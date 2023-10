Prisene har rast: – Veldig uvanlig

FALL: Utviklingen beskrives som ekstraordinær, selv om lite tyder på at det blir varig, ifølge forsker. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Matvareprisene falt med 1,5 prosent fra august til september. Kjøttprisene falt med 3,1 prosent, ifølge SSB.

Fisk raste ned med 9,1 prosent – et så kraftig fall har ikke blitt målt i konsumprisindeksen tidligere.

En positiv utvikling, tenker du, men:

Matforsker Ivar Pettersen er tydelig på at dette ikke vil vare.

Mener det er midlertidig

Pettersen jobber i Alo Analyse, og omtaler det kraftige fallet i matvareprisene slik:

– Det er veldig ekstraordinært og strider mot utviklingen vi ser på verdensbasis.

Pettersen forklarer at innlandsprisene, slik prisstigningsbildet ser ut nå, ligger på et veldig moderat nivå sammenlignet med importprisene på matvarer.

DUPP: Matekspert Ivar Pettersen forklarer årsaken til nedgangen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han sier det er vanlig med en prisdupp i august, men at det er uvanlig med et videre fall fra august til september.

Pettersen tror ikke vi vil se samme utvikling de kommende månedene.

– Vi kan ikke regne med at det fortsetter. Det vi ser er en midlertidig situasjon. Mest sannsynlig vil prisveksten nå justere seg opp igjen slik at vi får en utvikling mer på linje med det vi ser internasjonalt.



Matforskeren peker på flere årsaker til det kraftige fallet. Først til fisken, som har falt kraftigst.

Konsumprisindeks Inflasjon måles gjerne ved hjelp av konsumprisindeksen (KPI), som beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge.

Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid.

KIlde: SSB

– Veldig uvanlig

Det er moderat prisstigning på sjømat internasjonalt, men ikke i samme grad som ut fra butikk.

Han gir en norsk dagligvarekjede mye av fortjenesten for prisfallet etter et grep de gjorde i august.

– Alt tyder på at Kiwis momskutt på sjømat har slått ut. Det er oppsiktsvekkende og veldig interessant at det slår ut så mye på prisutviklingen. Men momskuttet vil være en engangshendelse, sier Pettersen.

FISK: Kiwi var først ut med å kutte prisen på fisk. Det førte til priskrig og nedgang i prisutviklingen, som vi nå ser på konsumprisindeksen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Priskrigen i dagligvarehandelen har derfor gitt en styrket prisnedgang, mener han.



– Det er snakk om en forskyving av endringer, og den internasjonale prisstigningen vil igjen slå ut i Norge de neste månedene, og fiskeprisene vil justere seg opp igjen når momskuttet fjernes.

Momskuttkampanjen ble avsluttet 1. oktober.



– Sjømat følger gjerne internasjonale trender, så det er veldig uvanlig at vi ser en så kraftig særnorsk nedgang.

Revet ut av hyllene

Kommunikasjonsdirektør Kristine Arvin i Kiwi svarer følgende på spørsmål om kampanjen:

– Dette var en stor og kostbar kampanje som skulle vare i seks uker. Målet var å undersøke hvilken effekt pris har på salget av sunne varer.

Resultatet ble en økning i salget av fisk på 39 prosent i volum i løpet av de seks ukene sammenlignet med 2022, ifølge Arvin.

FRYST: Fiskegrateng var blant vinnerne. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Fryste fiskeprodukter økte aller mest med en volumvekst på hele 83 prosent.



– Det største fiskeproduktet målt i volum er nå fryst First Price laksefilet, etterfulgt av Kystens Fiskegrateng fra Findus, sier hun.



Også Extra i Coop-kjeden merket at flere kjøpte fisk etter at de gjorde som Kiwi og kuttet prisen med 20 prosent.

– Vi hadde en volumøkning på 40 prosent på fisk i september. Extra hadde en stor nasjonal kampanje på fisk under samme periode i fjor, noe som gjør disse salgstallene ekstra imponerende, sier kommunikasjonsrådgiver i Coop, Knut Lutnæs.

Kjøtt-overskudd

Når det kommer til fallet i kjøttprisene, peker Pettersen på en uvanlig situasjon i kjøttmarkedet.

– Det er et overskudd av kjøtt på markedet. Dette gjør at kjøtt selges til reduserte priser for å få ned overskuddet. Men dette er også en midlertidig situasjon.

FULLT: Et overfylt kjøttmarked har gitt lavere pris, men det varer ikke evig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hvor lenge overskuddet varer, kommer an på responsen hos kundene.

– Så vidt jeg har skjønt har prisnedgangen ført til økt etterspørsel etter norskproduserte kjøttvarer.

Kiwi bekrefter at de har merket noe økt etterspørsel etter kjøtt. Coop opplyser at kundene velger billige kjøttprodukter fremfor dyrere, men at dette er en generell trend på alle produkter.

Spenningsmoment

Økte strømpriser fremover vil også bidra til en oppjustering i matvareprisene, understreker Pettersen.



Til tross for fallende priser den siste måneden, og nedgang for fjerde måned på rad, var matprisene fortsatt 7,7 prosent høyere i september i år enn de var for ett år siden.

INFLASJON: Matekspert Ivar Pettersen tror inflasjonen vil gjøre et hopp over nyttår. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Pettersen mener mye nå avhenger av spesielt én ting.

– Når vi sammenligner prisnivået i butikk med importprisene, ligger det vesentlig lavere. Derfor er det en risiko for at inflasjonen kan ta seg opp. Spenningsmomentet er importprisene.

Pettersen venter ikke store hopp i inflasjonen før den neste store prisjusteringen på matvarer i februar.