Prisene stiger - men her flokker kjøpere til visning

Mange vil kjøpe bolig, til tross for sterk prisvekst. – Det er en optimisme i markedet, mener eiendomsmegler.

I en leilighet midt på Grünerløkka i Oslo kryr det av mennesker.

Alle stiller seg det samme spørsmålet.

Er dette kanskje mitt nye hjem?

– Jeg har bodd i kollektiv i tre år og skal ut i arbeid. Nå har jeg lyst til å bo for meg selv, sier Sara Steinbakken (23) til TV 2.

Hun er på visning sammen med faren sin. Grünerløkka er det foretrukne området, men Steinbakken legger ikke skjul på at det er dyrt.

LITEN: Det er trangt, men moderne i leiligheten på Grünerløkka. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg har merket at det er en prisøkning. Det er ikke alle som kommer seg inn på boligmarkedet. Men jeg får heldigvis hjelp fra foreldrene mine, sier hun.

Kraftig boligprisvekst

Torsdag kom Eiendom Norge med en oppdatering om boligmarkedet.



Boligprisene steg med hele 0,9 prosent i mars måned. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.



Utviklingen i markedet har vært sterk gjennom hele 2024. Så langt i år har prisene steget med 5,9 prosent, noe som har overrasket.

– Den sterke utviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Boligmarkedet overrasker alltid, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

ØKNING: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge legger pres prisstatistikken for boligmarkedet i mars. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Mange er på jakt

På visningen på Grünerløkka har eiendomsmegler i DNB Eiendom Hugo Netland, fått hele 29 interessenter. Han er ikke overrasket over at prisene fortsetter å stige.

– Dette er litt som forventet. Det er få boliger ute nå og ganske mange interessenter per bolig, sier han.

Eiendomsmegleren forteller at de møter igjen mange som har sittet på gjerdet og ventet, og som nå er klare for å komme seg inn på markedet.

– Det er nok en optimisme i markedet om at prisene skal opp. Nå er det lite bygging og høyt press på boligene som ligger ute, sier Netland.

Han tror både sterk ventet lønnsvekst og forventning om rentekutt snart bidrar til at flere vil kjøpe nå.

>

34 m² = 3,9 millioner

Torsdag er det høyt trykk på visning på Grünerløkka.

Og det er til tross for at leiligheten er langt fra den største. Den som skal flytte inn her får kun 34 kvadratmeter å boltre seg på.

For leiligheten, med sentral beliggenhet, vinduer ut mot en indre bakgård og kjellerbod med god plass, må kjøpere ut med 3,9 millioner kroner. Det er nesten 115.000 kroner per kvadratmeter.

HETT MARKED: Mange er på jakt etter bolig i Oslo nå, ifølge megler Hugo Netland. Foto: Erik Edland / TV 2

– Dette er en ganske høy pris. Ikke alle kan betale fire millioner, så det er nok både single og par blant de interesserte, sier Netland.

Beliggenhet, tilstanden og romløsning er med på å løfte prisen. I tillegg er etterspørselen høy.

– Denne typen bolig er ikke hverdagskost. Du får plass til ganske mye på disse 34 kvadratmeterne, sier Netland.

– Dyrt

I Oslo er boligmarkedet svært hett, og boliger selges aller raskest der, ifølge Eiendom Norge. Det til tross for stigende priser.

Camille Berger er også på visning på Grünerløkka.



– Jeg syns det er dyrt. Du må betale mer for mindre, og det skremmer meg litt, men jeg har heldigvis ikke dårlig tid, sier Camille Berger.

LETER: Camille Berger leter etter drømmeboligen i Oslo, men syns det er dyrt. Med på visning er kompis Emil Seglen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Som førstegangskjøper er hun opptatt av å ha eget soverom og ingen sovealkove. Hun mener det kan virke som det er rift om to-roms leilighetene i Oslo.

Og leiligheten på visningen i dag, er kanskje litt lite bolig for prisen:



– I denne leiligheten får man jo egentlig alt. Bortsett fra et spisebord, sier hun og ler.