ned med nesten ti prosent, sammenlignet med i fjor.

– I mine 17 år i Extra har jeg aldri opplevd mer spinnvill priskrig enn i år. Det er en ekstremt tøff konkurranse, sa kjededirektør Håvard Jensen i Extra i et intervju med TV 2 tidligere i desember.

BILLIGERE: En fryst tynnribbe på to kilo er nesten 50 kroner billigere i år enn i fjor.

Prisene TV 2 har hentet inn er blant de rimeligste på markedet. Vi gjør også oppmerksom på at prisene endrer seg kontinuerlig.

En ribbemiddag til fire personer, inkludert julebrus og riskrem til dessert, vil totalt koste 385,7 kroner. Faller valget på pinnekjøtt vil sluttsummen ende opp på 482,5 kroner.

Julemiddag for fire: Tynnribbe, fryst, 2 kilo = 101,2 kroner





Pinnekjøtt, urøkt lam, 2 kilo = 198 kroner





Nora surkål, en pakke 450 gram = 12 kroner





Fersk rosenkål 400 gram = 23,9





Mandelpoteter, 2 kilo = 19,90





Medisterkaker, Prima, 800 gram = 38,80





Hamar julebrus 6 x 0,33 = 77,4 kroner





Riskrem Fjordland, 4-5 porsjoner = 35 kroner





Bringebærsaus, Piano = 27,90





Filterkaffe, Friele, 250 gram = 49,60





For mange er også juleøl og akevitt en essensiell del av julemiddagen.

Totalt kjøpte nordmenn godt over 12 millioner liter vin, øl og brennevin i desember i fjor.

– Generelt selger vi mer av alt i julen, men varer som akevitt, juleøl, gløgg og musserende selger vi klart mer av i desember.

Det sier Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet.

NORSK KLASSIKER: Den norske potetspriten akevitt er fast innslag på mange julemiddager. Foto: Frode Hoff / TV 2

Planlegger du å servere alkohol i juleselskapet kan det fort bli dyrere enn du har regnet med.

– Som et anslag ville jeg nok beregnet rett under 500 kroner per hode. Dette inkluderer mat, dessert og alkohol.

Det sier forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i SpareBank 1.



Ønsker man å ta ned kostnaden ville Eliassen droppet alkoholen, eventuelt bedt gjestene om å ta med noe drikkevarer selv til selskapet.

Hun mener derimot ikke at det er en nødvendighet å ta seg råd til å servere alkohol i juleselskapet.

– Julen er jo en familiehøytid. Når det er sagt, kan det være lurt med en forventningsavklaring på forhånd, eventuelt gi beskjed om at dere serverer litt drikke til maten.

VANLIG TABBE: Forbrukerøkonom Linda Toften Eliassen forteller at mange ofte budsjetterer for lite i jula, og dermed ender opp med å bruke mer penger enn de egentlig har råd til. Foto: Håkon Steinmo

Hun sier også at det stadig blir vanligere å ha et spleiselag i jula.

– Det er en flott måte å sikre at færrest mulig ender opp med å bruke mer penger enn de har råd til, sier Eliassen.

Dette koster forberedelsene

Det er ikke bare å kjøpe inn maten som koster penger, det koster også å lage den.

I tillegg skal hjemmet kanskje få en julevask, familiemedlemmer skal dusje og oppvasken må tas.

Men heldigvis er ikke årets strømpriser like høye som i fjor.

STORE FORSKJELLER: Å la gjestene låne dusjen i julen er over 20 kroner billigere i år, sammenlignet med fjoråret. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Å steke ribba i tre timer vil koste deg 5,70 kroner, ifølge Fortum. I fjor kostet dette 24 kroner.

Det er også betydelig billigere å dusje i år. For ti minutter i dusjen må du betale 5,32 kroner. Til sammenligning kostet ti minutter i dusjen i 2022 hele 26 kroner.

Prisene er basert på gjennomsnittsprisen i Sør-Norge så langt i desember og er inkludert strømstøtte.

