Prisene sjokkerer: ­­

Storfamilien Normann gleder seg til påsken, men er sjokkerte over prisene på påskeegg.

Påskeegg til 349 kroner vekker oppsikt.

– Det er dyrt.

Familie Normann bor i Melhus kommune i Trøndelag. I huset er det mange barn.

– Alle skal ha påskeegg. De skal gjerne være litt store, sier moren Wenche Normann (37) til TV 2.

Hun har åtte barn i alderen mellom tre og 14 år. Før barna står opp påskeaften, lusker mor og far ut i hagen og legger ut eggene.

STORFAMILIEN: Espen (t.v.), Emilie, Elander, Per André Normann (far), Eline, Erik, Wenche Normann, Elias, Emma og Even. Foto: Privat

Prisene i været

Tidligere har hun kjøpt påskeeggene hos Nille, men det skal hun styre unna i år.

De store påskeeggene i papp har økt betydelig i pris.

Et 40 centimeter stort egg koster 349 kroner, mens 30 centimeter koster 249 kroner og 23 centimeter koster 149 kroner.

Hos Europris koster et 40 centimeter stort egg 249 kroner, mens 30 centimeter koster 119, og 23 centimeter koster 69,90 kroner.

– Det er helt sykt. De har ikke tatt høyde for at eggene skal fylles med godteri, sier Normann til TV 2.

Professor Frode Steen ved Norges handelshøyskole (NHH) sier han registrerer store prisforskjeller på påskeegg.

– Gitt at dette er uten fyll så er det jo dyrt. Men tenker vi at det er eksempelvis mange velstående besteforeldre som gjerne også kjøper slike til barnebarn, så er nok betalingsviljen potensielt høy, sier han til TV 2.

Åttebarnsmoren klør seg i hodet av prisøkningen.

EGGJAKT: Wenche Normann legger ut eggene tidlig påskeaften. Foto: Privat

– Jeg synes det er satt opp veldig mye. Det er jo rett og slett bare papp. Det er uforståelig for meg hvorfor de skal ta så mye betalt for eggene. Jeg er sjokkert, sier Normann.

TV 2 har snakket med flere som reagerer på prisene.

Skylder på økte kostnader

Europris-sjef Espen Eldal sier det er naturlige forklaringer på at påskeeggene har høyere pris i år.

– Papirprisene er økt betydelig da det er en strømkrevende produksjon og fraktkostnader fra Asia var høye da disse varene ble kjøpt inn. Prisene er økt med den økte kostnaden vi har fått, sier han til TV 2.

PRISHOPP: Prisen på dette påskeegget vekker oppsikt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kjersti Hobøl, daglig leder for Nille, sier til TV 2 at de gjerne skulle ha sett at påskeeggene var billigere.

– Det er flere forhold som gjør at prisbildet er annerledes nå enn tidligere, sier hun.

Hun viser til at både råvare- og fraktprisene er høyere nå enn i fjor.

– Det er viktig for oss at påskeeggene vi selger er FSC-sertifisert, da vi kan spore hele verdikjeden. Det gjør at innkjøp blir noe dyrere.

FSC-sertifisering stiller strenge krav til at skogsdriften, som må foregå på en måte som tar hensyn til natur og mennesker.

ULIKE VARIANTER: Hos Nille koster et 40 centimeter stort egg koster 349 kroner, mens 30 centimeter koster 249 kroner og 23 centimeter koster 149 kroner. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg vil si at våre egg er av god kvalitet. De er like fine neste påske, dersom noen ønsker å ta vare på disse, sier Hobøl.

– Vi har snakket med kunder som er sjokkerte over prisene. Kan du forstå det?

– Jeg er sjokkert over prisøkningen i samfunnet generelt. Det er noe vi alle må venne oss til.

Hobøl påpeker at Nille har stort utvalg av påskeegg i forskjellige prisklasser.

– Vi har påskeegg fra 20 kroner og oppover, så her skal det være noe for alle å velge i hos oss, sier Hobøl til TV 2.

Ber folk være kreative

Begge kjedene har billigere alternativer. De aller minste koster mellom 7 til 20 kroner.

For familien Normann er det ikke aktuelt å kjøpe de aller minste eggene.

– Vi trenger nødvendigvis ikke de største, men en viss størrelse må det være. Vi tror vi kommer til å bruke rundt 3000 kroner på påskeegg og godteriet. Det er mye penger, sier Wenche Normann til TV 2.

MANGE VARIANTER: Hobøl hos Nille sier de har et stort utvalg av påskeegg i forskjellige prisklasser. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Professor Frode Steen ved Norges handelshøyskole sier man nødvendigvis ikke trenger å bli blakk på påskeegg.

– Som med alt annet er det innsatsen som teller.

Steen sier at han tror mange kanskje har egg fra tidligere år i boden.

– Her er det muligheter til å være kreativ. Men uansett, så vidt jeg har erfaring fra er egget «innpakning» i barns øyne. Det er innholdet i det som teller.