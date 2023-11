– Prisene skal opp

Boligprisene falt i oktober, men ekspertene ser klare tegn til at trenden snart vil snu. – Timingen er god for å kjøpe nå, sier megler.

Boligprisene fortsatte nedgangen i oktober. Det viser tallene fra Eiendom Norge, som ble presentert fredag.

– Dette var et overraskende beskjedent fall gitt rentehevingene, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til TV 2.

OVERRASKET: Sara Midtgaard, Seniorøkonom Handelsbanken Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Boligprisene sank med 1 prosent i oktober 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent. Eiendom Norge legger vekt på at sesongjusteringene dras betydelig opp av at prisutviklingen høsten 2022 var svak.

– Derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding,

Venter fortsatt nedgang

Seniorøkonom Midtgaard hadde likevel ventet et noe større prisfall, og tror på ingen måte at prisnedgangen vil gi seg.

– Det skyldes at det er rekordmange usolgte boliger på markedet. Også det økte i oktober til 19.944 boliger. Det er det høyeste antallet siden før finanskrisen. Det tror jeg gir stor fallhøyde inn mot november og desember. Korreksjonen i prisene er ikke ferdig.

– Det skal mer nedover i tiden som kommer, mer enn det som er normalt, fortsetter hun.

Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 2,6 prosent. Dette skyldes at markedet hadde en god utvikling tidligere i år.

Eiendom Norge anslår også at prisene vil fortsette å falle, og at den nominelle boligprisutviklingen i 2023 vil ende rundt null.

PÅ NULL: Eiendom Norge tror at den nominelle boligprisutviklingen i 2023 vil endre på rundt null Foto: Thomas Evensen / TV 2

Tror på rekyl til våren

Det er likevel tegn til bedring.

– Jeg tror fortsatt på en rekyl til våren, sier Midtgaard.

– Det spørs litt nå hvis også tallene for november og desember også viser en svakere nedgang, da kan oppgangen bli skjøvet mer ut i tid. Jokeren er uansett om og når Norges Bank hever renten igjen. Men prisene skal opp, fortsetter hun.

Torsdag varslet Norges Bank en mulig renteheving i desember.

Når oppgangen kommer, er uvisst. Men at den kommer med en sterkere vekst enn normalt, er seniorøkonomen sikker på. Det er to grunner til det.

Dette er tegnene

Den første er situasjonen i nyboligmarkedet. Det siste drøye året har det blitt bygget langt færre nye boliger enn tidligere.



– Det er først til våren vi ser at begrensningene i nyboligmarkedet påvirker etterspørselen i bruktmarkedet. Det ble bygget veldig få boliger i 2022.

Den andre grunnen er at det til neste år er ventet en fortsatt høy lønnsvekst.

– Det er ventet en lønnsvekst på godt over fem prosent. Det bidrar til å drive opp prisene.

Markedene som først vil få en oppgang er Oslo og Stavanger, tror Midtgaard.

Venter på bunnen

Eiendomsmegler i Bergen og partner i Kaland og Partners, Petter Krantz, er enig i at prisene skal opp i løpet av 2024.

– Når det skjer, er jeg usikker på, men om vi når en rentetopp tidlig, tror jeg at den kommer tidlig neste år, sier den erfarne megleren.

Han har i høst merket at færre er på visning, og at mange kjøpere sitter litt på gjerdet i frykt for at prisene skal videre ned.

– Mange tenker at de skal time kjøpet til når markedet når bunnen, men det er nesten umulig. For med det samme bunnen nås, blir det plutselig full galopp oppover. Da kommer budrundene, og markedet blir mye dyrere enn kort tid før.

GOD TIMING: Eiendomsmegler Petter Krantz tror timingen for å gjøre et godt kjøp er nå.

– Timingen er god nå

Derfor mener Krantz at det er nettopp nå man bør slå til med boligkjøp.

– Timingen er god nå. Nå får du ofte litt mer betenkningstid, da salgene tar litt lengre tid, og du får gjerne anledning til å forhandle med selger, sier megleren, og legger til:

– Skulle prisene gå ned fem prosent til, vil de gå kort tid før de fem prosentene er hentet inn igjen med det samme markedet tar seg opp igjen.

Dette er det knyttet mest spenning til

Det er bruktmarkedet som vil merke oppgangen først, tror ekspertene.

Det er fortsatt en svak utvikling i nyboligsalget flere steder i landet. Siden midten av august er det registret salg av 292 nye boliger her, noe som er opp åtte prosent fra samme periode i fjor.

Det er samtidig det nest laveste ny boligsalget i en oktobermåned i regionen siden Econ begynte å føre statistikk i 2012.

– Historisk har det vist seg at bruktmarkedet kvikner til igjen ganske raskt etter en nedgangsperiode. Det er drevet av et reelt og underliggende behov, sier administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, Veslemøy Tvedt Fredriksen.

Det er annerledes for nye boliger.

– Nyboligmarkedet er det knyttet størst spenning til, og vi er bekymret for at det er lav salgstakt, samt at det settes i gang for få prosjekter. Nyboligmarkedet er som regel det første som reagerer på svingninger, og det siste som løfter seg igjen, sier Tvedt Fredriksen.

SPENT: Administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, Veslemøy Tvedt Fredriksen, forteller at det er knyttet stor spenning til situasjonen i nyboligmarkedet. Foto: Eiendomsmegler Vest

– Megler må jobbe mer aktivt

I Bergen fungerer boligmarkedet som helhet likevel godt, bemerker hun. Det er blant annet ikke veldig store avvik, men unntak av situasjonen under pandemien, i antallet boliger lagt ut og i antallet boliger solgt.

Samtidig er kjøperne fortsatt mer avventende.

– Trenden er fortsatt at det er færre på visning, og at megler må jobbe mer aktivt med å få selger og kjøper til å møtes på pris. Det skjer mye oftere nå enn de elleville budrundene vi så under pandemien, sier Tvedt Fredriksen.