Unngå denne tabben

Til tross for at strømprisene er billigere enn i fjor, kan du likevel ende opp med en høy strømregning i jula.

Dette koster juleforberedelsene Utregningen er gjennomsnittsprisen i Sør-Norge så langt i desember. Prisene er inkludert strømstøtte. Med strømstøtte er gjennomsnittsprisen 94,95 øre/kWh, ifølge Fortum. Nettleie kommer i tillegg. Steking av ribbe i tre timer vil koste 5,70 kroner (6 kWh) Dusj på ti minutter vil koste 5,32 kr (5,6 kWh)

En runde med tørketrommel vil koste 2,85 kroner (3 kWh)

En runde med oppvaskmaskin vil koste 0,95 kroner (1 kWh)

En runde med vaskemaskin på 40 grader vil koste 0,47 kroner (0,5 kWh)

TV i fire timer vil koste 0,38 kroner (0,4 kWh)

Støvsuging i 15 minutter vil koste 0,24 kroner (0,25 kWh) Kilde: Fortum

En svært vanlig tabbe kan nemlig øke strømregningen med hele 575 kroner.

– Nettleien regnes etter gjennomsnittet av forbruket i de tre enkelttimene i måneden du bruker mest strøm, forklarer Kristian Myrseth, kommunikasjonssjef i Fortum.

– Har du et høyt forbruk samtidig kan det derfor føre til vesentlig økt nettleie, sier Myrseth.

Rådet fra Myrseth er dermed å legge noen aktiviteter som dusjing, bruk av vaskemaskin, oppvaskmaskin og elbillading utenom de mest travle timene i julefeiringen.

FORBRUKSTOPP: Nordmenn bruker mest strøm mellom klokken 16 og 17 på julaften, ifølge Fortum. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Lager du julemiddagen mens vaskemaskinen går, noen dusjer og elbilladeren står i, er det fort gjort at strømforbruket overstiger 25 kWh i timen.

– Dersom dette gjentas tre ganger i julen havner du på trinn sju hos Elvia. Bare ved å komme seg ned fra trinn sju til trinn seks, vil du kunne spare 575 kroner på nettleie, sier han.

Skaper bekymring

Selve julefeiringen blir altså en god del billigere i år på grunn av lavere strømpriser og en usedvanlig heftig priskrig mellom matvarekjedene.

Et krevende økonomisk bakteppe skaper likevel bekymringer hos mange nordmenn.

– Selv om noen ting er billigere enn i fjor akkurat nå før jul, er den generelle økonomiske belastningen mye høyere i år, særlig for de med boliglån, sier forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen.

HØYT FORBRUK: Forbrukerøkonom Linda Toften Eliassen mener det er et godt tegn at mange må nedjustere forbruket litt i julen. Foto: Sparebank 1

Siden fjoråret har renta blitt hevet seks ganger. Den siste julegaven fra Norges Bank kom 14. desember, og det vil merkes på en allerede høy boliglånsrente.

– I løpet av de første månedene på nyåret vil mange ha en boliglånsrente opp mot seks prosent, sier Eliassen.

I en fersk undersøkelse fra SpareBank 1 svarer 12 prosent at de kommer til å måtte bruke av spare- eller bufferkontoen til jul.

Ti prosent sier at de aldri før har hatt så dårlig råd til jul som i år.

– Det er mange som er bekymret for økonomien i jula, men undersøkelsen viser også noe som er gledelig. Mange planlegger å redusere forbruket, kjøpe færre gaver og bruke mindre penger på klær og sko.

Eliassen mener nordmenn har hatt et skyhøyt forbruk i altfor mange år.

– Jeg tror nordmenn flest bruker mest penger på gaver i jula. Derfor er det gledelig å lese at mange planlegger å kjøpe færre julegaver og at flere er åpne for å få brukte gaver i år.

– Det er på tide at vi også reduserer forbruket når det er vanskelige tider økonomisk, sier Eliassen.