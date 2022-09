Prisfallet har begynt: – Satt ned 500.000

I flere kommuner har de allerede merket et betydelig prisfall på fjellhytter. – Ville ikke satset på å selge hytta mi i vinter, sier analytiker.

PRISFALL: To år med et brennhett hyttemarked er tilsynelatende over. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Etter to år med et brennhett hyttemarked, begynner prisene nå å stabilisere seg flere steder i landet.

– Selgere må vente seg lavere prisantydninger på fritidsboliger fremover, sier eiendomsmegler i DNB, Christin Bechmann.

Hun selger blant annet hytter på Hafjell, Skeikampen, Sjusjøen og Kvitfjell.

Satt ned en halv million

I løpet av den siste måneden har de nedjustert prisantydninger opptil 11,9 prosent.

TILBAKE TIL NORMALEN: Det elleville hyttemarkedet er i gang med å stabilisere seg, sier eiendomsmegler Christin Bechmann. Foto: Hanne-Kjersti Iversen / DNB

– Det er andre tider nå. Det går mot kjøpers marked, sier Bechmann.

Hun forteller at 75 prosent av hyttene har blitt solgt under prisantydning, mens 25 prosent har blitt solgt over.

– Det er forventet. Hyttemarkedet er på vei til å stabilisert seg etter korona.

En hytte på Skeikampen ble under pandemien lagt ut for 5 990 000. Den samme hytta ligger nå ute for en halv million kroner mindre, og er fortsatt ikke solgt.

– Hytta har veldig god beliggenhet, rett i nærheten av et alpinanlegg. Det er tydelig at selgere ikke kan forvente å få de samme summene som under korona, sier Bechmann.

Lavere etterspørsel

Områder som i størst grad har merket nedgangen i markedet er Agder, Ringsaker og Østlandet generelt.

– Økte renter og strømutgifter har nok litt å si på kjøpekraften sør i landet, sier senioranalytiker i Prognosesenteret, Carl Christian Mathiesen.

Ifølge Mathiesen er det omsatt 28 prosent færre hytter i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er selvsagt en betydelig nedgang, men så var jo 2020 og 2021 helt eksepsjonelle år hva angår hyttemarkedet.

USIKKER VINTER: Senioranalytiker i Prognosesenteret, Carl Christian Mathiesen, tror hyttemarkedet får en betydelig nedgang i vinter. Foto: Prognosesenteret

Han begrunner nedgangen med lavere etterspørsel.

– Folk har nok kjøpt seg ferdige. Mange slo til med hyttekjøp under pandemien.

– Fortsatt generell prisvekst

Til tross for at noen kommuner allerede merker et prisfall på fritidsboliger, er den generelle analysen likevel at markedet går bra.

– Vi har hatt en prisvekst på totalt 30 prosent siden 2019, og opp 11 prosent siden i fjor, sier Mathiesen.

– Månedsprisene de siste åtte månedene i år har vært høyere enn på samme tid i fjor.

Kan bli voldsomt

At hyttemarkedet holder seg på tilsvarende nivå som 2018 og 2019 derimot, er ikke Mathiesen så sikker på.

– Mange blir nødt til å selge hyttene sine til vinteren om de høye strømutgiftene vedvarer.

– Jeg vil ikke si at det kan bli et krakk i hyttemarkedet, men det kan absolutt bli en betydelig nedgang dersom mange blir nødt til å selge.

UTSLAGSGIVENDE; Analytiker mener hytteeiere kommer til å slite med økte utgifter på renter og strøm. Her fra et hyttefelt på østsiden av Kvitfjell. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han forteller at mange hytteeiere ikke nødvendigvis har god nok økonomi til å komme seg gjennom en vinter med skyhøye strømpriser.

– Mange har store lån og en tredjedel av hytteeierne er i pensjonsalder (67+). De økende utgiftene kan være utslagsgivende.

De to største barrierene mot å kjøpe fritidsbolig akkurat nå er høye strømutgifter og høye utlånsrenter.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Prognosesenteret.

– Lavere kjøpekraft og mange hytter på markedet kan presse prisene betydelig ned. Med mindre jeg var nødt, hadde jeg ikke satset på å selge hytten min i vinter, sier Mathiesen.