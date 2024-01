Prisene stiger: Disse grepene bør du ta nå

«Jeg og min familie har fått en økning på våre forsikringer med 451 kroner i måneden fra januar».

Slik lyder en av flere meldinger TV 2 har fått i forbindelse med denne saken.

I likhet med de fleste andre varer, stiger også prisene på blant annet forsikringer og internettavtaler.

– Ja, alle har blitt dyrere, skriver en annen til TV 2, på spørsmål om økte priser på forsikringer.

Skal vi tro eksperten, er det ikke så rart at prisene har steget også her.

– Det er ikke så uventet at det kommer en viss prisstigning nå, som følge av at prisene stiger generelt. Inflasjon merkes også her, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim til TV 2.



Se hva forsikringsselskapene selv svarer lenger ned i saken.

– Prøv!

Er dette noe du bare må finne deg i? Og er det noe du bør være obs på?

Svaret er: Nei!, og ja!

Dersom tallet som møter deg er stort, bør varsellampene begynne å blinke.

– Er prisstigningen høy, i alle fall høyere enn inflasjonen, bør du få en forklaring på det, sier Kvadsheim.

EN FORKLARING: Hallgeir Kvadsheim mener man bør få en forklaring om prisøkningen er for høy. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Her nevner økonomen at selskapet også er pliktig til å vise hva prisen var før økning, og hva den blir etter økning.

Men hva gjør du når prisøkningen er et faktum? Krangle på pris?

– Prøv! Det lyktes ikke for meg, og min prisøkning var mellom 16–26 prosent, altså 20 prosent for hele pakken min. Jeg fikk beskjed om at den prisjusteringen var låst. Jeg kom ingen vei med å ta en slik krangel, forteller Kvadsheim.

– Mange kvier seg

Lykkes du ikke med å klage eller forsøk på å senke prisen direkte med selskapet, er det en ting du kan prøve.

Både Kvadsheim og Forbrukerrådet nevner Finansportalen som en enkel måte å få oversikt over ulike forsikringer og hva de koster.

– På få minutter kan du spare mange tusenlapper ved å sjekke priser på forsikring hos Finansportalen.no. Dermed har du grunnlag for å prute hos eksisterende selskap, eller klikke deg videre til billigere forsikring, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Kontakter du ulike selskaper, kan du bruke tilbudene fra dem, til å prute med ditt eget selskap. Går ikke det, kan du flytte forsikringen din.



GOD TIMELØNN: Forbrukerrådets direktør, Inger Lise Blyverket, sier at en time brukt på å sjekke priser og eventuelt bytte avtaler, kan lønne seg stort. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi vet at mange kvier seg for å bytte bank eller forsikring, men det er ingen grunn til å være lojal overfor aktører som i mange tilfeller skor seg på kundene.

Om man setter seg ned én time og går gjennom ulike avtaler, kan mye penger bli spart.

– Å bytte bank eller forsikringsselskap, pensjon eller strømleverandør tar kanskje en time eller to, men er vesentlig enklere enn du tror. I mange tilfeller kan det være en veldig god timelønn.

Alt blir dyrere

– Det er ingen hemmelighet at prisene på forsikringer stiger, sier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Forsikringsselskapet sier at alt som nå kjøpes inn for å erstatte skader blir dyrere.

– Det gjelder både materialer og håndverkstjenester til boliger, og verkstedtimer og deler til biler. I tillegg har det vært en økning i antall skader det siste året, av forskjellige årsaker, som fører til at prisene må justeres noe opp.

Han forklarer videre:

– Vi venter at effekten av prisøkninger og økning i antall skader vil være mellom fire og seks prosent for bolig, og fem og syv prosent for bil, og at våre priser må justeres minst i takt med dette.

Også If bekrefter at forsikringsbransjen påvirkes av de økte prisene.

– Når våre leverandører av for eksempel håndverkertjenester, bilberging, verksteder med flere tar seg bedre betalt for sine varer og tjenester, vil det på sikt også påvirke våre priser, sier leder for produkt og pris i If Privat Norge, Karoline Høiby.



Husk også …

I tillegg til å sammenligne prisen du får fra ett selskap med andre selskaper, råder Kvadsheim deg til å sjekke andre selskaper eller fagforeninger du er medlem av.

– Det finnes en haug med medlemsavtaler hos forsikringsselskapene, blant annet gjennom Obos eller fagforeninger slik som Akademikerne. Det er ikke sikkert at selskapet er klar over at du har et medlemskap som kan gi deg rabatt. Det bør du sjekke.



Ønsker du at årspremien skal gå ned, kan du også vurdere å gå opp på egenandelen din. Mer i egenandel vil bety en lavere årspremie.

For som Kvadsheim her poengterer, er det penger å spare:

– Har du en forsikringspakke på 30.000 kroner, noe som ikke er uvanlig hvis du har både hus, hytte og bil, så tilsvarer en økning på 20 prosent 6000 kroner i året. Da vil det være en ganske betydelig besparelse om du får den tilbake til opprinnelig nivå, og det trenger ikke koste deg mer enn noen minutter.