Prisene har skutt i været: – Reiser til feil sted på feil måte

Påskeferien er bare forsmaken på dyre utenlandsreiser, ifølge ekspertene. Særlig to grep kan gjøre drømmeferien langt billigere.

Prisene på fly og hotell har skutt været. Dårlig kronekurs og dyre restauranter venter alle ferielystne nordmenn i tiden som kommer.

Spesielt om du planlegger å reise i Europa.

– Det har blitt mye dyrere. Ser vi på prisene som var noen uker før pandemien har de gått opp med omtrent ti prosent, mot alle valutaer.

Det sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

– Må omstille oss

Det er særlig én årsak til at det har blitt dyrere å feriere nå, ifølge Andreassen.

– Renten har gått opp mye i Norge, men den har gått opp enda mer i andre land. Vi har altså en negativ renteforskjell.

– Det er ikke så mye å gjøre med den svake krona. Vi må bare omstille oss og være litt fleksible. Kanskje man skal vente med utenlandsturen til krona har blitt sterkere igjen.

Andreassen legger til at han tror krona kommer til å styrkes med rundt ti prosent det neste året.

– I mellomtiden kan man jo eventuelt nyte en norgesferie?

To grep for billigere ferie

Reiselivsekspert Odd Roar Lange tror nordmenn fremdeles kommer til å bestille de mest populære ferieturene i sommer, til tross for økte priser.

– Nordmenn er vanedyr og vil gjerne til de samme destinasjonene om og om igjen. Jeg tror fortsatt destinasjoner som Spania, Hellas og Italia kommer til å være gjengangere i sommer.

Men han mener flere bør åpne øynene for andre alternativer.

– Nordmenn reiser til feil sted på feil måte. Man kan for eksempel få en billig tur til Albania, Montenegro eller kanskje Polen.

Hvis man ønsker å dra på en lengre tur anbefaler Lange India, Thailand og Sri Lanka som billigere alternativer.

– Når du reiser et sted så vil jeg også råde til å ta bussen et lite stykke vekk fra de mest populære hovedgatene. Da blir prisen ofte halvert. I tillegg kan man jo droppe ølen på Gardemoen eller noen importerte suvenirer.

– Gjør man disse to grepene kan man redusere kostnadene betraktelig, sier Lange.

Reiselivseksperten tror også mange kommer til å feriere i eget land i sommer.

– Ni av ti turister i dette landet er nordmenn. Dette er en fantastisk land å feriere i og det er absolutt ikke en straff.

Lange mener det er en myte at det er dyrt å ferie i Norge.

– Alkoholen er dyr. Resten er stort sett normal pris, sier han.

– Mye for pengene

Nora Aspengren, pressesjef i Tui, forteller at hun ikke ser noen store endringer i nordmenns reisemønster, men at flere velger all inclusive.

– Det har nok mye å gjøre med at det er forutsigbart og at det er enklere å planlegge budsjettet for ferien.

Ifølge Aspengren er Tyrkia og Bulgaria populære destinasjoner, hvor man får mye for pengene.