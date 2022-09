Prisforskjell på 10 000 prosent mellom sør og nord

Peder Jørgensen er fjerde generasjon baker, og driver den 104 år gamle familiebedriften Baker Jørgensen i Arendal.

Selskapet har 85 ansatte og syv utsalg.

Bjarne Mosås er medeier og daglig leder i Bodø Bakeri i Nordland.

Selskapet har 95 ansatte og seks utsalg.

Begge bedriftene er relativt like, og gjør nøyaktig den samme jobben. Både Baker Jørgensen og Bodø Bakeri bruker mye strøm når de skal tilby ferske brød og konditorvarer til kundene, men her stopper også likhetene mellom de to bedriftene.

Dobling fra juli til august

FORTVILER: Peder Jørgensen i Arendal har aldri opplevd høyere strømpriser. Foto: Privat

For i Arendal holder man pusten hver gang strømregningen kommer. Det gjør man ikke i Bodø.

– Det kan ikke fortsette slik, og det ser faktisk enda mørkere ut for høsten, sier Peder Jørgensen, eier og driver av Baker Jørgensen i Arendal.

Det som var en trygg og lav strømpris, er nå fullstendig ute av kontroll.

– I 2020 var strømprisen vår 2,9 øre. I 2021 steg den til 60 øre, og i juli i år var den 269 øre. Det var ny rekord, sier Jørgensen.

Nå er august-regningen kommet.

Det er knapt så han tror det han ser, for på kun en måned er strømprisen økt fra 269 øre til hele 530 øre per kilowatt time.

I juli betalte bedriften 194 000 kroner i ren strøm. I august er regningen steget til 350 000, og da er ikke nettleie og avgifter tatt med.

– Vi gjør det vi kan i produksjonen vår for å holde forbruket nede. Vi er forsiktige med alt og slår av lysene der vi kan. Ovnene står ikke på mer enn nødvendig. Til og med temperaturen i lokalene har vi redusert, sier Jørgensen.

5 øre i august

I Bodø ber vi Bjarne Mosås om å vise oss bedriftens strømregning for juli.

EKSTREME FORSKJELLER: Bodø Bakeri betalt rekordlav strøm i juli og august. Foto: Roy-Arne Salater/ TV2

– Som du ser her, er den på 4,19 øre. Det er hyggelige priser å se, sier Bjarne Mosås, medeier og daglig leder i Bodø Bakeri.

Med slike strømpriser havner regningen hans på 7000 kroner uten nettleie og gebyrer i juli.

Mosås behøver heller ikke frykte for august-regningen. Den viser en snittpris på 5 øre pr. kilowatt time.

– Vi har så billig strøm at ovnene her borte bare står å går på tomgang. Det er ingen ting i dem, men de går fortsatt, sier Mosås.

Han har vært i bransjen i 18 år, og har aldri opplevd lavere strømpriser enn nå.

– Prisene har jo stupt, og spesielt den siste måneden. Vi har vært nede i nesten ett øre kilowattimen enkelte ganger. Det hadde jeg aldri kunnet forestille meg, sier Mosås.

Sammenligner vi de to bedriftene på hver sin kant av landet og hva de betaler i strøm, har bakeriet i Arendal 10 000 prosent mer i strømutgifter enn bakeriet i Bodø akkurat nå.

– Jeg syns jo vi har det fint her oppe i nord. Det er et lite plaster på såret for alt drittværet vi har hatt i år, humrer Mosås, før han blir tankefull ovenfor sine kollegaer i Sør-Norge.

BEKYMRET: Bjarne Mosås hos Bodø Bakeri syns litt synd på sine kollegaer i sør, men tror også at strømprisene i nord vil øke. Foto: Robin Jensen / TV 2

Dramatisk

– Jeg føler med mine kollegaer lengre sør, jeg gjør ærlig talt det, sier Mosås.

Baker Jørgensen i Arendal har allerede tatt grep. To ganger har selskapet økt prisene på bakevarer i 2022.

– Vi har til sammen økt prisene med 14 prosent i år, og en så høy økning har vi aldri opplevd før. Det går en grense for hva folk er villige til å betale for bakevarer også, sier Jørgensen.

En av årsakene til at det er blitt slik er de historisk store nedbørsmengdene som er kommet i Nord-Norge, og den manglede overføringskapasitet på kraftnettet mellom sør og nord som har ført til de ekstreme prisforskjellene.

I tillegg er det en stor og pågående energikrise i hele Europa som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

På toppen av dette igjen er det tørke i mange land, og det gir tomme kraftmagasiner mange steder.

I Sør-Norge er man bekymret over nettopp dette utover høsten. Dette gjør at flere eksperter spekulerer i at strømprisene kan komme opp i 20 kroner kilowatt time til høsten.

Hvis det skjer, vil det bety krise for mange kraftkrevende bedrifter.

TAR STRØMGREP: Preben Jørgensen håper å unngå permitteringer utover høsten. Foto: Privat

– Det er veldig kjedelig, og vi har måttet stoppe alle våre investeringer. Vi håper jo at det kommer en løsning med strømstøtte, eller så må vi begynne å ta opp lån, eller finne andre måter å spare på, sier Jørgensen.

Selskapet har drevet med tap på de første seks månedene. Juli og august var bra, men høsten kan bli dyster.

– Kan det komme permitteringer?

– Så lenge vi har nok å gjøre, så er permitteringer det siste vi har lyst å gjøre, sier Jørgensen.

I Bodø er det noe helt annet å drive butikk med rekordlave strømpriser.

– Kan innbyggerne i Bodø gjelde seg over billigere bakevarer nå når strømmen er historisk lav?

– Høye råvarepriser og lønninger gjør at det ikke blir noe billigere bakervarer med det første, vi får se hvordan dette utvikler seg hvis de lave strømprisene blir langvarige, sier Mosås.