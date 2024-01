Prisene raser – men husk på dette

Flere lavprisselskaper har nå flybilletter til under 200 kroner. Men det er én ting du må være obs på, sier flyanalytiker.

Etter flere dager med rekordkaldt vær, kan tanken på en liten ferietur være fristende.

Nå er det flere flyselskaper som selger unna billetter for en billig penge, og noen av flybillettene ligger helt nede på 159 kroner for én vei.

Se hvor du kan dra for 159 kroner lenger ned i saken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er ikke overrasket over at det er billige flybilletter å oppdrive nå.

– På begynnelsen av året prøver flyselskapene å skape en etterspørsel på markedet for å selge mest mulig billetter, sier han.

SÅ BILLIG?: Elnæs lar seg ikke forundre over at flybilletter koster lite nå. Foto: Thomas Evensen / TV 2

En av de billigste billettene TV 2 fant, lå på 159 kroner for én vei. At prisene var såpas lave, hadde ikke flyanalytikeren trodd.

– Jeg er overrasket over at det er så lave priser, sier Elnæs.

Under 300 kroner

Flyselskapet Norwegian annonserer med tilbud på tusenvis av billetter.

Dette er tiden hvor mange leter etter gode tilbud og inspirasjon til reiser, forteller de til TV 2.



– Dette salget gjør vi hvert år, så dette er ingen «dumping» av prisene, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Charlotte Holmbergh.



UT OG FLY: Norwegian sier folk reiser like mye som før. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Men det er ikke bare Norwegian som har billige billetter.

TV 2 tok en prissjekk 11. januar og fant disse tilbudene hos de ulike flyselskapene:

Oslo – Edinburgh, flere datoer, 399 kr én vei, hos Norwegian

Oslo – London, 24 til 27. januar, 377 kr, hos Ryanair

Oslo – Alicante, 28. januar til 3. februar: 1073 kr, hos Norwegian

Torp – Warszawa, 29. januar til 1. februar, 298 kr, hos Wizz Air

En flybillett til London koster altså 159 kroner hos Ryanair.

SHOPPING I LONDON: Det koster ikke allverdens å reise til London. Men penga flyr kanskje i Londons shoppinggater. Foto: Toby Melville / Reuters / NTB

Selv om selve flyturen kan koste deg under 300 kroner, er det likevel flere ting å være obs på, sier Elnæs.

– Du bør huske på at for en så billig flybillett, får man ofte ikke med seg så mye bagasje. Veldig mange kjøper da ekstra bagasje og andre goder. Da blir det en hyggelig pris for flyselskapet.



Han legger til:

– Det er lokkemat for å få deg inn på hjemmesiden.

Han mener likevel at denne tiden av året er en god tid å kjøpe på.

Spår dyrere priser

Hos Norwegian varer nyttårssalget til og med neste mandag, altså 15. januar. Hos både Ryanair og Wizz Air kan man finne billige billetter ut mars måned.

Til tross for dyrere priser og økte renter, opplyser Norwegian at folk bestiller ferie i like stor grad som før.

– Vi har faktisk sett en økning på tidlige bookinger for sommerferien, sier Holmbergh.

Inn mot sommeren og fellesferien er flybillettene ofte mye dyrere enn på denne tiden av året, og Elnæs tror prisene vil øke enda mer.

– Det vil nok bli dyrere i år enn i fjor.