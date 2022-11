Priskrig på julevarer: – Kundene vil føle seg utnyttet

Butikkjedene Kiwi, Rema og Coop Extra har senket prisene på typiske julevarer den siste tiden.

Både julekaker, julebrus, pepperkaker og flere bakevarer er blant matvarer som har blitt satt ned med 50 prosent.

– Det er normalt at konkurransen tilspisser seg mellom dagligvarekjedene like før jul, sier professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Øystein Foros.

Han forklarer at leverandørene har anledning til å justere prisene inn til dagligvarekjedene to ganger i året, 1. februar og 1. juli.

– Utover høsten går prisene opp og ned, og prisene stabiliserer seg litt før det blir full priskrig før jul, sier han til TV 2.

HANDEL: Butikker har senket prisen på typiske julevarer den siste tiden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Forsvarte kraftig prisøkning

Det siste året har matvareprisene økt med elleville 13,1 prosent. De høye prisene kommer i tillegg til økte rente- og strømkostnader for folk flest.

Dagligvarebransjen har sagt at de ikke setter opp prisene mer enn de må, og har argumentert for at økningen skyldes krigen i Ukraina og økte råvarekostnader.

De har også sagt at det har vært krevende å drive butikk på grunn av økte strøm-, drivstoff- og emballasjekostnader.

Ragnhild Silkoset, professor i markedsføring ved BI, sier at dagligvarekjedene står i en litt vanskelig skvis om dagen.

– På den ene siden har de argumentert sterkt for hvorfor ytre forhold de ikke kan kontrollere har medført økte kostnader, og dermed økte priser. Samtidig forsøker de å formidle budskapet om at de har så lave priser som overhodet mulig, sier hun til TV 2.

Nå som de har startet en priskrig før jul, ødelegger det troverdigheten deres, sier professoren.

– Kundene vil føle seg utnyttet ved at de har blitt lovet at prisene er på minimumsnivå allerede. Når de erfarer at dette ikke stemmer, kan man vente reaksjoner.

FØLGER MED: Professor ved BI, Ragnhild Silkoset, sier at dagligvarehandelen ser nøye på hverandre for å være billigst på typiske julevarer. Foto: Bjørn Brovold / BI

– Virker ulogisk

May Rita Brosvik Kyrkjeøy i Bergen har vært aleneforsørger for fire barn i mange år. Familien har et stramt matbudsjett, og bruker pengene smart.

Hun synes det er vanskelig å forstå at kjedene plutselig setter ned prisene på matvarer.

VIL HA: May Rita Brosvik Kyrkjeøy håper at også hverdagsprodukter blir rimeligere før jul. Foto: Privat

– Jeg lurer på hvordan kjedene kan argumentere for priskrig nå, når de har skrudd opp prisene såpass mye det siste året.

Firebarnsmoren sier priskrig i år virker ulogisk.

– Jeg blir betenkt. Jeg synes dette er en taktikk for å ikke miste kundemassen.

Hun håper likevel at kjedene ikke bare setter ned prisene på typiske julevarer, men også hverdagsvarer.

– Pepperkaker og billig brus er fint. Men vi trenger middagsmat, toalettpapir og kaffe og andre nødvendige matvarer, sier Kyrkjeøy til TV 2.

KUTT: Butikkjedene Kiwi, Rema og Coop Extra sier de har senket prisene på typiske julevarer den siste tiden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Julehandelen viktig for dagligvarebransjen

Foros ved Norges Handelshøyskole sier at billigkjedene Rema 1000, Kiwi og Coop Extra skuler mer på hverandre nå i disse dager enn før.

– Det er mindre risikofylt å krige på juleprodukter enn andre varer. De neste tre ukene kommer denne konkurransen til å tilspisse seg enda mer. Det er viktig for kjedene å vinne denne priskrigen, det betyr mye for dem, sier han.

Ragnhild Silkoset ved BI sier julehandelen er en viktig inntektskilde for butikkene.

– Lokkepriser og lokkeprodukter er en effektiv måte å sikre seg handlekurven på, påpeker professoren ved BI.

Begge ekspertene TV 2 har snakket med sier at kundene er blitt mer prisbevisste, og at disse kommer til å handle i flere ulike butikker for å få med seg de ulike tilbudene.

– Dermed vil heller ikke en priskrig ha like stor effekt i år som tidligere år. I tillegg har kundene mindre penger å handle for, slik at det blir en nedgang i julehandelen, sier Silkoset.

– Det er en kamp om julehandelen

Coop sier at deres jobb er å gjøre handlekurven så billig som mulig for kundene.

– Når vi nå kutter prisene på typiske julevarer, så handler det om konkurransen i markedet. Mange av julevarene tjener vi rett og slett ikke penger på, og vi styrer mot et null-resultat, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kiwi sier prisøkningene som har vært i år, ikke dekker økte kostnader butikkjeden har hatt.

COOP: Coop Extra sier eksempelvis at prisen på flere julekaker og julebrus er satt ned over 50 prosent på tre uker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Marginene har gått ned, og resultatet blir svekket. Likevel har vi presset prisene på viktige hverdagsvarer, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, til TV 2.

Arvin sier at hun kan forstå at det kan være vanskelig å forstå at det blir priskrig med tanke på hvordan situasjonen har vært det siste halve året, men sier at det er en tradisjon at det er alltid er tøff konkurranse før jul.

– Det er en kamp om julehandelen. Da blir det ekstra fokus på julevarene. Men vi ønsker ikke kun å presse prisene kun når det er høytid, det er viktig å ha gode priser på hverdagsvarer hele året, sier hun.

Rema 1000 svarer at de kun tar de prisøkningen som de får fra leverandører. Lavpriskjeden sier også at det er en svært sterk konkurranse i dagligvarehandelen.

– Vi presser prisene så langt ned vi kan på varer som er ekstra viktig for kundene i sesongen. Vi skal alltid selge dagligvarer billigst i landet, og konkurransen gjør at enkeltprodukter selges godt under det som er de prisene vi får fra leverandørene, sier kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes til TV 2.